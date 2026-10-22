Mazda CX-3 sẽ là 'xe rẻ nhất' của hãng, Mazda2 đứng trước nguy cơ khai tử

Mazda2 có khả năng không còn là mẫu xe rẻ nhất của Mazda trong tương lai - Ảnh: Mazda

Mazda2 sẽ bị khai tử?

Mazda dự kiến giới thiệu và mở bán CX-3 thế hệ mới vào năm 2027. Đây sẽ là phiên bản thay đổi hoàn toàn thế hệ của mẫu SUV cỡ nhỏ này - Ảnh: Đại lý

Ngày 20-10, Mazda công bố Báo cáo tích hợp năm 2026, hé lộ kế hoạch phát triển sản phẩm và điện khí hóa đến năm 2030. Một trong những thông tin đáng chú ý là CX-3 thế hệ mới sẽ đảm nhận vị trí mẫu xe dễ tiếp cận nhất của hãng, thay thế vai trò hiện tại của Mazda2.

Thông tin này làm dấy lên khả năng Mazda2 sẽ bị khai tử trong thời gian tới, khi hãng xe Nhật Bản chuyển sang sử dụng một mẫu SUV làm sản phẩm khởi điểm trong danh mục.

Theo ông Ryuichi Umeshita, Giám đốc công nghệ Mazda, CX-3 thế hệ mới sẽ được sản xuất tại nhà máy ở Thái Lan và phân phối tại Nhật Bản cùng các thị trường ASEAN từ năm 2027.

Vị lãnh đạo cho biết CX-3 sẽ là mẫu xe dễ tiếp cận nhất của Mazda trong giai đoạn mới, thay thế vị trí của Mazda2, qua đó mở rộng những giá trị mà thương hiệu mang đến cho khách hàng.

Tuyên bố này cho thấy Mazda đang có sự thay đổi trong chiến lược sản phẩm. Thay vì duy trì một mẫu hatchback cỡ nhỏ như Mazda2 ở vị trí thấp nhất trong danh mục, hãng sẽ giao vai trò đó cho SUV CX-3.

Tuy nhiên, việc CX-3 thay thế vai trò của Mazda2 không đồng nghĩa mẫu xe này chắc chắn bị ngừng sản xuất. Mazda hiện chưa đưa ra thông báo chính thức về việc khai tử Mazda2, cũng như thời điểm dừng bán nếu kế hoạch này được triển khai.

Ngoài ra, trong lộ trình điện khí hóa được công bố, Mazda CX-3 thế hệ mới còn hiện diện ở nhóm sản phẩm sử dụng hệ truyền động mild-hybrid (MHEV), thuộc giai đoạn phát triển 2025-2027, cho thấy khả năng mẫu xe này sắp có thay đổi quan trọng về động cơ.

Mazda CX-3 cần phải thay đổi nhiều

Ảnh dựng kỹ thuật số hình dung về thiết kế của CX-3 thế hệ mới - Ảnh: Autoya.info

Việc CX-3 đảm nhận vị trí của Mazda2 đặt ra câu hỏi về giá bán và trang bị của thế hệ mới.

Theo trang Creative Trend của Nhật Bản, CX-3 hiện tại dù thuộc phân khúc SUV cỡ nhỏ nhưng không có mức giá thực sự dễ tiếp cận. Trang bị của xe cũng chưa tạo ra khác biệt quá lớn so với Mazda2.

Vì vậy, để thay thế Mazda2, CX-3 mới có thể cần điều chỉnh cấu hình sản phẩm nhằm giảm giá bán.

Creative Trend nhận định Mazda có thể đơn giản hóa một số trang bị, hạn chế các tùy chọn và tối ưu chi phí sản xuất. Việc xe được sản xuất tại Thái Lan rồi xuất khẩu sang Nhật Bản và các thị trường ASEAN cũng khiến bài toán kiểm soát chi phí trở nên đáng chú ý.

Dù vậy, đây mới là những dự đoán của trang tin Nhật Bản. Mazda chưa xác nhận kế hoạch cắt giảm trang bị hoặc điều chỉnh giá bán CX-3 thế hệ mới.

Ở phân khúc SUV cỡ nhỏ, CX-3 vốn là đối thủ cạnh tranh với Toyota Yaris Cross, Honda HR-V. Do đó, hãng phải cân bằng giữa giá bán, trang bị và hệ truyền động nếu muốn CX-3 trở thành lựa chọn thay thế Mazda2.

Ngoài kế hoạch dành cho CX-3, Mazda cũng xác nhận CX-5 sẽ có phiên bản hybrid toàn phần sử dụng động cơ SKYACTIV-Z từ nửa cuối năm 2027. Trong giai đoạn 2028-2030, hãng tiếp tục nghiên cứu ứng dụng công nghệ mới trên động cơ rotary và dự kiến giới thiệu một mẫu SUV thuần điện sử dụng nền tảng chuyên biệt.