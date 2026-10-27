KienlongBank tiên phong ứng dụng AI, chủ động tinh gọn bộ máy để nâng cao năng suất

Phần lớn giao dịch khách hàng tại KienlongBank được thực hiện trên các nền tảng số đa kênh như X-Digi Booth, KienlongBank Plus… - Ảnh: KienlongBank

Tinh gọn hơn 30% nhân sự, tập trung nâng cao năng suất

Với KienlongBank, chuyển đổi số không chỉ là đưa giao dịch lên môi trường trực tuyến. Công nghệ còn được ứng dụng sâu vào cách tổ chức công việc và quản lý hoạt động ngân hàng.

Ngân hàng từng bước chuẩn hóa quy trình, tự động hóa các tác vụ lặp lại, giảm khâu xử lý trung gian và sắp xếp lại công việc giữa các bộ phận. Thay vì tăng nhân sự tương ứng với khối lượng nghiệp vụ, KienlongBank lựa chọn nâng cao năng lực xử lý trên nền tảng số. Qua đó, ngân hàng hướng đến mô hình hoạt động hiệu quả hơn với bộ máy tinh gọn.

Những thay đổi được triển khai thông qua việc ứng dụng AI để hỗ trợ xử lý nghiệp vụ, kiểm soát rủi ro và phát triển Kiloba AI dành cho cán bộ, nhân viên.

Công nghệ được đưa vào các hoạt động thường xuyên, giúp giảm thao tác thủ công, tăng khả năng phối hợp giữa các bộ phận. Nhờ đó, nhân sự có thể tập trung hơn vào những công việc đòi hỏi chuyên môn, khả năng đánh giá và xử lý nghiệp vụ, thay vì dành nhiều thời gian cho các khâu có thể chuẩn hóa.

Đáng chú ý, khoảng 98% giao dịch tại KienlongBank hiện được thực hiện qua kênh số. Khi phần lớn nhu cầu giao dịch thông thường đã chuyển lên nền tảng công nghệ, cách bố trí nhân sự và tổ chức công việc cũng cần thay đổi tương ứng.

Đây là một trong những cơ sở để ngân hàng tiếp tục rà soát chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận. Những khâu vận hành không còn phù hợp với mô hình mới được xem xét điều chỉnh, hướng tới giảm các tầng nấc trung gian và nâng cao hiệu quả hoạt động.

Song hành với quá trình số hóa, quy mô nhân sự của KienlongBank tinh gọn hơn 30% từ cuối năm 2024 đến hết quý 3-2026.

Trọng tâm của quá trình này là xây dựng bộ máy tối ưu hơn, phân công công việc rõ ràng hơn và tập trung nhân sự vào những vị trí tạo ra giá trị trực tiếp cho hoạt động kinh doanh. Công nghệ không chỉ hỗ trợ xử lý nghiệp vụ mà còn tạo điều kiện để ngân hàng xem xét lại cách phân bổ và sử dụng nhân sự.

Thu nhập bình quân người lao động tăng 6,6%

Theo KienlongBank, tinh gọn bộ máy không đồng nghĩa với giảm vai trò của con người trong hoạt động ngân hàng. Khi công nghệ hỗ trợ các tác vụ lặp lại, nhân sự có thêm điều kiện tập trung vào những công việc đòi hỏi chuyên môn, khả năng đánh giá và tư vấn khách hàng.

Song song với quá trình này, KienlongBank định hướng xây dựng khung năng lực nhân sự 5.0. Ngân hàng chú trọng phát triển đội ngũ có khả năng thích ứng, làm chủ công nghệ và đáp ứng yêu cầu của mô hình vận hành mới.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, tổng thu nhập bình quân của người lao động tại KienlongBank đạt khoảng 24,85 triệu đồng/người/tháng, tăng 6,6% so với cùng kỳ.

Cùng với việc đổi mới tổ chức, ngân hàng tiếp tục chú trọng chính sách đãi ngộ và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Đây là những yếu tố được đặt song hành với mục tiêu nâng cao năng suất, thay vì chỉ tập trung vào việc thu hẹp quy mô nhân sự.

Những thay đổi trong mô hình vận hành cũng diễn ra cùng với đà tăng trưởng kinh doanh. Kết thúc 9 tháng đầu năm nay, KienlongBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế hơn 1.712 tỉ đồng, tăng 11,5% so với cùng kỳ. Tổng tài sản đạt gần 116.000 tỉ đồng.

Kết quả kinh doanh tạo thêm cơ sở để ngân hàng đầu tư vào công nghệ, củng cố năng lực quản trị và phát triển các giải pháp tài chính đáp ứng nhu cầu khách hàng.

Từ ứng dụng AI, số hóa quy trình đến sắp xếp lại cơ cấu nhân sự, KienlongBank đang từng bước định hình mô hình vận hành lấy công nghệ làm nền tảng và năng suất làm thước đo.

Theo định hướng này, tinh gọn bộ máy không chỉ là giảm số lượng lao động mà còn là tổ chức lại nguồn lực, để từng vị trí và quy trình tạo ra hiệu quả cao hơn. Đây cũng là hướng đi ngân hàng theo đuổi nhằm củng cố năng lực cạnh tranh trong dài hạn.