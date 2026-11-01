Lisa BlackPink và dàn sao biến hóa dịp Halloween

Không khí cuối tuần Halloween năm 2026 cực kỳ sôi động, kéo theo cuộc đua hóa trang của các ngôi sao quốc tế cũng trở nên gay cấn.
Năm 2026, xu hướng Halloween nổi bật dường như là hóa thân thành những nhân vật nổi tiếng khác trong văn hóa đại chúng.
Những màn hóa trang Halloween độc lạ
Trong những tuần trước ngày 31-10, các cửa hàng đồng loạt bày bán mặt nạ, trang phục hóa trang, phụ kiện và đồ trang trí.
Mạng xã hội tràn ngập những màn biến hóa thành các nhân vật điện ảnh được yêu thích, còn việc tìm kiếm bộ trang phục hoàn hảo dần trở thành một nghi thức theo mùa luôn mang lại niềm vui cho mọi người, không riêng gì các ngôi sao trong showbiz.
Với ngành thời trang, Halloween mang đến nhiều cơ hội hơn một dịp thúc đẩy doanh số. Đây còn là thời điểm trang phục được giải phóng khỏi những quy tắc thường ngày.
Điều này tạo điều kiện để các thương hiệu thu hút sự chú ý của nhóm khách hàng sẵn sàng thử nghiệm phong cách mới, lựa chọn những thiết kế táo bạo hơn và ít nhất trong một buổi tối, hóa thân thành một con người khác.
Theo Liên đoàn Bán lẻ quốc gia Mỹ (National Retail Federation - NRF), tổng chi tiêu cho Halloween tại Mỹ dự kiến đạt 13,5 tỉ USD vào năm 2026. Con số này bao gồm toàn bộ khoản chi liên quan đến dịp lễ, từ trang phục, bánh kẹo, đồ trang trí đến nhiều nhóm sản phẩm khác, chứ không riêng lĩnh vực thời trang.
Hãy tiếp tục kéo xuống để chiêm ngưỡng những màn hóa trang Halloween của các ngôi sao gây sốt nhất mùa lễ năm nay.
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