Trúc Nhân tại showcase Tân Mùi: 'Lâu lâu mới xuất hiện, khán giả còn chờ mình không?'

Trúc Nhân và Wren Evans hát "Vì anh quá đẹp trai" - Video: MAI NGUYỆT

Tối 31-10, tại Nhà thi đấu Rạch Miễu (TP.HCM), Trúc Nhân giới thiệu album đầu tay Tân Mùi trong showcase cùng tên. Đêm diễn là dịp anh gặp gỡ khán giả sau thời gian chuẩn bị cho dự án âm nhạc mới.

Bên cạnh những ca khúc mang màu sắc trẻ trung, sôi động, nam ca sĩ còn chia sẻ nhiều câu chuyện cá nhân, từ quá trình thực hiện album đến những cảm xúc khi đứng trên sân khấu.

Một Trúc Nhân mềm mại hơn trong âm nhạc

Đây cũng là lần đầu nam ca sĩ tổ chức một showcase cá nhân bán vé. Trúc Nhân cho biết từng lo ngại khán giả có sẵn sàng bỏ tiền xem một nghệ sĩ "im lặng quá lâu, lâu lâu mới xuất hiện" hay không. Vì vậy, tin nhắn từ quản lý báo chương trình đã bán hết vé khiến anh bất ngờ và hạnh phúc.

Anh tiết lộ ban đầu định xuất hiện với vẻ ngoài lạnh lùng, kiêu hãnh như Beyoncé. Tuy nhiên, khi nhìn thấy ba mẹ, sư phụ và đồng nghiệp bên dưới, anh thừa nhận "lòng mình mềm nhũi". Nam ca sĩ cho biết lúc ấy mình không còn cảm giác là ca sĩ Trúc Nhân đứng trước khán giả, mà giống một người con, người cháu và người anh em trong gia đình.

Trúc Nhân xây dựng hình tượng gã hề đa sắc trong dự án âm nhạc Tân Mùi - Ảnh: BTC

Khác với những sản phẩm thường gắn với màu sắc trào phúng, Tân Mùi khai thác câu chuyện tình yêu qua góc nhìn cá nhân của Trúc Nhân. Album gồm 15 tracks, trong đó có 11 ca khúc mới và 5 đoạn tâm sự được đặt xen kẽ để kết nối các chặng cảm xúc.

Câu chuyện bắt đầu từ những rung động, sự cuốn hút, tiếp tục qua những va chạm và kết thúc bằng chia ly cùng những chiêm nghiệm sau tổn thương. Pop là chất liệu chủ đạo, kết hợp các yếu tố âm nhạc đương đại để tạo nên những sắc thái khác nhau.

Showcase Tân Mùi kết hợp âm nhạc, hình ảnh và các đoạn tâm sự để kể câu chuyện về tình yêu - Ảnh: BTC

Điểm đáng chú ý là Trúc Nhân trực tiếp tham gia sáng tác gần như toàn bộ album. Đây là lần đầu nam ca sĩ xây dựng một dự án dài hơi có chủ đề xuyên suốt, thay vì tập trung phát hành các đĩa đơn riêng lẻ.

"Với Tân Mùi, Nhân vẫn muốn tiếp tục kể những câu chuyện của mình, chỉ là ở một góc nhìn và sắc thái khác", anh chia sẻ.

Những màn kết hợp đánh dấu màu sắc mới

Các khách mời không chỉ góp giọng mà còn mang đến những màu sắc khác nhau cho câu chuyện âm nhạc của Trúc Nhân.

Với Về đi em, Rhymastic tạo nên không gian trầm lắng, giàu tính nội tâm. Trúc Nhân cho biết anh vốn quen với phong cách trào phúng, trong khi Rhymastic có màu sắc nam tính rõ nét hơn. Nam ca sĩ cần sự hỗ trợ của người bạn đồng niên để tạo nên phần bass vững chắc cho ca khúc.

Trong khi đó, MIN mang đến sắc thái ngọt ngào cho Chuyện tình tứ cứ từ từ tính. Nữ ca sĩ tiết lộ ban đầu chưa tự tin khi lần đầu thử sức với chất liệu dân gian. Trúc Nhân đã mời giáo viên thanh nhạc đến phòng thu để hỗ trợ xử lý bài hát.

Rhymastic cùng Trúc Nhân mang màu sắc rap và phần bass vào ca khúc Về đi em - Ảnh: BTC

Wren Evans góp giọng trong Vì anh quá đẹp trai, một trong ba ca khúc kết hợp của album - Ảnh: BTC

Ngoài các khách mời âm nhạc, nghệ sĩ Hồng Đào cũng tham gia dự án với phần giọng đọc chuyển đoạn. Trúc Nhân kể cô nhiệt tình thu âm và gửi lại ngay khi anh cần, dù thời điểm làm việc không thuận lợi vì lệch múi giờ.

Tại showcase, bên cạnh các ca khúc mới, Trúc Nhân còn trình diễn loạt bản hit gắn liền với sự nghiệp như Có không giữ mất đừng tìm, Thật bất ngờ, Sáng mắt chưa, Bốn chữ lắm...

Màn kết hợp ngẫu hứng cùng Cody Nam Võ trong Thật bất ngờ cũng tạo được sự hưởng ứng từ khán giả. Với Tân Mùi, Trúc Nhân không chỉ đánh dấu 14 năm hoạt động nghệ thuật bằng một showcase cá nhân, mà còn thử sức với cách kể chuyện dài hơi hơn trong âm nhạc.

Sự thay đổi nằm ở cách anh nhìn nhận tình yêu và đưa những trải nghiệm cá nhân vào sáng tác, thay vì chỉ tạo dấu ấn bằng những ca khúc có màu sắc giải trí quen thuộc.