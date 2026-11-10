Mỹ Anh, Vũ Thanh Vân là hai nghệ sĩ Việt biểu diễn tại Bangkok Music City 2027

Vũ Thanh Vân và Mỹ Anh là hai nghệ sĩ Việt Nam góp mặt tại Bangkok Music City 2027 - Ảnh: FBNV

Theo thông tin được ban tổ chức công bố trên trang Facebook chính thức, Vũ Thanh Vân (Chivan) và Mỹ Anh là hai nghệ sĩ Việt Nam góp mặt trong danh sách biểu diễn quốc tế tại Bangkok Music City 2027.

Bangkok Music City quy tụ nghệ sĩ từ nhiều thị trường âm nhạc

Bangkok Music City là sự kiện kết hợp giữa biểu diễn trực tiếp, showcase và các hoạt động kết nối dành cho giới chuyên môn trong ngành công nghiệp âm nhạc. Bên cạnh khán giả yêu nhạc, chương trình hướng đến nghệ sĩ, nhà sản xuất, đơn vị tổ chức, hãng đĩa và những người hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc.

Trong danh sách nghệ sĩ quốc tế được công bố, bên cạnh Vũ Thanh Vân và Mỹ Anh còn có Ben&Ben (Philippines), Grrrl Gang (Indonesia), Amateur Takes Control (Singapore), The Filters (Malaysia), WHIZZ (Hong Kong), Mitsune (Nhật Bản/Đức), Valentina Ploy (Thái Lan)...

Theo Bandwagon, Bangkok Music City 2027 dự kiến quy tụ hơn 100 nghệ sĩ đến từ Thái Lan, các quốc gia, vùng lãnh thổ khác. Chương trình được tổ chức tại nhiều địa điểm, sân khấu trong khu vực Charoenkrung, kết hợp các tiết mục biểu diễn với hội nghị chuyên ngành âm nhạc quốc tế.

Bangkok Music City 2027 quy tụ hơn 100 nghệ sĩ đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ - Ảnh: Bangkok Music City

Thông qua mô hình showcase, các nghệ sĩ có cơ hội giới thiệu sản phẩm âm nhạc trước khán giả quốc tế, đồng thời gặp gỡ những đơn vị hoạt động trong ngành công nghiệp âm nhạc. Đây cũng là không gian để các nhà tổ chức, nhà sản xuất và nghệ sĩ tìm kiếm cơ hội hợp tác xuyên biên giới.

Việc góp mặt tại Bangkok Music City 2027 nối tiếp những hoạt động giao lưu âm nhạc quốc tế của Mỹ Anh trong năm nay. Tháng 9-2026, nữ ca sĩ thực hiện tour diễn cá nhân đầu tiên tại Mỹ mang tên phases of the moon US Tour, với các điểm diễn tại Houston, Santa Ana và New York.

Mỹ Anh tiếp tục có cơ hội giới thiệu âm nhạc tại các sự kiện quốc tế sau tour diễn tại Mỹ - Ảnh: FBNV

Trước đó cô cũng tham gia Taiwan Beats Showcase Night 2026 tại TP.HCM vào ngày 16-10, bên cạnh các nghệ sĩ Đài Loan babyMINT, The Dinosaur's Skin và ban nhạc Việt Nam Ciggarats. Chương trình nằm trong khuôn khổ hoạt động kết nối ngành công nghiệp âm nhạc Đài Loan và Việt Nam.

Với Chivan, năm 2026 cũng đánh dấu bước chuyển mình đáng chú ý trong sự nghiệp. Đầu năm, Vũ Thanh Vân phát hành album đầu tay Cuộc đào tẩu của Vũ Thanh Vân gồm 10 ca khúc, sau nhiều năm hoạt động trong cộng đồng nhạc indie Việt.

Ca sĩ Vũ Thanh Vân hoạt động với nghệ danh Chivan trong dự án âm nhạc hướng đến thị trường quốc tế - Ảnh: FBNV

Đến tháng 4-2026, cô công bố dự án CHIVAN, hướng đến dòng nhạc tiếng Anh với màu sắc alt/indie và định hướng tiếp cận thị trường quốc tế. Đây không phải sự thay thế hoàn toàn nghệ danh cũ, mà là hai hướng sáng tạo song song của nữ nghệ sĩ.

Sự tham gia của Chivan và Mỹ Anh giúp Việt Nam có thêm nghệ sĩ góp mặt tại một sự kiện âm nhạc mang tính kết nối khu vực, bên cạnh các chương trình biểu diễn dành cho công chúng.

Bangkok Music City 2027 sẽ diễn ra trong hai ngày 30 và 31-1-2027 tại khu vực Charoenkrung Creative District, Bangkok, Thái Lan.