Mizuiku 2026: Hành trình của giọt nước Mizu lan tỏa thông điệp bảo vệ nguồn nước

Từ Nhật Bản đến Việt Nam, hành trình của giọt nước Mizu đưa các bạn nhỏ khám phá giá trị của nước, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và cùng nuôi dưỡng những ý tưởng sáng tạo vì một tương lai xanh, bền vững.

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