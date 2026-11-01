Lục Tiểu Linh Đồng tái hiện Tôn Ngộ Không ở tuổi 67

Lục Tiểu Linh Đồng xuất hiện trong trang phục đỏ tại Đại hội Thị giác Weibo - Ảnh: Weibo

Theo Sina, ngày 31-10, tại Đại hội Thị giác Weibo tổ chức ở Hoành Điếm (Trung Quốc), Lục Tiểu Linh Đồng xuất hiện trong bộ trang phục đỏ, trực tiếp biểu diễn gậy Kim Cô Bổng, tái hiện hình ảnh Tôn Ngộ Không từng gắn bó với tên tuổi ông.

Sự xuất hiện của nam nghệ sĩ nhận được sự hưởng ứng của khán giả tại sự kiện, nhiều người đồng thanh gọi ông là "anh khỉ".

Nhớ mãi Tôn Ngộ Không của Lục Tiểu Linh Đồng

Tại sự kiện, khoảnh khắc câu nói "Lão Tôn ta đến đây!" của Lục Tiểu Linh Đồng cất lên, khán giả vỡ òa cảm xúc. Ở tuổi 67, ông vẫn múa gậy Kim Cô Bổng (gậy Như Ý) dứt khoát, linh hoạt hệt như Tôn Ngộ Không cách đây 40 năm.

Năm 2026 đánh dấu 40 năm kể từ khi phiên bản Tây Du Ký năm 1986 phát sóng. Nhân dịp này, Lục Tiểu Linh Đồng chia sẻ hài hước rằng cả cuộc đời ông dường như không thể tách rời hình tượng khỉ.

Lục Tiểu Linh Đồng múa gậy Như Ý - Video: Weibo

Cách khán giả gọi ông cũng thay đổi theo thời gian, từ "anh khỉ" sang "chú khỉ", và hiện tại là "ông nội khỉ".

Lục Tiểu Linh Đồng tên thật là Chương Kim Lai, sinh năm 1959. Ông là truyền nhân đời thứ tư của nghệ thuật biểu diễn Hầu hí gia tộc họ Chương.

Năm 1986, khi Tây Du Ký lên sóng, vai Tôn Ngộ Không do ông đảm nhận đã giúp nghệ sĩ được đông đảo khán giả biết đến. Ông cũng từng nhận giải Nam diễn viên chính xuất sắc tại Giải Kim Ưng Trung Quốc lần thứ 6.

Tại Đại hội Thị giác Weibo năm nay, ông được trao giải Diễn viên có đóng góp xuất sắc cho phim truyền hình.

Một điểm đáng chú ý khác tại sự kiện là đoạn phim ngắn sử dụng công nghệ AIGC do ê kíp Hậu Tây Du Ký thực hiện nhằm tri ân Lục Tiểu Linh Đồng.

Video tái hiện hình ảnh hai thế hệ Mỹ Hầu Vương cùng xuất hiện trong một khung hình, với nhân vật Tôn Tiểu Thánh và Tiểu Hầu Mập của bộ phim mới.

Tôn Ngộ Không của Lục Tiểu Linh Đồng mãi là tượng đài của màn ảnh Trung - Ảnh: Weibo

Những hình ảnh từ Tây Du Ký năm 1986 được lồng ghép với câu chuyện trưởng thành của khán giả, gợi lại ký ức về hành trình thỉnh kinh của thầy trò Đường Tăng.

Theo Đài truyền hình Hồ Nam, Hậu Tây Du Ký là bộ phim thần thoại dài tập ứng dụng công nghệ AIGC, do các đơn vị thuộc Đài truyền hình Hồ Nam và Mango TV phối hợp sản xuất.

Phim giành hai giải thưởng tại Đại hội Thị giác Weibo, trong đó có danh hiệu Phim đột phá và đổi mới của năm. Đơn vị sản xuất cho biết phim đã có hơn 600 triệu lượt xem trên Mango TV.