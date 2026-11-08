Một cái ôm trong 'Về đi em', khán giả viết 7749 kịch bản tình cũ cho Trúc Nhân và Rhymastic

"Về đi em" - Trúc Nhân & Rhymastic

"Xin lỗi mọi người nhưng mà cái hình với cái bài nhạc làm mình cảm thấy Trúc Nhân và Rhymastic giống như là tình cũ á. Sau đó Rhymastic đi lấy vợ, Trúc Nhân đi thăm Rhymastic và Rhymastic bắt xe cho Trúc Nhân về".

Đó là bình luận hài hước của một khán giả dưới bài đăng được Trúc Nhân chia sẻ trên trang cá nhân, nhắc đến màn kết hợp giữa anh và Rhymastic trong ca khúc Về đi em, thuộc album đầu tay Tân Mùi.

Sự liên tưởng càng thú vị khi Trúc Nhân và Rhymastic đều sinh năm 1991, cùng tuổi Tân Mùi. Trước đó, tại showcase giới thiệu album, cả hai cũng có những chia sẻ thân thiết về tình bạn và lần đầu chính thức hợp tác âm nhạc.

Một cái ôm, một ca khúc và kịch bản hài hước

Trong ca khúc Về đi em, Trúc Nhân và Rhymastic cùng kể câu chuyện về một mối quan hệ đã đi đến hồi kết. Bài hát khắc họa tâm trạng giằng xé của người đàn ông khi người cũ bất ngờ xuất hiện, khơi lại những tổn thương chưa kịp lành.

Sau nhiều lần chia tay rồi níu kéo, nhân vật chỉ mong đối phương rời đi để cả hai tìm lại bình yên. Chính nội dung ca khúc cùng hình ảnh hai nghệ sĩ ôm nhau khi trình diễn đã tạo cảm hứng cho khán giả tưởng tượng nên câu chuyện "tình cũ".

Dưới bài đăng, nhiều người tiếp tục phát triển kịch bản theo hướng hài hước. Một khán giả viết: "Thì ra 'anh đặt xe cho em về nhé' là Rhym book xe cho Nhân thật". Người khác còn tưởng tượng Rhymastic phải về nhà ru hai con ngủ sau khi tiễn người cũ.

Cái ôm của Trúc Nhân và Rhymastic trở thành chất liệu cho 7749 kịch bản hài hước của khán giả - Ảnh: BTC

Một bình luận khác nhận xét Trúc Nhân diễn nhập tâm đến mức "mắt ướt mi cay", trong khi người xem còn liên tưởng đến ca khúc Sáng mắt chưa của nam ca sĩ.

Có người đùa rằng Trúc Nhân đến tận nhà tìm người cũ nhưng vẫn chưa chịu về. Những câu chuyện do khán giả tự sáng tạo khiến màn trình diễn vốn mang màu sắc buồn bã trở thành chủ đề giải trí trên mạng xã hội.

Sự hài hước của câu chuyện càng có thêm chất liệu từ chính những chia sẻ của hai nghệ sĩ tại showcase Tân Mùi. Trúc Nhân và Rhymastic đều sinh năm 1991, cùng tuổi Tân Mùi. Hai người cho biết thường xưng hô với nhau là "tớ - cậu".

Trúc Nhân và Rhymastic cùng sinh năm 1991, tuổi Tân Mùi, thường xưng hô với nhau là "tớ - cậu" - Ảnh: BTC

Chia sẻ về ca khúc, Trúc Nhân cho biết ngay từ lần đầu nghe bản demo, anh đã yêu thích nhân vật trong bài hát. Đó là một nhân vật rất long lanh, đẹp nhưng mang trong mình nỗi buồn lớn.

Nam ca sĩ cũng nhận xét bản thân thường hát theo phong cách trào phúng, trong khi Rhymastic có chiều sâu và sự vững vàng hơn. Vì vậy, anh cho rằng ca khúc rất cần phần nền chắc chắn từ người bạn đồng niên.

Đáng chú ý, Trúc Nhân còn hài hước nhắc đến chuyện Rhymastic đã có gia đình với hai con đáng yêu, còn mình vẫn chưa có người yêu. Nam ca sĩ nói chỉ dám thể hiện tình cảm đồng nghiệp bằng một cái ôm, không dám trao ánh mắt hay năng lượng quá đà.

Trúc Nhân trở lại với album đầu tay Tân Mùi sau nhiều năm hoạt động âm nhạc - Ảnh: BTC

Anh cũng tiết lộ bản thân rất ngưỡng mộ Rhymastic và phải kiềm nén cảm xúc khi đứng hát chung, đến mức đôi mắt "khá là long lanh".

Đáp lại, Rhymastic cho biết anh lập tức yêu thích ca khúc ngay từ những giai điệu đầu tiên Trúc Nhân gửi đến.

Nam rapper khẳng định không muốn phụ tấm lòng của bạn mình nên đã dành nhiều tâm tư, tâm huyết và những điểm mạnh nhất cho phần thể hiện. Theo Rhymastic, đây là lần đầu tiên cả hai chính thức hợp tác với nhau sau nhiều nhân duyên và gian truân.

Từ những chia sẻ chân thành về tình bạn đến màn trình diễn giàu cảm xúc, Trúc Nhân và Rhymastic mang đến một sự kết hợp đáng chú ý trong album Tân Mùi.