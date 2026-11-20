Đại diện MM Mega Market Việt Nam nhận giải thưởng Top 100 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2026 do Anphabe tổ chức - Ảnh: DNCC

MM Mega Market Việt Nam (MMVN), thành viên Tập đoàn Berli Jucker (BJC), góp mặt năm thứ ba liên tiếp (2024 - 2026) trong bảng xếp hạng Top 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam do Anphabe công bố.

Năm 2026, MMVN nằm trong nhóm Top 50 khối doanh nghiệp lớn và được vinh danh ở hạng mục "Doanh nghiệp tiêu biểu có nguồn nhân lực hạnh phúc".

MMVN được vinh danh tại hạng mục Doanh nghiệp có nguồn nhân lực hạnh phúc (Happiness at Work) năm 2026 - Ảnh: DNCC

Phát triển đội ngũ quản lý từ nội bộ

Để vận hành các điểm kinh doanh mới, MMVN cần đội ngũ quản lý vừa am hiểu tiêu chuẩn của hệ thống, vừa biết cách tổ chức phục vụ theo nhu cầu của khách hàng địa phương.

Tính đến năm 2025, 26 trong số 78 nhân sự tham gia chương trình MM Future Leader đã đảm nhận vị trí quản lý cấp trung hoặc cấp cao. Chương trình giúp đơn vị chuẩn bị đội ngũ kế cận từ những người đã có kinh nghiệm trong hệ thống và có thể đảm nhận thêm trách nhiệm khi mạng lưới mở rộng.

Cùng với đó, chương trình Thánh Gióng Trainee tạo cơ hội để nhân sự trẻ phát triển chuyên môn.

MMVN ghi dấu năm thứ ba liên tiếp góp mặt trong Top 100 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam, đồng thời nhận chứng nhận Doanh nghiệp có nguồn nhân lực hạnh phúc năm 2026 - Ảnh: DNCC

Trong chín tháng đầu năm 2026, doanh nghiệp ghi nhận 40.008 giờ đào tạo. Nội dung đào tạo bám sát công việc vận hành và được triển khai trên nền tảng văn hóa 3C.

Cultivate (Nuôi dưỡng) khuyến khích học hỏi và phát triển năng lực, Commitment (Cam kết) đề cao trách nhiệm với đồng đội và khách hàng, còn Challenge (Thử thách) khuyến khích nhân sự chủ động đảm nhận nhiệm vụ mới.

Bà Trần Kim Nga, Giám đốc Đối Ngoại MM Mega Market Việt Nam, nhận giải thưởng Top 100 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2026 - Ảnh: DNCC

Học hỏi kinh nghiệm vận hành trong hệ thống BJC

Thông qua MM Exchange và các hoạt động trao đổi với Big C Thái Lan, nhân viên có cơ hội tìm hiểu cách các đơn vị trong cùng hệ thống tổ chức vận hành.

Doanh nghiệp từng cử nhân sự tiềm năng sang học tập và làm việc tại các công ty thuộc BJC Big C ở Thái Lan. Kinh nghiệm từ những đợt trao đổi này có thể được vận dụng vào công việc tại Việt Nam, từ tổ chức đội ngũ đến phục vụ khách hàng khi mở thêm điểm kinh doanh.

MMVN chú trọng xây dựng môi trường làm việc gắn kết, tạo điều kiện để đội ngũ hơn 3.000 nhân sự phát triển năng lực và đồng hành cùng doanh nghiệp - Ảnh: DNCC

Ông Nguyễn Đức Toàn, Tổng Giám đốc Điều hành MMVN, chia sẻ: "Khi mở thêm điểm kinh doanh, chúng tôi muốn tạo cơ hội để nhân sự đảm nhận những vai trò lớn hơn.

Kinh nghiệm từ Big C Thái Lan giúp đội ngũ có thêm cách tiếp cận trong vận hành. Khi kết hợp với hiểu biết về khách hàng địa phương, đội ngũ có thể duy trì tiêu chuẩn phục vụ của MMVN và đáp ứng tốt hơn nhu cầu ở từng thị trường."