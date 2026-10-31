Kỳ lạ: Tiền đạo tỏa sáng ở tuyển Indonesia chưa từng chơi bóng chuyên nghiệp

Mitchell Baker trưởng thành từ bóng đá học đường Mỹ - Ảnh: PSSI

Câu chuyện liên quan đến tiền đạo Mitchell Baker đã hé lộ phần nào chính sách nhập tịch của bóng đá Indonesia.

Mitchell Baker sinh ngày 11-12-2006 tại Úc. Ngày 13-7-2026, Baker có quốc tịch Indonesia và thi đấu trận ra mắt với đội tuyển quốc gia trong chiến thắng 5-1 trước Campuchia tại AFF ASEAN Cup 2026 vào ngày 27-7-2026.

Trận này, Baker đã để lại ấn tượng mạnh khi lập cú đúp bàn thắng. Tại FIFA ASEAN Cup 2026 vừa qua, Baker tiếp tục khiến các CĐV bóng đá Đông Nam Á phải trầm trồ khi giành danh hiệu Vua phá lưới với 5 bàn thắng.

Tuy nhiên có điều khá thú vị là dù tỏa sáng rực rỡ trong màu áo tuyển quốc gia Indonesia nhưng Baker lại chưa từng hít thở không khí của bóng đá chuyên nghiệp.

Chân sút 19 tuổi này hiện đang thi đấu cho đội Vermont Green FC ở giải bán chuyên tại Mỹ. Năm 2026, Baker vượt qua kỳ tuyển quân của CLB chuyên nghiệp Colorado Rapids (MLS). Tuy nhiên anh lại quyết định ở lại Đại học Georgetown để lấy bằng cử nhân, rồi mới quyết tâm theo đuổi con đường trở thành cầu thủ chuyên nghiệp.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn Tribuna, Baker cho biết anh sẽ hoàn thành mục tiêu học tập vào tháng 12 năm nay và bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp vào tháng 1-2027.

"Kế hoạch của tôi là bắt đầu sự nghiệp chuyên nghiệp vào tháng 1-2027. Tôi sẵn sàng xem xét nhiều khả năng khác nhau về nơi tôi sẽ thi đấu" - Baker nói.

Chân sút này khẳng định điều quan trọng nhất là tìm được một CLB có tham vọng lớn, nơi anh có thể cạnh tranh suất đá chính, học hỏi từ các HLV giàu kinh nghiệm và tiếp tục phát triển.

Baker nói tiếp: "Tôi biết mình sẽ phải cạnh tranh để giữ vững vị trí, nhưng tôi rất hào hứng và sẵn sàng đón nhận thử thách".

Câu chuyện của Baker được đánh giá là khá thú vị, cho thấy khả năng tìm kiếm, quan sát và tận dụng nhân tài của bóng đá Indonesia. Không chỉ các cầu thủ chuyên nghiệp mới được Indonesia quan tâm, mà cả những cầu thủ là học sinh sinh viên cũng được đưa vào tầm ngắm nếu họ thực sự có tài năng.