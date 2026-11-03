King’s College Wimbledon TP.HCM tổ chức lễ cất nóc ngôi trường mới

Ảnh thiết kế trường King’s TP.HCM rộng 1,8 hecta tại The Global City - Ảnh: DNCC

Công trình đến nay bước vào giai đoạn thi công nội thất và hoàn thiện tiếp theo, dự kiến hoàn tất trong quý II năm 2027, trước khi trường chính thức đón học sinh vào tháng 8 năm 2027.

Dự án có sự tham gia của các đối tác giàu kinh nghiệm quốc tế, giúp chất lượng được đảm bảo xuyên suốt từ thiết kế đến thi công, hướng đến tiêu chuẩn cao về an toàn, công năng và môi trường học tập.

Broadway Malyan, công ty kiến trúc hàng đầu từ Vương quốc Anh, đảm nhận vai trò thiết kế và tư vấn chính, phối hợp cùng NQH ở vai trò tư vấn kiến trúc; Artelia, tập đoàn quốc tế về kỹ thuật, là đơn vị tư vấn quản lý dự án.

Quy mô hiện đại trên diện tích 1,8 hecta

Tọa lạc trên khu đất rộng khoảng 1,8 hecta, King’s TP.HCM được xây dựng theo tiêu chuẩn chất lượng và cơ sở vật chất của King’s College School, Wimbledon (King’s Wimbledon), tiếp nối truyền thống giáo dục gần 200 năm.

Lấy cảm hứng từ ngôi trường tại Anh, thiết kế kết hợp những mảng tường gạch đỏ, hệ cửa sổ đón ánh sáng tự nhiên, đường nét mái đặc trưng và các khoảng sân trong. Đặc biệt, Great Hall, tòa nhà trung tâm mang tính biểu tượng của trường ở Wimbledon, cũng được tái hiện tại King’s TP.HCM.

Khuôn viên trường được thiết kế thành năm khu chính: khu học tập ngoài trời, tòa Mầm non, tòa Tiểu học và Trung học, tòa Trung tâm (Great Hall) và tòa Wimbledon (The Wimbledon Hub).

Mỗi không gian đều được thiết kế phù hợp với nhu cầu giảng dạy và sự phát triển của học sinh ở từng độ tuổi. Với tổng diện tích sử dụng 37.000m², trường có thể phục vụ việc học tập và sinh hoạt của khoảng 1.500 học sinh khi đi vào hoạt động đầy đủ.

Cũng như tại King’s Wimbledon, không gian ngoài trời được chú trọng trong thiết kế của trường tại TP.HCM.

Các em nhỏ có sân chơi đa giác quan và sân chơi khám phá, trong khi học sinh lớn có sân bóng đá và sân bóng rổ đa năng. Sân trung tâm, vườn sinh thái và khu ăn trưa ngoài trời mang đến những khoảng xanh thoáng đãng để các em đọc sách, gặp gỡ bạn bè và nghỉ ngơi giữa các giờ học.

Không gian học tập và tiện ích chuyên biệt

Tòa nhà 3 tầng dành cho khối mầm non, cùng tòa nhà 5 tầng dành cho khối tiểu học và trung học, nằm liền kề trong cùng một khuôn viên, tạo nên sự thuận tiện cho phụ huynh đưa đón và cho các gia đình có anh chị em cùng học.

Tòa Mầm non được thiết kế phù hợp với những học sinh nhỏ tuổi, kết nối lớp học với khu vui chơi, khám phá ngoài trời và hồ tập bơi trong nhà, giúp trẻ tự tin làm quen với môi trường học đường.

Tòa Tiểu học và Trung học chú trọng học chuyên sâu, tự học và làm việc nhóm. Tòa nhà có phòng thí nghiệm khoa học, phòng thí nghiệm thiết kế và kỹ thuật, thư viện rộng với nguồn sách đa ngôn ngữ, các khu tự học yên tĩnh, cùng không gian học tập chung rộng 6m ngay bên ngoài lớp học, nơi học sinh cùng giao lưu và trao đổi, thảo luận ý tưởng.

Thiết kế của King’s TP.HCM được lấy cảm hứng từ kiến trúc của King’s Wimbledon - Ảnh: DNCC

Nằm ở trung tâm trường, Tòa Great Hall và The Wimbledon Hub tập trung những cơ sở vật chất đặc trưng nhất, được xây dựng theo chuẩn quốc tế, vừa là nơi kết nối cộng đồng, vừa mở ra nhiều cơ hội cho học tập, thể thao và nghệ thuật.

Lấy cảm hứng từ tòa nhà cùng tên tại King’s Wimbledon, Great Hall sẽ là không gian đón tiếp phụ huynh và các thành viên của trường, với quán cà phê và các góc gặp gỡ, giao lưu.

The Wimbledon Hub có nhà hát 500 chỗ ngồi với hệ thống âm thanh, ánh sáng hiện đại và màn hình LED trung tâm cỡ lớn; không gian triển lãm trưng bày tác phẩm và dự án sáng tạo của học sinh; hồ bơi trong nhà dài 25m đạt tiêu chuẩn thi đấu, có khán đài; nhà thi đấu đa năng phục vụ tập luyện và thi đấu thể thao; phòng golf mô phỏng; phòng âm nhạc và phòng thu âm; cùng khu sinh hoạt riêng cho học sinh cấp 3.

Hiện thực hóa tầm nhìn giáo dục chuẩn quốc tế

Tiến sĩ Anne Cotton, hiệu trưởng King’s College School, Wimbledon kiêm Hiệu trưởng Danh dự của King’s TP.HCM vừa có chuyến công tác và đến thăm công trường trước cột mốc cất nóc.

Bà chia sẻ: "Thật tuyệt vời khi tôi được tận mắt thấy ngôi trường đang dần hình thành. Các chi tiết của ngôi trường mới được lấy cảm hứng từ King’s Wimbledon, biểu tượng cho nền giáo dục xuất sắc. Khi hoàn thành, ngôi trường sẽ là nơi nuôi dưỡng thế hệ học sinh mới, cùng sự đồng hành của đội ngũ giáo viên tâm huyết với chất lượng giáo dục King’s đích thực".

Ông Kieran McLaughlin, Hiệu trưởng Sáng lập King’s College Wimbledon TP.HCM, cho biết cột mốc này đã biến tầm nhìn thành một công trình mà các gia đình sáng lập của trường giờ đây có thể tận mắt nhìn thấy và đặt chân đến.

"Thật vui khi được chứng kiến những tiến triển của công trình trong những tháng qua. Nhìn các tòa nhà dần hoàn thiện, chúng tôi vô cùng háo hức được chào đón học sinh vào tháng 8 năm sau", ông chia sẻ.

Ban lãnh đạo và ban giám hiệu của King’s TP.HCM trong lễ cất nóc - Ảnh: DNCC

Trường King’s TP.HCM nằm trong The Global City, khu đô thị mới rộng 117,4 hecta ở phía đông TP.HCM, do Masterise Homes phát triển theo quy hoạch tổng thể của Foster + Partners.

Từ trường, phụ huynh chỉ mất khoảng 5 đến 10 phút để đến Thảo Điền, 10 phút đến Thủ Thiêm và 15 phút vào trung tâm thành phố. Đường Liên Phường kết nối trực tiếp với Thảo Điền và An Phú, nơi nhiều gia đình quốc tế đã sinh sống từ lâu.

Tháng 8 năm 2027, khi trường khai giảng, cũng là thời điểm cư dân bắt đầu chuyển về The Global City. Trường sẽ sẵn sàng đón con em của những cư dân đầu tiên, góp phần hình thành một cộng đồng quốc tế mới, được quy hoạch bài bản ở phía đông thành phố.