Long Hải: Khơi thông cơ chế, kiến tạo không gian đô thị biển đa trung tâm

Lãnh đạo xã Long Hải trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Ban vận động thành lập Hội Doanh nghiệp xã Long Hải vừa được thành lập - Ảnh: QUANG VINH

Sự kiện diễn ra vào thời điểm mang tính bước ngoặt khi địa phương đang dồn lực chuẩn bị các điều kiện để chính thức chuyển đổi từ xã lên phường, đồng thời đón nhận những động lực mạnh mẽ từ các khung pháp lý và quy hoạch vĩ mô vừa ban hành.

Xác lập không gian mới từ tầm nhìn 100 năm

Tại chương trình, các chuyên gia và nhà quản lý nhận định Long Hải đang đứng trước vận hội bứt phá chưa từng có khi Luật Phát triển đô thị chính thức có hiệu lực từ ngày 1-10-2026, mang lại những "chìa khóa" cơ chế quan trọng về phân cấp quy hoạch và thúc đẩy kinh tế biển.

Đặc biệt, trong Quy hoạch tổng thể TP.HCM thời kỳ 2025 - 2050, tầm nhìn 100 năm vừa được HĐND Thành phố thông qua ngày 30-10-2026, cấu trúc không gian đô thị đã có sự thay đổi mang tính chiến lược.

Trong Quy hoạch tổng thể TP.HCM thời kỳ 2025 - 2050 tầm nhìn 100 năm được HĐND Thành phố thông qua vào 30-10-2026 - Ảnh: UBND Xã Long Hải, TP.HCM

Phân tích về tầm nhìn này, TSKH Trần Quang Thắng - Viện trưởng Viện Kinh tế và Quản lý TP.HCM - cho biết, việc thành phố chuyển dịch từ mô hình phát triển đơn cực sang mô hình đa cực, đa trung tâm (gồm 5 cực động lực và 5 trung tâm vệ tinh) là giải pháp trọng yếu để giảm áp lực dân cư, hạ tầng và ô nhiễm cho lõi trung tâm.

Trong cấu trúc vĩ mô đó, khu vực cụm đô thị Long Hải - Hồ Tràm được định hình rõ nét là trung tâm Đô thị - Du lịch - Dịch vụ biển và sinh thái ven biển trọng điểm.

Theo TSKH Trần Quang Thắng, Long Hải sở hữu vai trò khác biệt lớn so với các khu vực thiên về công nghiệp hay logistics. Địa phương có đầy đủ tiềm năng để phát triển thành một "Wellness Hub" (Trung tâm chăm sóc sức khỏe) tầm cỡ quốc tế với các tổ hợp dưỡng sinh, y khoa, phục hồi chức năng và là "lá phổi xanh" tái tạo năng lượng cho siêu đô thị hàng chục triệu dân.

TSKH Trần Quang Thắng - Viện trưởng Viện Kinh tế và Quản lý TP.HCM - Ảnh: QUANG VINH

Báo cáo tại chương trình, bà Lê Thị Ngọc Châu - Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch UBND xã Long Hải cho biết, số liệu thống kê 10 tháng đầu năm 2026 minh chứng cho tốc độ tăng trưởng ấn tượng của địa phương:

- Thương mại - Dịch vụ: Tổng doanh thu đạt 10.797 tỉ đồng, hoàn thành 90,7% kế hoạch năm. - Thu ngân sách nhà nước: Đạt tổng cộng 1.106 tỉ đồng (bằng 91,7% kế hoạch). Trong đó, tổng thu phát sinh trên địa bàn đạt 347,3 tỉ đồng.

- Du lịch & Kinh tế biển: Thu hút 875.400 lượt khách, mang lại doanh thu 306,39 tỉ đồng; sản lượng khai thác thủy sản đạt 23.384 tấn.

Đầu tư công làm động lực, mở rộng không gian xã hội hóa

Để khơi thông nguồn lực, Long Hải đang áp dụng chiến lược dùng đầu tư công để mở rộng không gian kinh doanh, định hình hạ tầng dùng chung nhằm kích hoạt dòng vốn tư nhân. Trong năm 2026, địa phương đã bố trí gần 300 tỉ đồng cho 30 dự án phát triển và đều đảm bảo tiến độ giải ngân.

Đường ven sông (D30) là một trong những dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư công triển khai tại xã Long Hải - Ảnh: UBND xã Long Hải

Trong giai đoạn 2026 - 2030, Long Hải dự kiến kêu gọi đầu tư vào 4 khu đất, gồm 2 khu nhà ở xã hội, một dự án bệnh viện đa khoa và một tổ hợp thể dục thể thao. Đến nay, đã có nhà đầu tư quan tâm đến 2 dự án nhà ở xã hội và một dự án trường học liên cấp.

Ngoài ra, xã đề xuất đưa 13 khu đất công với tổng diện tích gần 13.000m2 vào kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất. Địa phương sẽ tiếp tục hoàn thiện quy hoạch, hồ sơ pháp lý và công khai thông tin khi đủ điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận, tham gia.

Nhờ sự đồng hành của chính quyền, nhiều dự án quy mô đã về đích đúng hẹn như Tổ hợp 5 sao Charm Resort Long Hải (vận hành dưới thương hiệu Vienna House by Wyndham Charm Long Hải từ tháng 4-2026), Phố đi bộ và bãi tắm công cộng đường số 14, cùng tổ hợp nhà hàng tiệc cưới Hải Phương dự kiến hoạt động vào cuối năm.

Ông Lê Đình Thắng (bên trái) cho rằng Long Hải đang có nhiều tiềm năng để đầu tư phát triển - Ảnh: QUANG VINH

Ông Lê Đình Thắng - Phó chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM, Phó chủ tịch Hội Doanh nhân Sài Gòn, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần DICERA Holdings - đánh giá: "Long Hải hội tụ đủ ba yếu tố mà nhà đầu tư quan tâm: dân số đông, quỹ đất lớn và vị trí chiến lược.

Long Hải là cửa ngõ kết nối khi các tuyến cao tốc vùng hoàn thiện, nơi đây có đủ dư địa để phát triển dân cư, du lịch và dịch vụ", ông Thắng nhấn mạnh

Cam kết của chính quyền kiến tạo

Ông Ngô Thanh Phúc - Chủ tịch UBND xã Long Hải - nhấn mạnh, Luật Phát triển đô thị mở ra cơ chế, Quy hoạch tổng thể xác lập không gian. Hướng tới mục tiêu xây dựng một đô thị du lịch sinh thái ven biển xanh, thông minh và chất lượng cao,

Theo ông Phúc, tinh thần của Luật Phát triển đô thị là trao quyền đi đôi với trách nhiệm. Chính quyền xã Long Hải cam kết thực hiện nghiêm tinh thần '6 rõ': rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ kết quả.

"Địa phương quyết tâm xây dựng đội ngũ công chức dám nghĩ, dám làm, nói đi đôi với làm, hứa là phải làm và làm là phải có kết quả; luôn đồng hành cùng sự thành bại của doanh nghiệp để củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân, đưa Long Hải trở thành đô thị biển thực sự văn minh, hiện đại và nghĩa tình", ông Phúc nhấn mạnh.

Ông Ngô Thanh Phúc - Chủ tịch UBND xã Long Hải - chia sẻ về định hướng phát triển của xã Long Hải - Ảnh: QUANG VINH

Theo bà Nguyễn Thị Lệ, Phó trưởng phòng Quản lý cơ sở lưu trú du lịch, Sở Du lịch TP.HCM, Long Hải sẽ được liên kết chặt chẽ với trung tâm TP.HCM và các điểm đến lân cận như Vũng Tàu, Hồ Tràm, Phước Hải, hình thành chuỗi du lịch biển liền mạch trong hệ sinh thái du lịch thành phố.

Hình ảnh Long Hải cũng sẽ được quảng bá cùng các chương trình xúc tiến chung của TP.HCM để tiếp cận thị trường rộng hơn.

Bà Nguyễn Thị Lệ, Phó Trưởng phòng Quản lý cơ sở lưu trú du lịch, Sở Du lịch TP.HCM tại chương trình Gặp gỡ doanh nhân và đồng hành cùng phát triển - Long Hải 2026 - Ảnh: QUANG VINH

Về chính sách, TP.HCM đang xây dựng nghị quyết của HĐND để triển khai Luật Phát triển đô thị, trong đó có cơ chế hỗ trợ các sản phẩm du lịch đặc trưng. Long Hải có lợi thế về du lịch cộng đồng, du lịch đêm và du lịch nghỉ dưỡng, đây là những loại hình sẽ được ưu tiên hỗ trợ.

"Điều chúng tôi hướng tới là mỗi du khách đến Long Hải đều có lý do để ở lại lâu hơn, đi nhiều điểm hơn và quay lại lần nữa. Muốn vậy, Long Hải cần một sản phẩm đặc trưng riêng và một môi trường biển luôn được giữ gìn sạch, đẹp. Sở Du lịch sẽ cùng xã thực hiện điều đó", bà Lệ nhấn mạnh.