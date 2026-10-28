Màn ngã cầu thang phi lý trong phim của Baifern Pimchanok khiến khán giả 'sốc nhẹ'

Baifern Pimchanok tiếp tục hóa thân thành mỹ nhân báo thù trong phim mới - Ảnh: One31

Theo Thairath, bộ phim Chiếc bóng (Raeng Ngao 2026) đang gây xôn xao với cảnh Munin (Baifern Pimchanok) bị tát ngã lăn xuống cầu thang dài.

Phiên bản mới do Đài One 31 sản xuất nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ cách dàn dựng có phần cường điệu, khiến khán giả bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội.

Ai khổ bằng Baifern Pimchanok?

Phân cảnh Munin bị tát ngã lăn xuống cầu thang dài khiến khán giả liên tưởng đến màn tát "người thứ 3" kinh điển của Chiếc bóng.

Với thiết kế cầu thang cao và dài hơn các bản trước, phân đoạn này khiến nhiều khán giả bật cười, thậm chí đặt câu hỏi liệu một cú tát có thể khiến nhân vật ngã xa đến vậy hay không.

Trên mạng xã hội, khán giả hài hước gọi đây là cảnh "cầu thang sấm sét", thậm chí cho rằng độ cường điệu của phim Thái đã vượt cả những bộ phim Ấn Độ nổi tiếng với tình tiết phi lý.

Cảnh tát ngã lăn xuống cầu thang của Chiếc bóng

Bên cạnh những ý kiến cho rằng tình tiết quá đà, một số khán giả nhắc đến bản Chiếc bóng có Janie Tienphosuwan và Thanya Rattanamongkol, cho biết vẫn ấn tượng với lời thoại và diễn xuất của phiên bản này.

Chiếc bóng vốn là phim truyền hình nổi tiếng của Thái Lan, xoay quanh câu chuyện hai chị em sinh đôi Munin và Mutta.

Mutta có mối quan hệ tình cảm với Janphop (Poh Nattawut), giám đốc bộ phận nhân sự tại Bộ Tài chính số, dù người đàn ông này đã có vợ là Nopphanai (Benz Pornchita), một nữ bộ trưởng quyền lực.

Sau khi Mutta qua đời, Munin trở về tìm hiểu sự thật về cái chết của em gái. Cô quyết định giả danh Mutta để tiếp cận những người có liên quan, từng bước thực hiện kế hoạch báo thù.

Baifern Pimchanok đảm nhận hai vai Munin và Mutta - Ảnh: One31

Trong phiên bản năm 2026, Baifern Pimchanok đảm nhận hai vai Munin và Mutta. Theo chia sẻ của Baifern, việc thể hiện hai chị em sinh đôi đòi hỏi quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng.

Nữ diễn viên phải nghiên cứu cách xây dựng tính cách riêng cho từng vai, đồng thời thể hiện quá trình Munin giả danh Mutta sao cho những người xung quanh không nhận ra sự khác biệt.

Ngay khi lên sóng, Chiếc bóng ghi nhận thành tích đáng chú ý khi đạt rating mở màn cao nhất của Đài One trong năm 2026. Theo số liệu do nhà đài công bố ngày 27-10, phim thu hút hơn 2,06 triệu khán giả trên toàn quốc, đạt rating 3,39 tại Bangkok và 2,19 trên phạm vi cả nước ở nhóm người xem từ 15 tuổi trở lên. Trên mạng xã hội, Chiếc bóng ghi nhận Social Reach 1,068 tỉ và Social Engagement 159 triệu, cho thấy mức độ quan tâm lớn của khán giả dành cho phiên bản làm lại này.