Vợ chồng tôi mới cưới, vì muốn ổn định nhà cửa nên có ý định muốn mua một căn nhà để an tâm.

Nhưng tài chính của chúng tôi hiện tại không quá nhiều, gần đây vợ chồng tôi được giới thiệu cho một người quen bán căn nhà có giá bán rẻ hơn đáng kể so với những căn ở gần. Tuy nhiên căn nhà này không thể tách sổ mà lại là sổ chung.

Điều này khiến tôi hơi lo lắng. Xin hỏi nếu quyết mua chúng tôi cần lưu ý gì để không bị rủi ro?

Luật sư Trương Ngọc Liêu (Đoàn luật sư TP.HCM) trả lời:

Trong bối cảnh giá nhà đất tại các thành phố lớn thường cao hơn nhiều so với mức thu nhập trung bình của người dân, cộng với tâm lý "an cư lạc nghiệp" nên nhiều cá nhân, gia đình trẻ chọn cách mua nhà đất có sổ chung vì giá của những căn nhà thuộc trường hợp này thường rẻ hơn nhiều so với căn nhà có giấy tờ pháp lý đầy đủ và có sổ riêng.

Việc tồn tại các căn nhà sổ chung dạng này cũng khá phổ biến, đặc biệt là ở những khu vực bị vướng quy hoạch, không được phép xây dựng và đối với những khu vực mà việc tách thửa không đảm bảo yêu cầu theo quy định của pháp luật như không đảm bảo diện tích tối thiểu được tách thửa, không có đường giao thông, hoặc chiều ngang thửa tiếp giáp với mặt đường không đảm bảo mức tối thiểu.

Luật sư Trương Ngọc Liêu - Đoàn luật sư TP.HCM

Về bản chất pháp lý, tất cả những người mua đều là đồng sở hữu đối với phần diện tích đất chung và bất kỳ một quyết định nào mang tính định đoạt đối với phần đất này đều phải được sự đồng ý của tất cả những người đồng sở hữu còn lại.



Bởi việc định đoạt bị hạn chế nên một khi phát sinh sự kiện pháp lý như một trong các đồng sở hữu muốn mua bán, tặng cho, để thừa kế, chia tài sản khi ly hôn… đều rất khó thực hiện trên thực tế.

Trường hợp một trong các đồng thừa kế muốn thế chấp ngân hàng để vay tiền thì hầu hết các ngân hàng đều từ chối cho vay vì rất dễ vướng tranh chấp và khó xử lý tài sản nếu phát sinh nợ xấu.

Mua nhà sở hữu chung cũng dễ phát sinh các tranh chấp nội bộ giữa các đồng sở hữu như việc xác định phần diện tích sử dụng chung - riêng, chi phí cải tạo, sửa chữa… và cũng có nguy cơ bị mất trắng nếu việc mua nhà sổ chung được thực hiện việc mua bán sang tay qua nhiều đời mà chỉ tồn tại hợp đồng mua bán ký giấy tay, lập vi bằng.

Có thể nhiều người đã biết việc mua nhà sổ chung là tồn tại nhiều rủi ro, nhưng trên thực tế vì lý do tài chính nên không phải ai cũng có khả năng để mua căn nhà có pháp lý giấy tờ đầy đủ, hoàn thiện, sở hữu riêng độc lập.

Vì vậy, trong trường hợp chấp nhận phải mua những căn nhà sổ chung thì nhằm hạn chế tối đa rủi ro, luật sư khuyên vợ chồng bạn cần phải lưu ý một số nguyên tắc và vấn đề như sau:

Một là, ưu tiên mua nhà sổ chung nhưng việc xây dựng nhà là đúng phép, đã hoàn công.

Hai là, tránh trường hợp mua nhà sổ chung mà thuộc khu vực quy hoạch, phải thu hồi.

Ba là, ưu tiên mua trực tiếp người có tên trên nhà sổ chung, hạn chế tối đa có thể về mua nhà sổ chung đã qua nhiều đời và khó xác định các đời đã bán trước đó.

Bốn là, mọi thỏa thuận nên lập hợp đồng bằng văn bản ghi rõ thông tin bên bán - bên mua, tất cả các giao dịch thanh toán nên chuyển khoản và ghi rõ nội dung, nếu thanh toán bằng tiền mặt thì cần lập chứng từ giao nhận tiền có ký xác nhận của các bên. Trường hợp cần thiết, có thể yêu cầu văn phòng thi hành án dân sự cử thừa hành viên chứng kiến, ghi nhận quá trình giao dịch và giao nhận tiền.

Các nguyên tắc và lưu ý trên giúp vợ chồng bạn hạn chế tối đa khả năng phát sinh tranh chấp, cũng như có bằng chứng để có thể bảo vệ được quyền lợi của bên mua nếu tranh chấp phát sinh và phải giải quyết tại tòa án.

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Mua nhà sổ hồng chung, có thể tách sổ được không? Vợ chồng tôi ngoài quê vào TP.HCM làm công, ít tiền nên chúng tôi định mua một căn nhà nhỏ vùng ven để vợ chồng và hai con có chỗ "chui ra chui vô". Chúng tôi xem được hai căn nhà nhỏ, một căn sổ hồng chung và một căn mua bán vi bằng.



