Long Hải: Khi 'viên ngọc thô' vùng cửa biển vươn mình thành đô thị

Lợi thế về đường bờ biển là một trong những yếu tố quan trong giúp Long Hải phát triển kinh tế biển - Ảnh: UBND XÃ LONG HẢI

Long Hải hội tủ điều kiện lên phường

Nhắc đến Long Hải hôm nay là nhắc đến một tọa độ chiến lược với 11,5 km bờ biển ôm trọn những bãi tắm đẹp, nơi trục đường ven biển ĐT994 thênh thang kết nối trọn vẹn từ Vũng Tàu, Phước Hải, Hồ Tràm, Bình Châu đến tận địa bàn ven biển của tỉnh Lâm Đồng.

Đây còn là vùng đất giàu bản sắc văn hóa truyền thống, trong đó lễ hội Dinh Cô không chỉ là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, tạo tiền đề bứt phá cho ngành du lịch địa phương.

Nhìn nhận về sự thay đổi nội tại của địa phương, ông Huỳnh Sơn Tuấn - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Long Hải khẳng định: "Ở Long Hải, cơ cấu kinh tế thương mại, dịch vụ, du lịch là chủ yếu và đạt tỉ trọng cao nhất. Mô hình quản lý chính quyền nông thôn hiện không còn phù hợp nữa.

Ông Huỳnh Sơn Tuấn - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Long Hải - Ảnh: UBND XÃ LONG HẢI

Việc thành lập phường là yêu cầu cấp thiết nhằm nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, tạo tiền đề cho sự phát triển kinh tế xã hội địa phương, hướng tới mục tiêu xây dựng đô thị hiện đại, văn minh, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Long Hải đã hoàn toàn hội tụ đủ điều kiện, cả về nội lực kinh tế hạ tầng lẫn sự đồng thuận cao của lòng dân."

Với diện tích tự nhiên rộng 27,93 km² và quy mô dân số cán mốc 122.107 người, mô hình cũ rõ ràng đã quá chật chội so với tốc độ lớn mạnh vượt bậc của vùng đất cửa biển.

Kinh tế phi nông nghiệp bứt phá mạnh mẽ, chiếm đến 72% GRDP địa phương. Song hành với đó, đội tàu cá xa bờ hùng hậu mang về hơn 50.000 tấn hải sản mỗi năm, tạo hậu cần vững chắc cho cả vùng du lịch và dịch vụ. Bình quân mỗi năm, Long Hải đón trên 1,8 triệu lượt khách du lịch, duy trì tốc độ tăng trưởng ấn tượng trên 15%/năm.

Long Hải trở thành địa điểm thu hút đông đảo khách du lịch ghé thăm - Ảnh: UBND XÃ LONG HẢI

Đòn bẩy đầu tư công

Theo Quy hoạch tổng thể TP.HCM thời kỳ 2025 - 2050, tầm nhìn 100 năm được HĐND Thành phố thông qua ngày 30-10-2026, khu vực Long Hải - Hồ Tràm được định vị là đô thị - du lịch - dịch vụ biển và sinh thái ven biển trọng điểm, tập trung nghỉ dưỡng, giải trí và chăm sóc sức khỏe chất lượng cao.

Để hiện thực hóa định hướng chiến lược này, giai đoạn 2026 - 2030, Long Hải được tập trung nguồn lực đầu tư công kỷ lục với 16 dự án hạ tầng trọng điểm có tổng mức đầu tư vượt 8.018 tỉ đồng.

Để hiện thực hóa mục tiêu phát triển đô thị biển, Long Hải xác định đầu tư hạ tầng là một trong những khâu đột phá chiến lược - Ảnh: UBND XÃ LONG HẢI

Sự xuất hiện của các dự án cao cấp không chỉ tạo động lực thúc đẩy kinh tế bứt phá, nâng tỷ lệ dân số đô thị của Long Hải lên 68,59% (vượt tiêu chí đô thị phường gần 19%), mà còn nâng tầm diện mạo địa phương từ một điểm đến bình dân thành một tổ hợp nghỉ dưỡng đẳng cấp, giàu bản sắc.

Hiện tại, Long Hải đã có 9 dự án du lịch bất động sản nghỉ dưỡng được chấp thuận đầu tư với tổng giá trị 2.731,27 tỉ đồng. Trong đó, 6 dự án đã đi vào hoạt động ổn định, nổi bật là hai dự án đạt chuẩn 5 sao và hai dự án chuẩn 4 sao, vận hành cùng 109 cơ sở lưu trú quy mô 1.072 phòng.

Long Hải tập trung đầu tư vào các dự án trên nhiều lĩnh vực từ giao thông, y tế đến giáo dục - Ảnh: UBND XÃ LONG HẢI

Tầm nhìn quốc tế của đô thị biển còn được hiện thực hóa ở những dự án tương lai: quỹ đất mặt biển lớn nhất tại Bãi Ngang định hướng 5.500 tỉ đồng phát triển resort quốc tế. Khu công nghệ số Stavian Digital Park rộng 317 ha (trị giá 471,5 triệu USD) sẵn sàng đón đầu các "ông lớn" công nghệ toàn cầu như Microsoft, Google, hay AWS.

Song song đó, để đồng bộ an sinh, địa phương đẩy mạnh thu hút đầu tư xã hội hóa thông qua đấu thầu 4 dự án đòn bẩy xã hội: Khu nhà ở xã hội Phước Hưng - An Ngãi, Khu nhà ở xã hội tái định cư Long Hải, Bệnh viện đa khoa Long Hải và Khu tổ hợp thể dục - thể thao.

Quỹ đất mặt biển lớn nhất tại Bãi Ngang định hướng 5.500 tỷ đồng phát triển resort quốc tế - Ảnh: UBND XÃ LONG HẢI

Nói về định hướng chiến lược dài hạn này, Bí thư Đảng ủy Huỳnh Sơn Tuấn nhấn mạnh: "Trong nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đảng bộ xã Long Hải xác định khâu đột phá trọng tâm là phát triển du lịch biển chất lượng cao và bền vững. Song song đó là gắn với việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa lịch sử, đặc biệt là kinh tế cộng đồng."

Đô thị văn minh đo bằng chất lượng sống và lòng dân

Sự lột xác của Long Hải không chỉ đo bằng bê tông cốt thép, mà đo bằng nụ cười và chất lượng sống thực tế của người dân. Sự tăng trưởng giúp địa phương đạt mức thu ngân sách 826 tỉ đồng, thặng dư nguồn lực chi tiêu đạt tới 108,55% trong năm 2025, vượt tiêu chí đô thị phường hơn 8,5%.

Đời sống vật chất của người dân có bước chuyển biến rõ nét khi thu nhập bình quân đầu người năm 2025 đạt gần 90 triệu đồng, địa phương cũng chính thức hoàn thành mục tiêu xóa trắng hộ nghèo.

Ông Ngô Thanh Phúc - Chủ tịch UBND xã Long Hải - Ảnh: UBND XÃ LONG HẢI

Về đời sống đô thị, 100% hộ dân tại đây đã được sử dụng nước sạch và phủ kín hệ thống thu gom rác thải; những điểm đen ô nhiễm trước đây được cải tạo triệt để thành 14 tiểu công viên xanh mát.

Bản sắc "đô thị thông minh" cũng hiện rõ khi gần 70% cư dân đã trở thành "công dân điện tử" với thói quen thanh toán không tiền mặt, 43 thủ tục hành chính tra cứu dễ dàng qua sổ tay số đạt tỷ lệ hài lòng tuyệt đối 100% nhờ mô hình tương tác "Lắng nghe và nói" giữa chính quyền với nhân dân.

Đứng trước ngưỡng cửa của chương mới, ông Ngô Thanh Phúc - Chủ tịch UBND xã Long Hải bày tỏ quyết tâm tâm huyết của ban lãnh đạo: "Long Hải đã hội đủ các điều kiện về nội lực kinh tế, hạ tầng lẫn sự đồng thuận của lòng dân. Việc lên phường sẽ tạo hành lang pháp lý vững chắc để địa phương khai thác hiệu quả tiềm năng và không gian phát triển mới.

Khu vực Long Hải - Hồ Tràm được định hình phát triển: Đô thị, du lịch, dịch vụ biển và sinh thái ven biển - Ảnh: UBND XÃ LONG HẢI

Sau khi chính thức thành phường, chúng tôi sẽ bắt tay ngay vào việc định hướng phát triển nơi đây thành một đô thị du lịch sinh thái ven biển, điểm đến xanh, thông minh và chất lượng cao".