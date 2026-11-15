Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng

Lãnh đạo HĐND TP.HCM đánh giá cao mô hình khu phố giúp phường xử lý thủ tục hành chính

tác giả
LÊ PHAN
LÊ PHAN
LÊ PHAN

Trụ sở sinh hoạt văn hóa cộng đồng khu phố, phường Nhiêu Lộc đã phát huy vai trò là cánh tay nối dài của Trung tâm hành chính công phường, hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường mạng hiệu quả.

Gói bánh chưng tặng gia đình khó khăn dịp Tết Nguyên đán, thắt chặt tình nghĩa xóm làng, khu phố của phường Nhiêu Lộc - Ảnh: THIÊN TRƯỜNG

Sáng 15-11, phường Nhiêu Lộc (TP.HCM) tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp với Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11. Sự kiện này hướng tới kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tạo cơ hội gắn kết cộng đồng khu phố.

Bà Phạm Thị Bích Phượng, Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Nhiêu Lộc, chia sẻ trong bối cảnh địa phương sau sắp xếp đơn vị hành chính, tinh thần đoàn kết, gắn bó giữa các khu phố và các tầng lớp người dân càng có ý nghĩa quan trọng.

Với 30 khu phố, mỗi địa bàn có những nét đặc trưng riêng nhưng tất cả đều cùng chung một tình cảm, một trách nhiệm và mong muốn xây dựng phường Nhiêu Lộc ngày càng phát triển, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc chính là dịp để người dân cùng gặp gỡ, sẻ chia, thắt chặt tình cảm cộng đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Võ Văn Dũng, Phó chủ tịch HĐND TP.HCM, khẳng định Đại đoàn kết là sức mạnh, văn hóa là nền tảng tinh thần để gắn kết và phát triển cộng đồng.

Ông Dũng cho biết HĐND TP.HCM đánh giá rất cao và ghi nhận những mô hình, công trình được phường Nhiêu Lộc triển khai, thể hiện cách làm mới, lấy người dân làm trung tâm, lấy hiệu quả phục vụ cộng đồng làm mục tiêu.

"Tôi đặc biệt ghi nhận một số kết quả nổi bật như công trình "Khu phố muôn sắc hoa" góp phần cải thiện cảnh quan khu phố, xây dựng môi trường sống xanh, sạch, đẹp. Chương trình an sinh xã hội của Đoàn thanh niên đã tổ chức nhiều đợt trao tặng hơn 400 suất ăn miễn phí cho người dân có hoàn cảnh khó khăn. Hay chương trình "Đấu giá gây quỹ tặng quà cho các hộ khó khăn" mà các khu phố tổ chức", ông Dũng chia sẻ.

Phó chủ tịch HĐND TP.HCM đánh giá cao công trình "Trụ sở sinh hoạt văn hóa cộng đồng khu phố" đã phát huy vai trò là cánh tay nối dài của Trung tâm Hành chính công phường. Mô hình này đã hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường mạng, đồng thời là điểm hòa giải cơ sở, tư vấn pháp luật miễn phí.

HĐND TP.HCM đánh giá cao mô hình khu phố giúp phường xử lý thủ tục hành chính - Ảnh 3.Tân Định vào top những khu phố 'chất nhất thế giới' 2026

Ngày 16-9, tạp chí Time Out công bố bảng xếp hạng thường niên những khu phố 'chất nhất thế giới'.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
LÊ PHAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: TP Hồ Chí Minh Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày hội đại đoàn kết HĐND TP. HCM phường Nhiêu Lộc

    Tin liên quan

    Tải App

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất