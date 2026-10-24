Mai Anh đăng quang Siêu mẫu Quốc tế 2026

Tân Siêu mẫu Quốc tế là Mai Anh đến từ Việt Nam - Ảnh: BTC

Chiều 24-10, vòng chung kết cuộc thi Siêu mẫu Quốc tế lần thứ 12 năm 2026 (Supermodel International) diễn ra tại Bangkok, Thái Lan.

Đại diện Việt Nam là Mai Anh giành giải thưởng cao nhất mùa thi năm nay. Ngoài ra, cô còn đoạt giải thưởng phụ Best Fashion Editorial (bộ ảnh thời trang xuất sắc).

Danh hiệu á quân 1, 2, 3, 4 lần lượt thuộc về đại diện đến từ Puerto Rico, Burkina Faso, Mỹ và Úc.

Mai Anh sinh năm 1996, quê Hải Phòng, cao 1,74m, số đo ba vòng 84-65-94 (cm). Cô từng lọt vào top 10 Miss Cosmo Vietnam 2025, giành giải thưởng phụ Người đẹp thể thao và góp mặt trong top 5 Người đẹp biển.

Cô tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh ở Học viện Công nghệ bưu chính viễn thông tại TP.HCM. Hiện Mai Anh là người mẫu chuyên nghiệp và huấn luyện viên catwalk.

Giây phút đăng quang của Mai Anh - Ảnh: BTC

Trong suốt quá trình dự thi, Mai Anh tự hào khi giới thiệu đến bạn bè quốc tế về văn hóa Việt Nam qua chiếc áo dài truyền thống, lụa Lãnh Mỹ A…

“Mặc chiếc áo dài, Mai Anh nhận được nhiều lời khen 'Ôi bạn có bộ đồ rất đẹp' hoặc 'Ôi bạn lấy bộ đồ này ở đây vậy?' và rất nhiều sự quan tâm từ khán giả quốc tế. Mai Anh rất vui và hào hứng giới thiệu rằng đây là áo dài - trang phục truyền thống của phụ nữ Việt Nam”, Mai Anh chia sẻ.

Supermodel International là cuộc thi người mẫu quốc tế, mùa đầu tiên năm 2011 với tên gọi Supermodel of Asia Pacific, sau đó đổi tên và mở rộng quy mô. Việt Nam từng hai lần giành ngôi vị cao nhất là Dương Nguyễn Khả Trang đăng quang năm 2018 và Bùi Quỳnh Hoa chiến thắng năm 2022.

Mai Anh nhận giải thưởng phụ Best Fashion Editorial - Ảnh: BTC

Mai Anh trong phần thi trang phục dạ hội tại Supermodel International 2026 - Ảnh: BTC

Mai Anh trình diễn bikini - Ảnh: BTC

Mai Anh giới thiệu vẻ đẹp áo dài truyền thống Việt Nam trong hành trình dự thi với thiết kế của Trung Đinh - Ảnh: FBNV

Mai Anh trong khoảnh khắc đáng nhớ tại cuộc thi - Ảnh: FBNV