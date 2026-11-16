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Lễ trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 'Khu đô thị mới Sao Mai Central Point'

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TDV
TDV
TDV

Ngày 15-11, tại trung tâm xã Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa, Tập đoàn Sao Mai cho biết đã tổ chức lễ trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho đại diện gần 300 khách hàng đã mua nền đất tại Khu đô thị mới Sao Mai Central Point trong giai đoạn 1.

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Đại diện Tập đoàn Sao Mai trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho khách hàng tiêu biểu, đánh dấu bước tiến quan trọng trong hành trình kiến tạo cộng đồng an cư tại Sao Mai Central Point - Ảnh: SAO MAI CC

Khu đô thị mới Sao Mai Central Point có quy mô khoảng 44 ha tại trung tâm Triệu Sơn, Thanh Hóa. Theo Tập đoàn Sao Mai, cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã cấp 1.359 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho dự án.

Trong khuôn khổ chương trình, chủ đầu tư đã tổ chức Chương trình "Mở Cửa An Cư - Đón Quà Như Ý" dành cho khách hàng mua nền đất đợt 1, với 6 giải thưởng.

1 giải nhất gồm 2 lượng vàng 999.9; 2 giải nhì, mỗi giải 1 xe Honda Air Blade 160; 3 giải ba, mỗi giải 1 tivi Sony Google TV BRAVIA 3 II (K-55XR33VM2).

- Ảnh 2.

Khách hàng vui vẻ nhận giải nhất - Ảnh: SAO MAI CC

- Ảnh 3.

Khách hàng may mắn nhận nhì - Ảnh: SAO MAI CC

- Ảnh 4.

Chương trình rút thăm trúng thưởng với 6 giải thưởng giá trị là lời tri ân của Tập đoàn Sao Mai dành cho những khách hàng đã tin tưởng lựa chọn Sao Mai Central Point - Ảnh: SAO MAI CC

- Ảnh 5.

Tập đoàn Sao Mai tổ chức lễ bàn giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất kết hợp chương trình rút thăm trúng thưởng “Mở cửa an cư - Đón quà như ý” tại Sao Mai Central Point - Ảnh: SAO MAI CC

- Ảnh 6.Sao Mai Central Point - Hướng tới mô hình đô thị 'vị nhân sinh'

Hướng tới triết lý "vị nhân sinh", dự án Sao Mai Central Point (Triệu Sơn, Thanh Hóa) chú trọng đầu tư hạ tầng tiện ích nhằm kết nối cộng đồng và nâng cao chất lượng sống cho cư dân.

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    Chủ đề: Bất động sản Sao Mai Central Point Bất động sản Triệu Sơn giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

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