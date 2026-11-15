Lãnh đạo HĐND TP.HCM đánh giá cao mô hình khu phố giúp phường xử lý thủ tục hành chính

Gói bánh chưng tặng gia đình khó khăn dịp Tết Nguyên đán, thắt chặt tình nghĩa xóm làng, khu phố của phường Nhiêu Lộc - Ảnh: THIÊN TRƯỜNG

Sáng 15-11, phường Nhiêu Lộc (TP.HCM) tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp với Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11. Sự kiện này hướng tới kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tạo cơ hội gắn kết cộng đồng khu phố.

Bà Phạm Thị Bích Phượng, Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Nhiêu Lộc, chia sẻ trong bối cảnh địa phương sau sắp xếp đơn vị hành chính, tinh thần đoàn kết, gắn bó giữa các khu phố và các tầng lớp người dân càng có ý nghĩa quan trọng.

Với 30 khu phố, mỗi địa bàn có những nét đặc trưng riêng nhưng tất cả đều cùng chung một tình cảm, một trách nhiệm và mong muốn xây dựng phường Nhiêu Lộc ngày càng phát triển, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc chính là dịp để người dân cùng gặp gỡ, sẻ chia, thắt chặt tình cảm cộng đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Võ Văn Dũng, Phó chủ tịch HĐND TP.HCM, khẳng định Đại đoàn kết là sức mạnh, văn hóa là nền tảng tinh thần để gắn kết và phát triển cộng đồng.

Ông Dũng cho biết HĐND TP.HCM đánh giá rất cao và ghi nhận những mô hình, công trình được phường Nhiêu Lộc triển khai, thể hiện cách làm mới, lấy người dân làm trung tâm, lấy hiệu quả phục vụ cộng đồng làm mục tiêu.

"Tôi đặc biệt ghi nhận một số kết quả nổi bật như công trình "Khu phố muôn sắc hoa" góp phần cải thiện cảnh quan khu phố, xây dựng môi trường sống xanh, sạch, đẹp. Chương trình an sinh xã hội của Đoàn thanh niên đã tổ chức nhiều đợt trao tặng hơn 400 suất ăn miễn phí cho người dân có hoàn cảnh khó khăn. Hay chương trình "Đấu giá gây quỹ tặng quà cho các hộ khó khăn" mà các khu phố tổ chức", ông Dũng chia sẻ.

Phó chủ tịch HĐND TP.HCM đánh giá cao công trình "Trụ sở sinh hoạt văn hóa cộng đồng khu phố" đã phát huy vai trò là cánh tay nối dài của Trung tâm Hành chính công phường. Mô hình này đã hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường mạng, đồng thời là điểm hòa giải cơ sở, tư vấn pháp luật miễn phí.