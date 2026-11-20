Mỗi người mang đến một phong cách, câu chuyện thời trang khác biệt trong thiết kế của Ngô Mạnh Đông Đông - Ảnh: FENN TEAM

1m58 Fashion Show vừa diễn ra tại TP.HCM mang đến sân chơi thời trang nhiều thú vị ngay ở tên gọi. Đạo diễn thời trang Nguyễn Hưng Phúc cho biết con số 1m58 không phải chiều cao tối thiểu để được bước lên sàn diễn, mà là cách nói vui về quan niệm chiều cao không nên trở thành giới hạn trong đam mê thời trang.

Show diễn hướng đến tinh thần cởi mở, không áp đặt những chuẩn mực ngoại hình thường thấy. Theo đó, sân chơi này dành cho người mẫu có chiều cao từ 1,5 -1,6m, người mẫu plus size (ngoại cỡ), người mẫu thuộc cộng đồng LGBT và người mẫu lớn tuổi.

Khán giả thưởng thức ba bộ sưu tập đến từ các nhà thiết kế Ngô Mạnh Đông Đông, Tạ Thùy Tiên và những thiết kế do sinh viên Trường đại học Kiến trúc TP.HCM thực hiện.

Show diễn quy tụ nhiều gương mặt nổi bật trong vai trò khách mời và trình diễn như: Hoa hậu Yến Nhi, Bùi Quỳnh Hoa, Emoura Phạm, á hậu Hồng Đăng, Ngô Bảo Ngọc, Võ Đoàn Bảo Hà, Phan Lê Kim Ngọc và Trịnh Yến Nhi, dàn diễn viên vở Đảo hoa hậu…

Sự đa dạng trong trang phục của Ngô Mạnh Đông Đông mang đến diện mạo mới mẻ cho sàn diễn

Mỗi thiết kế là một gợi ý thú vị về cách thể hiện vóc dáng, phong cách cá nhân

Nhà thiết kế Ngô Mạnh Đông Đông cùng các hoa hậu, á hậu diễn kết màn

Chia sẻ về ý tưởng thực hiện show thời trang này, đạo diễn Nguyễn Hưng Phúc cho biết trong những buổi casting thời trang, anh gặp nhiều người yêu thời trang, thích catwalk nhưng không được lựa chọn. Lý do phần lớn đến từ việc các nhà thiết kế và sàn diễn thường tìm kiếm người mẫu chuyên nghiệp, đáp ứng những tiêu chuẩn riêng.

Từ thực tế đó, anh đã ấp ủ ý tưởng xây dựng một sân chơi dành riêng cho những người không chuyên, có tình yêu đặc biệt với thời trang nhưng chưa từng có cơ hội đứng trên sàn runway chuyên nghiệp.

Tuy nhiên, đưa những người mẫu có sự khác biệt về tuổi tác, hình thể và kinh nghiệm cùng xuất hiện trên một sàn diễn chuyên nghiệp cũng đặt ra không ít thách thức. Sau quá trình tuyển chọn, Nguyễn Hưng Phúc dành nhiều thời gian hướng dẫn và tập luyện để các người mẫu không chuyên tự tin hơn khi trình diễn.

Thông qua 1m58 Fashion Show, đạo diễn Nguyễn Hưng Phúc kỳ vọng góp phần mở rộng góc nhìn về thời trang, đặc biệt là cách nhìn nhận vẻ đẹp và nhu cầu làm đẹp của mọi người.

Các gam màu, chất liệu và phom dáng tạo nên bức tranh thời trang nhiều sắc thái qua thiết kế của Tạ Thùy Tiên

Thời trang được thể hiện qua những lựa chọn trang phục mang đậm dấu ấn riêng

Những bộ cánh cá tính thu hút ánh nhìn trên sàn runway

Nhà thiết kế Tạ Thùy Tiên chào kết màn