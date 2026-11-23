Lãnh đạo xã Phúc Trạch, đại diện Công ty TNHH Phân Bón Hàn - Việt trao quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại chương trình - Ảnh: CHÍ KIÊN

Khí thế mở màn trên "thủ phủ" bưởi và dó trầm

Chiều 22-11, tại Nhà văn hóa xã Phúc Trạch, đông đảo nông dân và học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tham gia chương trình do KVF tổ chức. Đây là điểm khởi đầu trong hành trình gồm 5 điểm dừng, diễn ra từ ngày 21 đến 29-11-2026 tại Hà Tĩnh, Hà Nội, Tuyên Quang và Phú Thọ.

Bưởi Phúc Trạch đặc sản nổi tiếng của vùng đất miền núi này - Ảnh: NGỌC THẮNG

Được thành lập trên cơ sở sáp nhập ba địa phương cũ gồm Hương Liên, Hương Trạch và Phúc Trạch, xã Phúc Trạch hôm nay có diện tích tự nhiên rộng 201 km² với hơn 18.000 nhân khẩu.

Giữa địa hình đồi núi còn nhiều khắc nghiệt, vùng đất này sở hữu hai sản vật nức tiếng là bưởi Phúc Trạch (hơn 500 ha đang cho thu hoạch) và cây dó trầm (khoảng 2.000 ha - được mệnh danh là "thủ phủ" trồng hương của cả nước), bên cạnh 500 ha lúa hai vụ cùng nhiều diện tích hoa màu.

Tuy nhiên, theo ông Hoàng Quốc Nhã, Bí thư Đảng ủy xã Phúc Trạch, điều kiện địa hình miền núi khiến việc tiếp cận và ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp của người dân còn gặp khó khăn.

Trước đây, cây bưởi và dó trầm phát triển theo lối quảng canh chủ yếu được chăm sóc theo kinh nghiệm. Những năm gần đây, việc tiếp cận kỹ thuật mới và sử dụng phân bón theo từng giai đoạn sinh trưởng đã có chuyển biến.

Ông Hoàng Quốc Nhã, Bí thư Đảng ủy xã Phúc Trạch chia sẻ tại chương trình - Ảnh: CHÍ KIÊN

Đánh giá cao chương trình tổ chức ngay tại địa phương, ông Nhã cho rằng việc hướng dẫn nông dân sử dụng phân bón theo nguyên tắc “4 đúng” có ý nghĩa thiết thực. Theo đó, người trồng cần lựa chọn đúng loại phân, sử dụng đúng liều lượng, đúng thời điểm và đúng phương pháp để nâng cao hiệu quả sử dụng phân bón.

Hướng dẫn sử dụng phân bón theo nguyên tắc “4 đúng”

Tại chương trình, đội ngũ kỹ thuật KVF giới thiệu dòng phân bón NPK Hàn - Việt ứng dụng công nghệ “1 hạt 1 màu”, đồng thời hướng dẫn người dân cách lựa chọn và sử dụng phân bón phù hợp với từng loại cây trồng.

Thông qua hoạt động trao đổi trực tiếp, cán bộ kỹ thuật giải đáp những vấn đề thường gặp trong quá trình chăm sóc cây trồng, từ lựa chọn chủng loại, cân đối lượng phân đến thời điểm và phương pháp bón. Nội dung hướng dẫn tập trung vào nguyên tắc “4 đúng” (đúng loại, đúng liều, đúng lúc, đúng cách), nhằm giúp nông dân sử dụng phân bón hợp lý hơn, hạn chế lãng phí và phù hợp với điều kiện canh tác tại địa phương.

Cán bộ kỹ thuật Công ty TNHH phân bón Hàn - Việt hướng dẫn phân bón hiệu quả cho cây trồng tại chương trình - Ảnh: CHÍ KIÊN

Trực tiếp lắng nghe phần hướng dẫn, ông Trương Ngọc Anh (người dân xã Phúc Trạch) phấn khởi kể về thửa ruộng lúa thuần (95–110 ngày) của gia đình. Nhờ áp dụng phân bón KVF đúng quy trình kỹ thuật, năng suất lúa nhà ông đạt 2,5–3 tạ/sào, vượt trội so với mức dưới 2 tạ/sào của những hộ bón theo thói quen cũ.

Ông cho biết việc lựa chọn phân bón Hàn - Việt và điều chỉnh cách sử dụng theo hướng dẫn kỹ thuật là một trong những yếu tố được gia đình quan tâm trong quá trình sản xuất.

Cùng tham gia chương trình, bà Nguyễn Thị Bình, người dân xã Phúc Trạch, chia sẻ: "Chương trình hôm nay thực sự thiết thực với nông dân quê tôi. Không chỉ được kiểm chứng chất lượng phân bón tốt qua thực tế mùa vụ, bà con còn được cán bộ kỹ thuật hướng dẫn cặn kẽ quy trình chăm sóc bài bản ngay tại địa phương".

Kết hợp chuyển giao kỹ thuật với hoạt động an sinh

Theo KVF, sau chương trình tại Tây Nguyên trong năm trước, năm 2026 doanh nghiệp tiếp tục triển khai hành trình tại Bắc Trung Bộ và miền núi phía Bắc. Bên cạnh giới thiệu sản phẩm, chương trình hướng đến việc đưa hoạt động tư vấn kỹ thuật đến gần hơn với nông dân ở những địa bàn còn hạn chế về điều kiện tiếp cận thông tin và dịch vụ nông nghiệp.

Bà Nguyễn Tường Hồng Nam, Chủ tịch Công đoàn, Trưởng Phòng Marketing Công ty TNHH Phân Bón Hàn - Việt chia sẻ ý nghĩa của chương trình - Ảnh: CHÍ KIÊN

Trong khuôn khổ chương trình tại Phúc Trạch, 40 hộ nông dân theo danh sách của địa phương được trao phân bón dùng thử để áp dụng trên diện tích canh tác của gia đình. Hoạt động này nhằm tạo điều kiện để người dân trải nghiệm sản phẩm và theo dõi kết quả sử dụng trong thực tế.

Bên cạnh đó, những suất học bổng, áo ấm, sữa và quà hỗ trợ cũng được doanh nghiệp trao tới các hộ khó khăn và trẻ em hiếu học.

Bà Nguyễn Tường Hồng Nam, Chủ tịch Công đoàn, Trưởng phòng Marketing KVF, cho biết bên cạnh hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp mong muốn kết hợp các chương trình chuyên môn với hoạt động hỗ trợ cộng đồng tại những địa bàn còn nhiều khó khăn.

Đại diện Công ty TNH Phân Bón Hàn - Việt và lãnh đạo xã Phúc Trạch trao quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Phúc Trạch - Ảnh: CHÍ KIÊN

Phân bón Hàn-Việt tăng tốc, hướng tới chuỗi giá trị phân bón toàn diện Công ty TNHH Phân bón Hàn-Việt (KVF) - thuộc Tổng công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC) - là một doanh nghiệp sản xuất phân bón phát triển mạnh mẽ, đang đóng góp thiết thực cho nông nghiệp Việt Nam theo hướng hiệu quả và bền vững.

Hành trình “Đưa phân bón Hàn - Việt về vùng cao” là một trong những hoạt động kết nối thị trường, chuyển giao kỹ thuật và thực hiện trách nhiệm xã hội của KVF và Tổng công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau. Chương trình hướng đến việc hỗ trợ nông dân tiếp cận các giải pháp canh tác phù hợp, góp phần nâng cao chất lượng sản xuất nông nghiệp.

Sau điểm dừng chân đầu tiên tại Phúc Trạch, chuyến xe mang thông điệp “Vững mùa vụ - Sáng tương lai” tiếp tục đến các tỉnh phía Bắc, với các hoạt động giới thiệu sản phẩm, hướng dẫn kỹ thuật và hỗ trợ cộng đồng.