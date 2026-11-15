Lời giải bài toán nguồn cung, chi phí năng lượng và yêu cầu môi trường cho các doanh nghiệp tại Hà Tĩnh

Các đại biểu tham dự buổi tọa đàm - Ảnh: D.N.

Tọa đàm có sự tham gia của120 đại biểu đến từ Ban Quản lý, các sở, ngành của tỉnh, chủ đầu tư hạ tầng khu kinh tế, khu công nghiệp, doanh nghiệp sản xuất, Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) và Công ty cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam (PV GAS D), tập trung vào những vấn đề doanh nghiệp quan tâm nhất: Chi phí năng lượng, sự ổn định của nguồn cung và yêu cầu môi trường.

Hà Tĩnh - Thời điểm định hình nền tảng năng lượng

Theo Cục Thống kê tỉnh, chỉ số sản xuất công nghiệp 9 tháng năm 2026 của Hà Tĩnh tăng 40,15% so với cùng kỳ, riêng quý III tăng 56,13%. Tọa đàm được tổ chức trong bối cảnh sản xuất công nghiệp của Hà Tĩnh đang tăng tốc mạnh mẽ.

Phát biểu tại buổi khai mạc tọa đàm, ông Phạm Văn Tình - Phó Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh - nhấn mạnh: Chuyển đổi năng lượng là yêu cầu tất yếu để các khu kinh tế, khu công nghiệp phát triển bền vững. Quá trình này phải vừa bảo đảm nguồn cung ổn định cho sản xuất, vừa phù hợp với định hướng tăng trưởng xanh của tỉnh.

Ông Tình kỳ vọng, tọa đàm sẽ mang lại những giải pháp, kiến nghị cụ thể, trong đó có việc ứng dụng khí thiên nhiên tại các khu công nghiệp.

Ông Phạm Văn Tình - Phó Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh phát biểu tại tòa đạm - Ảnh: LÊ MINH

Khí thiên nhiên - Giải pháp theo từng giai đoạn

Tại phần trình bày "Giải pháp chuyển đổi năng lượng vì sự phát triển bền vững trong khu công nghiệp, khu kinh tế tại Hà Tĩnh", ông Đỗ Phạm Hồng Minh - Giám đốc Công ty cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam (PV GAS D), cho biết phương án cấp khí cho các khu công nghiệp Hà Tĩnh có thể triển khai theo từng giai đoạn, phù hợp với quy mô tiêu thụ và tiến độ hình thành hạ tầng.

Khi Kho LNG Bắc Trung Bộ của PV GAS đi vào vận hành từ quý I/2030, nguồn cung tại chỗ sẽ là tiền đề để phát triển hệ thống phân phối khí bằng đường ống cho các khu công nghiệp. Đi cùng nguồn khí là dịch vụ trọn gói, từ tư vấn kỹ thuật, phân tích hiệu quả kinh tế đến thiết kế, lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng hệ thống.

Ông Đỗ Phạm Hồng Minh - Giám đốc Công ty cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam - Ảnh: D.N.

Đối thoại thẳng thắn - Tìm lời giải chung

Tại phiên thảo luận, các khách mời cùng bàn về những điều kiện để chuyển đổi năng lượng thực sự đi vào sản xuất.

Từ góc độ quản lý, ông Phạm Văn Tình cho biết doanh nghiệp đã nhận thức rõ yêu cầu chuyển đổi, song vẫn còn băn khoăn về chi phí đầu tư ban đầu và thủ tục.

Ban Quản lý sẽ đồng hành hướng dẫn doanh nghiệp, đồng thời xem xét bố trí hạ tầng cấp khí ngay trong quy hoạch các khu công nghiệp mới, để nhà máy có thể tiếp cận nguồn năng lượng từ khi xây dựng thay vì phải cải tạo về sau.

Buổi tọa đàm thu hút đông đảo lãnh đạo sở, ngành ở Hà Tĩnh và doanh nghiệp tham dự - Ảnh: LÊ MINH

Về nguồn cung, ông Huỳnh Quang Hải - Phó Tổng giám đốc PV GAS, cho biết Kho LNG Bắc Trung Bộ dự kiến vận hành từ quý I/2030, sẽ là nguồn khí dài hạn cho khu vực. Để khí đến được nhà máy, hệ thống đường ống và trạm tiếp nhận cần được các bên tính đến ngay từ bây giờ.

Bên cạnh hạ tầng, ông Đỗ Phạm Hồng Minh - Giám đốc PV GAS D, cho rằng doanh nghiệp còn cần được hỗ trợ trong cả quá trình chuyển đổi, từ cải tạo thiết bị đến thu xếp vốn. Ông đề xuất các bên cùng tổ chức tài chính xây dựng một hệ sinh thái khí thiên nhiên hoàn chỉnh cho cả doanh nghiệp lớn lẫn vừa và nhỏ.

Các đại biểu chia sẻ những giải pháp chuyển đổi năng lượng tại các KCN, KKT trên địa bàn Hà Tĩnh - Ảnh: D.N.

Trên phương diện khách hàng đang dùng nguồn khí phục vụ hoạt động sản xuất, ông Đinh Quốc Hỏa - Phó giám đốc Công ty TNHH POSCO Việt Nam, đánh giá rằng khí thiên nhiên giúp ổn định nhiệt độ lò, nâng cao chất lượng sản phẩm và giảm phát thải. Điều doanh nghiệp cần nhất là nguồn cung lâu dài, giá rõ ràng và sự đồng hành kỹ thuật.

Ông Lê Đức Thắng - Tổng giám đốc Công ty cổ phần Phát triển Công nghiệp - Xây lắp và Thương mại Hà Tĩnh nêu ý kiến: Với các tổ hợp sản xuất lớn, chuyển đổi năng lượng cần lộ trình dài hạn, đi từng bước để không ảnh hưởng đến sản xuất.

Ông Lê Đức Thắng - Tổng giám đốc Công ty cổ phần Phát triển Công nghiệp - Xây lắp và Thương mại Hà Tĩnh - Ảnh: LÊ MINH

Cam kết đồng hành - Hướng tới mục tiêu chung

Trong khuôn khổ chương trình, Công ty cổ phần Khu công nghiệp Plaschem Hà Tĩnh và Công ty cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam đã ký kết hợp đồng nguyên tắc về việc hợp tác phát triển hệ thống phân phối khí thiên nhiên tại Khu công nghiệp Bắc Hồng Lĩnh.

Khu công nghiệp Bắc Hồng Lĩnh (giai đoạn 1) có quy mô 188,61ha, tổng vốn đầu tư khoảng 2.080 tỉ đồng, được định hướng phát triển chuyên ngành với công nghiệp giấy là lĩnh vực chủ lực, vốn là ngành cần nhiều nhiệt và hơi cho sản xuất.

Dưới sự chứng kiến của lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh cùng các đại biểu, ông Nguyễn Minh Thức, Tổng Giám đốc Plaschem Hà Tĩnh, và ông Đỗ Phạm Hồng Minh, Giám đốc PV GAS D, đã đại diện hai bên ký kết - Ảnh: D.N.

Để đáp ứng nhu cầu này, theo hợp đồng, PV GAS D sẽ đầu tư toàn bộ hạ tầng thiết bị, đường ống phân phối khí và đưa nguồn khí đến tận từng nhà máy khách hàng trong khu công nghiệp.

Về phía Plaschem Hà Tĩnh sẽ bố trí mặt bằng, hạ tầng kỹ thuật cho hệ thống và cùng PV GAS D khảo sát nhu cầu năng lượng của các nhà đầu tư. Nhờ hệ thống cấp khí sẵn sàng tại chỗ, doanh nghiệp vào khu công nghiệp có thể tiếp cận nguồn năng lượng sạch ngay từ khi triển khai dự án.

Dịp này, PV GAS D đã trao biểu trưng hỗ trợ 200 triệu đồng cho 4 phường: Vũng Áng, Sông Trí, Hoành Sơn và Hải Ninh để thực hiện các hoạt động an sinh xã hội.

Lãnh đạo Công ty PV GAS D trao biểu trưng hỗ trợ hoạt động an sinh xã hội cho các địa phương của Hà Tĩnh - Ảnh: D.N.