Kiến nghị giữ nhà mồ trong biệt thự ‘đẹp nhất Cà Mau’ vì lý do đạo đức?

Ông Hồ An Tập đã tự nguyện tháo dỡ phần công ty xây trái phép - Ảnh: THANH HUYỀN

Ngày 24-10, theo nguồn tin của Tuổi Trẻ, UBND tỉnh Cà Mau đã có văn bản hỏa tốc, yêu cầu các cơ quan liên quan thực hiện nghiêm chỉ đạo xử lý công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp của ông Hồ An Tập (43 tuổi, ở phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau), chủ biệt thự "đẹp nhất Cà Mau".

Trước đó, ngày 21-10. UBND phường Tân Thành có báo cáo và kiến nghị giữ nguyên nhà mồ trên phần đất vi phạm của ông Tập.

Theo báo cáo, trên phần đất 1.303m2 có một căn nhà gỗ làm bằng cây gỗ địa phương, diện tích khoảng 61,5m2 và nhà mồ khoảng 130m2. Ông Tập đã tự nguyện tháo dỡ nhà gỗ. Riêng nhà mồ, phường kiến nghị giữ nguyên hiện trạng do mang tính chất đạo đức, tín ngưỡng, đồng thời xem như ông Tập đã khắc phục hậu quả đối với phần diện tích vi phạm 1.303m2.

Ngoài phần đất trên, báo cáo của phường còn nêu diện tích 2.141m2 đất nuôi trồng thủy sản đã được UBND thành phố Cà Mau (cũ) cho phép chuyển sang đất ở tại nông thôn. Tuy nhiên, ông Tập chưa nộp tiền sử dụng đất theo thông báo của cơ quan thuế (hơn 8 tỉ đồng).

Trên phần đất 2.141m2 hiện còn nhà chính khoảng 294m2, nhà gỗ khoảng 61m2 và nhà lục giác làm tiểu cảnh trên ao cá khoảng 28m2. Ông Tập đã tự tháo dỡ nhà làm việc công ty và nhà bảo vệ, diện tích 339m2.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Thanh tra tỉnh tiếp tục theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện; tổng hợp báo cáo kết quả xử lý vụ việc cho UBND tỉnh theo đúng thời gian quy định.

Căn biệt thự của ông Tập được xây dựng vào năm 2022 trên khu đất rộng khoảng 3.600m². Khi hoàn thiện, ông Tập đã phát trực tiếp trên mạng xã hội, giới thiệu đây là căn biệt thự "đẹp nhất Cà Mau" Qua kiểm tra, UBND TP Cà Mau (cũ) xác định công trình xây dựng không phép trên đất nuôi trồng thủy sản nên đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 22,5 triệu đồng. Trong tổng diện tích vi phạm, có 1.303m² nằm ngoài quy hoạch buộc phải khôi phục hiện trạng ban đầu. 2.261m² còn lại được xem xét cho tồn tại nếu chủ đầu tư làm thủ tục và hoàn thành nghĩa vụ tài chính chuyển mục đích sử dụng đất với số tiền hơn 8,4 tỉ đồng. Do không đủ khả năng nộp tiền sử dụng đất, ông Tập từng rao bán căn biệt thự với giá hơn 50 tỉ đồng. Ông cũng từng khởi kiện hành chính UBND TP Cà Mau (cũ) nhưng sau đó đã rút đơn kiện.