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'Mogging' là gì mà được chọn làm từ của năm?

tác giả
MAI NGUYỆT
MAI NGUYỆT
MAI NGUYỆT

Một thuật ngữ xuất phát từ cộng đồng thể hình bất ngờ trở thành từ của năm 2026, phản ánh xu hướng ngôn ngữ trên mạng xã hội.

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"Mogging" chỉ việc khiến người khác trở nên lép vế khi đặt cạnh mình - Ảnh: BBC

Theo công bố ngày 3-11 của từ điển Collins, "mogging" được chọn là từ của năm 2026. Thuật ngữ này vượt qua nhiều từ ngữ liên quan đến AI, biến đổi khí hậu và những thay đổi trong đời sống xã hội.

Rachel Quin, đại diện nhóm biên soạn nội dung của Collins, giải thích "mogging" dùng để chỉ việc một người hoặc sự vật khiến đối tượng khác trở nên lép vế khi đặt cạnh nhau, từ ngoại hình, phong thái đến địa vị.

"Mogging" là gì? 

"Mogging" được cho là bắt nguồn từ "Amog" - viết tắt của cụm từ "alpha male of the group", chỉ người đàn ông có vị thế nổi trội trong một nhóm. Từ này xuất hiện trong cộng đồng thể hình khoảng năm 2016, trước khi được các nhóm người dùng trên mạng tiếp nhận và biến đổi cách sử dụng.

Hiện nay, phạm vi của "mogging" không còn giới hạn ở chuyện ngoại hình. Chẳng hạn, một vận động viên có thể khiến những người khác trở nên kém nổi bật, một trò chơi mới vượt trội phiên bản cũ hay món bánh của người này ngon đến mức khiến thành phẩm của người khác bị lu mờ.

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"Mogging" ngày càng được dùng rộng rãi để nói về sự vượt trội trong ngoại hình và phong thái - Ảnh: Klaus Vedfelt/Digital Vision/Getty Images

Ngoài "mogging", danh sách đề cử của Collins còn có nhiều thuật ngữ phản ánh các vấn đề xã hội. Trong đó, "carspreading" chỉ xu hướng ô tô ngày càng lớn, đặc biệt khi SUV chiếm hơn một nửa lượng xe mới bán ra năm 2025. 

Còn "Manchesterism" là triết lý chính trị của Thủ tướng Anh Andy Burnham, đề cao phân quyền địa phương và kết hợp tăng trưởng kinh tế với tiến bộ xã hội.

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"Ghost job" trở thành vấn đề đáng chú ý trên thị trường tuyển dụng - Ảnh: Triad Goodwill

Với vấn đề môi trường, "firewave" mô tả hiện tượng nhiều vụ cháy rừng liên tiếp bùng phát trong thời gian ngắn vào các đợt khô hạn. Thuật ngữ này do các nhà nghiên cứu tại Đại học Imperial College London đặt ra năm 2025.

Trong khi đó, "ghost job" phản ánh một vấn đề trên thị trường tuyển dụng: doanh nghiệp đăng tin tìm người nhưng thực tế không có ý định tuyển dụng. Một nghiên cứu gần đây tại Anh cho thấy khoảng 1/3 vị trí được quảng cáo thuộc nhóm này.

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"Friendslop" phản ánh xu hướng ưu tiên trải nghiệm tập thể hơn chất lượng đồ họa trong game - Ảnh: IGN

Danh sách còn có "friendslop", chỉ các trò chơi độc lập nhiều người chơi chú trọng tính giải trí; "fricy", từ ghép giữa vị trái cây và vị cay; "bixie", kiểu tóc kết hợp bob và pixie; cùng "P(doom)", ký hiệu chỉ xác suất AI có thể dẫn đến sự sụp đổ của nền văn minh nhân loại.

Nhìn lại các từ ngữ được đề cử, từ điển Collins cho rằng chúng phản ánh một năm nhiều biến động, nơi cạnh tranh và những thay đổi diễn ra trên nhiều phương diện. Tuy nhiên, khả năng thích nghi và tinh thần lạc quan vẫn là những yếu tố giúp con người vượt qua các thách thức.

- Ảnh 5.Vì sao 'maxxing' là từ của năm?

Dictionary.com chọn 'maxxing' là từ của năm 2026, phản ánh xu hướng tối ưu hóa cuộc sống, từ ngoại hình đến công việc, nhưng cũng tiềm ẩn áp lực phải liên tục hoàn thiện bản thân.

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MAI NGUYỆT
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    Chủ đề: từ của năm collins Mogging

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