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Masterise Group đồng hành phát triển cơ sở đào tạo Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh

tác giả
A.D.
A.D.
A.D.

Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh cùng Masterise Group vừa công bố hợp tác tài trợ cho dự án xây dựng mới Học viện tại Hà Nội, hướng đến hoàn thiện cơ sở vật chất phục vụ đào tạo và nghiên cứu.

Masterise Group đồng hành phát triển cơ sở đào tạo Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh - Ảnh 1.

Masterise Group đồng hành cùng Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh, góp sức phát triển nguồn nhân lực tinh nhuệ cho đất nước - Ảnh: DNCC

Ngày 30-10, Lễ công bố Hợp đồng nguyên tắc tài trợ giữa Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh và Masterise Group cho dự án xây dựng mới Học viện diễn ra tại trụ sở Bộ Công an. Thỏa thuận hướng đến huy động nguồn lực xã hội để hoàn thiện cơ sở vật chất, nâng cao điều kiện giảng dạy, học tập và nghiên cứu của Học viện.

Tham dự buổi lễ có lãnh đạo Bộ Công an và đại diện các đơn vị chức năng trực thuộc Bộ; về phía Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh có Thiếu tướng, Tiến sĩ Lê Minh Thảo, Giám đốc Học viện, cùng đại diện Ban Giám đốc và các đơn vị trực thuộc.

Theo nội dung hợp tác, Masterise Group đóng góp nguồn lực và kinh nghiệm triển khai một số hạng mục theo thỏa thuận, phối hợp với Học viện hoàn thiện cơ sở vật chất phục vụ đào tạo, thực hành và nghiên cứu. Các hạng mục dự kiến gồm thiết kế, thi công cảnh quan, nội thất, hệ thống cơ điện, hệ thống sát hạch, lái xe và trạm sạc điện.

Trong khuôn khổ Hợp đồng nguyên tắc, Masterise Group đóng góp nguồn lực và kinh nghiệm triển khai các hạng mục theo thỏa thuận, đồng hành cùng Học viện xây dựng môi trường đào tạo hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. 

Sự đồng hành này cũng thể hiện vai trò của doanh nghiệp tư nhân trong việc kết nối nguồn lực xã hội với những nhu cầu phát triển có ý nghĩa lâu dài, góp phần kiến tạo giá trị bền vững cho cộng đồng và quốc gia.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng, Tiến sĩ Lê Minh Thảo, Giám đốc Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh, đánh giá sự tham gia của Masterise Group có ý nghĩa thiết thực đối với dự án. Ông đề nghị các bên phối hợp chặt chẽ, triển khai thỏa thuận với tinh thần trách nhiệm, bảo đảm công trình có cơ sở vật chất đồng bộ, đáp ứng yêu cầu giáo dục, đào tạo, nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao sản phẩm khoa học công nghệ.

Masterise Group đồng hành phát triển cơ sở đào tạo Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh - Ảnh 2.

Thiếu tướng, Tiến sĩ Lê Minh Thảo, Giám đốc Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh phát biểu tại buổi lễ - Ảnh: DNCC

Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh là cơ sở đào tạo có vai trò quan trọng trong phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ lực lượng Công an nhân dân. Dự án xây dựng mới Học viện tại xã Hòa Lạc, thành phố Hà Nội được định hướng phát triển thành cơ sở giáo dục trọng điểm, đạt chuẩn quốc gia, trường học thông minh, với chương trình đào tạo ứng dụng sát thực tiễn công tác của lực lượng Công an nhân dân.

Theo thông tin trong dự thảo, Học viện dự kiến đáp ứng quy mô biên chế 400 cán bộ, chiến sĩ, giảng viên và quy mô đào tạo giai đoạn I là 3.000 sinh viên, học viên trong nước và quốc tế.

Bà Phùng Thị Minh, Phó Tổng Giám đốc Masterise Group, cho biết doanh nghiệp sẽ phối hợp triển khai các hạng mục trên cơ sở tuân thủ yêu cầu chuyên môn của Học viện và quy định của cơ quan có thẩm quyền. 

Theo bà, việc tham gia dự án là cơ hội để doanh nghiệp đóng góp năng lực và nguồn lực vào quá trình hoàn thiện cơ sở đào tạo, phục vụ yêu cầu phát triển khoa học, công nghệ và nhân lực an ninh chất lượng cao.

Masterise Group đồng hành phát triển cơ sở đào tạo Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh - Ảnh 3.

Bà Phùng Thị Minh, Phó Tổng Giám đốc Masterise Group phát biểu tại buổi lễ - Ảnh: DNCC

Việc hợp tác giữa Học viện và Masterise Group được triển khai trong bối cảnh các cơ sở đào tạo ngày càng có nhu cầu đầu tư, nâng cấp hạ tầng phục vụ giảng dạy, thực hành và nghiên cứu. Các hạng mục trong thỏa thuận tài trợ sẽ góp phần hoàn thiện điều kiện cơ sở vật chất của dự án, phục vụ hoạt động đào tạo của Học viện trong thời gian tới.

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A.D.
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    Chủ đề: cơ sở đào tạo Bộ công an Masterise Group Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh phát triển

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