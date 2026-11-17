Trước khi giảm tỉ lệ sở hữu về 0, Quỹ Principal Global Investors từng nắm hơn 51 triệu cổ phiếu ACB - Ảnh: D.N.

Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) vừa cập nhật danh sách cổ đông sở hữu từ 1% vốn điều lệ trở lên.

Theo đó, nhóm cổ đông ngoại là Principal Global Investors, LLC không còn ghi nhận sở hữu cổ phần ACB.

Cách đây 5 tháng, tại danh sách công bố ngày 12-6, tổ chức này vẫn nắm hơn 51,47 triệu cổ phiếu, tương ứng 1,002% vốn điều lệ. Tại thời điểm này, người có liên quan đến tổ chức cũng không nắm giữ cổ phần ngân hàng.

Như vậy, toàn bộ lượng cổ phần hơn 51,47 triệu đơn vị từng được ghi nhận vào tháng 6 đã không còn xuất hiện trong danh sách mới nhất của ngân hàng.

Ở chiều ngược lại, nhóm cổ đông liên quan đến Công ty CP Âu Lạc, do bà Ngô Thu Thúy làm chủ tịch hội đồng quản trị, liên tục gia tăng sở hữu tại ACB trong năm 2026.

Thông qua các giao dịch mua cổ phiếu của những thành viên trong gia đình bà Thúy, trong đó có bà Nguyễn Thiên Hương Jenny và ông Nguyễn Đức Hiếu Johnny, nhóm này nâng tỉ lệ sở hữu tại ACB từ 5,01% vào cuối tháng 3 lên 9,59% vào giữa tháng 6-2026.

Riêng bà Nguyễn Thiên Hương Jenny, theo công bố hồi tháng 6, đã mua thêm 15,7 triệu cổ phiếu ACB. Sau giao dịch, lượng cổ phiếu bà trực tiếp nắm giữ tăng từ hơn 135,6 triệu lên hơn 151,4 triệu đơn vị, tương ứng tỉ lệ sở hữu tăng từ 2,64% lên 2,95% vốn điều lệ ngân hàng.

Tính chung phần sở hữu của các cá nhân liên quan, nhóm cổ đông Âu Lạc nắm gần 492,7 triệu cổ phiếu ACB, tương đương 9,59% vốn điều lệ tại thời điểm giữa tháng 6.

So với cuối tháng 3, lượng cổ phiếu nhóm này nắm giữ đã tăng thêm hơn 235 triệu đơn vị, gần gấp đôi sau chưa đầy 3 tháng.

Về kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính hợp nhất quý 3-2026 cho thấy ngân hàng lãi sau thuế 4.699 tỉ đồng, tăng gần 10%. Lũy kế 9 tháng, ACB ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 13.312 tỉ đồng, tăng gần 3,7% so với cùng kỳ. Tính đến cuối tháng 9-2026, tổng tài sản ACB đạt hơn 1,1 triệu tỉ đồng, tăng 7,7% so với đầu năm. Dư nợ cho vay khách hàng đạt 765.614 tỉ đồng, tăng 11,5%, trong khi tiền gửi khách hàng đạt 596.302 tỉ đồng, tăng 1,9%.