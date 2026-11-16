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Máy cày và xe máy tông nhau trên đường làm một người tử vong

tác giả
HOÀI THƯƠNG
HOÀI THƯƠNG
HOÀI THƯƠNG

Một vụ va chạm giữa máy cày và xe máy trên đường huyện 01, tỉnh Đồng Tháp, khiến người đàn ông 28 tuổi bị thương nặng, tử vong sau khi được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Máy cày và xe máy tông nhau trên đường làm một người tử vong - Ảnh 1.

Chiếc máy cày tại nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: HOÀI ANH

Ngày 16-11, thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đang phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra vụ tai nạn giao thông giữa máy cày và xe máy khiến một người tử vong.

Trước đó, khoảng 18h ngày 15-11, ông Nguyễn Thanh Tuấn (49 tuổi, ngụ ấp Tân Phước 2, xã Tân Đông, tỉnh Đồng Tháp) điều khiển chiếc máy cày chạy trên đường huyện 01, theo hướng từ ấp Tân Phước 2 về ấp Tân Phước 1.

Khi đến địa điểm trên, máy cày xảy ra va chạm với xe máy do anh Hồ Văn Hoài Phương (28 tuổi, ngụ ấp Tân Phước 3, xã Tân Đông) đang chạy theo chiều ngược lại.

Cú va chạm khiến anh Phương bị thương và được đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Gò Đông cấp cứu nhưng đã tử vong.

Hiện Công an xã Tân Đông đang phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Tháp xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn và xử lý theo quy định của pháp luật.

Cảnh sát giao thông cũng khuyến cáo người dân tuyệt đối không sử dụng xe máy cày, xe tự chế hoặc các xe không đủ điều kiện kỹ thuật khi tham gia giao thông, nhằm tránh những rủi ro đáng tiếc cũng như các mức xử phạt rất cao theo quy định.

Máy cày và xe máy tông nhau trên đường làm một người tử vong - Ảnh 3.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: HOÀI ANH

Máy cày và xe máy tông nhau trên đường làm một người tử vong - Ảnh 3.Máy cày lật úp, đè bé trai 14 tuổi tử vong

Một bé trai 14 tuổi tử vong tại chỗ sau khi leo lên điều khiển máy cày bị lún bùn để hỗ trợ bạn, nhưng máy cày bất ngờ lật úp đè lên người tại một ruộng lúa ở xã Phú Thành, tỉnh Đồng Tháp.

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    Chủ đề: va chạm Xe máy máy cày Đồng Tháp

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