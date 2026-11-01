Lisa BlackPink và dàn sao biến hóa dịp Halloween

Kim Kardashian gây chú ý khi biến hóa thành chính con gái mình - North West - với mái tóc xanh điện nổi bật cùng hàng loạt khuyên xỏ trên cơ thể - Ảnh: IGNV

Năm 2026, xu hướng Halloween nổi bật dường như là hóa thân thành những nhân vật nổi tiếng khác trong văn hóa đại chúng.

Những màn hóa trang Halloween độc lạ

Trong những tuần trước ngày 31-10, các cửa hàng đồng loạt bày bán mặt nạ, trang phục hóa trang, phụ kiện và đồ trang trí.

Mạng xã hội tràn ngập những màn biến hóa thành các nhân vật điện ảnh được yêu thích, còn việc tìm kiếm bộ trang phục hoàn hảo dần trở thành một nghi thức theo mùa luôn mang lại niềm vui cho mọi người, không riêng gì các ngôi sao trong showbiz.

Paris Hilton tái hiện màn trình diễn I’m a Slave 4 U kinh điển của người bạn thân Britney Spears - Ảnh: IGNV

Với ngành thời trang, Halloween mang đến nhiều cơ hội hơn một dịp thúc đẩy doanh số. Đây còn là thời điểm trang phục được giải phóng khỏi những quy tắc thường ngày.

Điều này tạo điều kiện để các thương hiệu thu hút sự chú ý của nhóm khách hàng sẵn sàng thử nghiệm phong cách mới, lựa chọn những thiết kế táo bạo hơn và ít nhất trong một buổi tối, hóa thân thành một con người khác.

Theo Liên đoàn Bán lẻ quốc gia Mỹ (National Retail Federation - NRF), tổng chi tiêu cho Halloween tại Mỹ dự kiến đạt 13,5 tỉ USD vào năm 2026. Con số này bao gồm toàn bộ khoản chi liên quan đến dịp lễ, từ trang phục, bánh kẹo, đồ trang trí đến nhiều nhóm sản phẩm khác, chứ không riêng lĩnh vực thời trang.

Hãy tiếp tục kéo xuống để chiêm ngưỡng những màn hóa trang Halloween của các ngôi sao gây sốt nhất mùa lễ năm nay.

Alex Consani hóa thân thành nàng Mona Lisa tại bữa tiệc sinh nhật Halloween của Kendall Jenner - Ảnh: WireImage

Lisa (BlackPink) hóa trang thành mỹ nhân ngư hắc ám đầy ma mị - Ảnh: IGNV

Jisoo (BlackPink) hóa trang thành Lucyna Kushinada trong anime "Cyberpunk: Edgerunners" - Ảnh: IGNV

Jennie (BlackPink) hóa thân thành Suki (Fast & Furious), tham dự tiệc sinh nhật Halloween của Kendall Jenner - Ảnh: IGNV

Gia đình Paris Hilton hóa thân thành các nhân vật trong bộ phim hoạt hình kinh điển Người đẹp và Quái vật của Disney - Ảnh: IGNV



Harry Styles hóa thân thành chính mình 15 năm trước trong buổi casting The X-Factor - Ảnh: Heart US-UK

Ca sĩ kiêm diễn viên người Úc Troye Sivan đã chọn phong cách kinh điển, hóa trang thành Woody trong phim Toy Story - Ảnh: IGNV

Ngôi sao truyền hình thực tế Lisa Rinna tham gia vào lễ hội Halloween của gia đình Kardashian-Jenners, tái hiện lại chiếc váy Chrome Hearts màu cam được thiết kế riêng của Kylie Jenner tại buổi ra mắt phim Marty Supreme - Ảnh: IGNV

Ca sĩ Cyndi Lauper hóa thân thành Ursula trong phim Nàng Tiên Cá tại buổi dạ tiệc Hulaween thường niên của tổ chức New York Restoration Project vào ngày 23-10- Ảnh: IGNV

Nữ diễn viên kiêm ca sĩ Janelle Monáe hóa trang thành The Amazing Fish-Boy tại lễ hội Wondaween ở Los Angeles - Ảnh: Variety

