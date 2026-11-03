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Khốn khổ vì xưởng cơ khí gõ đập ầm ầm giữa khu dân cư

tác giả
NGUYỄN YÊN
NGUYỄN YÊN
NGUYỄN YÊN

Tiếng gõ kim loại chát chúa, mùi hàn, sơn khó chịu từ một xưởng cơ khí khiến nhiều hộ dân ở Quảng Ngãi bức xúc.

Khốn khổ vì xưởng cơ khí gõ đập ầm ầm giữa khu dân cư - Ảnh 1.

Xưởng cơ khí nằm giữa khu dân cư - Ảnh: NGUYỄN YÊN

Nhiều hộ dân thôn Trung An, xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đang bức xúc vì hoạt động của một xưởng cơ khí nằm giữa khu dân cư, gần tuyến đường Dốc Sỏi - Dung Quất. Theo người dân, tiếng máy móc, gõ đập kim loại liên tục cùng mùi hàn, sơn khiến sinh hoạt của các gia đình bị ảnh hưởng.

Tiếng gõ kim loại chát chúa ở xưởng cơ khí

Bà Lê Thị Dậu (70 tuổi, trú thôn Trung An) cho biết khoảng một tháng trước, cơ sở cơ khí bắt đầu tập kết máy móc, thiết bị về khu vực này. Tuy nhiên, khoảng một tuần gần đây, xưởng mới hoạt động thường xuyên, phát ra những tiếng gõ đập kim loại lớn, khiến người dân xung quanh không thể yên ổn sinh hoạt.

Khốn khổ vì xưởng cơ khí gõ đập ầm ầm giữa khu dân cư - Ảnh 2.

Người dân phản ánh, từ khi xưởng hoạt động thì đời sống của họ bị đảo lộn vì ô nhiễm tiếng ồn - Ảnh: NGUYỄN YÊN

Theo bà Dậu, ban ngày, khi xưởng hoạt động, tiếng kim loại va đập vang lên liên tục. Những lúc không gõ đập, hoạt động hàn, sơn lại phát sinh mùi khó chịu, ảnh hưởng đến các hộ sống sát bên.

"Ồn chịu không nổi, họ đập ầm ầm nhức đầu kinh khủng. Không đập thì họ hàn, sơn mùi khét như cháy điện. Người dân xung quanh không ai chịu nổi, ảnh hưởng trẻ nhỏ, học hành, sinh hoạt", bà Dậu bức xúc và bày tỏ mong muốn chính quyền sớm can thiệp giải quyết.

Bà Dậu cho biết người dân đã có ý kiến với phía cơ sở sản xuất nhưng tình trạng không cải thiện. Sau đó, các hộ tiếp tục phản ánh đến trưởng thôn, mong có biện pháp giải quyết.

Khốn khổ vì xưởng cơ khí gõ đập ầm ầm giữa khu dân cư - Ảnh 1.

Khu vực sản xuất nằm sát nhà dân nên ảnh hưởng càng nhiều hơn - Ảnh: NGUYỄN YÊN

Ông Nguyễn Chín, chủ cơ sở mầm non Hòa Bình tại thôn Trung An, cho biết trường nằm cách xưởng cơ khí khoảng 100m nhưng tiếng gõ đập kim loại vẫn vang đến khuôn viên trường.

Theo ông Chín, những âm thanh chát chúa bất ngờ khiến trẻ giật mình, ảnh hưởng đến hoạt động vui chơi, sinh hoạt hằng ngày. Ông cũng lo ngại hoạt động hàn, sơn tại xưởng có thể tác động đến môi trường xung quanh, nhất là đối với trẻ nhỏ.

Theo ghi nhận của phóng viên, có ít nhất 10 hộ dân tại khu vực cùng phản ánh về tiếng ồn và mùi khó chịu từ hoạt động của xưởng cơ khí. Nhiều người cho rằng việc một cơ sở gia công cơ khí với hoạt động gõ đập, hàn, sơn nằm giữa khu dân cư là không phù hợp, cần được cơ quan chức năng kiểm tra để bảo đảm đời sống người dân.

Thừa nhận có gây tiếng ồn, chính quyền vào cuộc

Theo ghi nhận, xưởng cơ khí có diện tích hơn 100m², nằm gần tuyến đường Dốc Sỏi - Dung Quất, xung quanh là nhà dân. Bên trong xưởng tập kết nhiều máy móc, vật tư và hàng hóa phục vụ hoạt động cơ khí. Một số thiết bị, vật tư còn được đặt tràn ra sát đường phía trước cơ sở.

Khốn khổ vì xưởng cơ khí gõ đập ầm ầm giữa khu dân cư - Ảnh 4.

Đại diện xưởng thừa nhận có gây tiếng ồn vào thời gian trước do hoạt động vận chuyển thiết bị - Ảnh: NGUYỄN YÊN

Đại diện cơ sở cơ khí thừa nhận thời gian trước, hoạt động vận chuyển thiết bị có phát sinh tiếng ồn, có thể ảnh hưởng đến các hộ dân xung quanh. Tuy nhiên, vị này cho biết không nhận được phản ánh trực tiếp nào từ người dân về tình trạng trên.

Theo đại diện cơ sở, gần đây đơn vị đã vận chuyển thiết bị đi nên không còn tình trạng gây tiếng ồn như trước.

Dù vậy, người dân địa phương phản ánh xưởng vẫn tiếp tục hoạt động, thậm chí vừa chuyển thêm nhiều thiết bị về tập kết. Những ý kiến trái chiều này khiến người dân mong muốn có sự kiểm tra thực tế từ cơ quan chức năng.

Trao đổi với phóng viên, ông Võ Quốc Nam, Phó chủ tịch UBND xã Bình Sơn, xác nhận đã nắm thông tin phản ánh về hoạt động của xưởng cơ khí tại thôn Trung An gây ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Theo ông Nam, UBND xã đã chỉ đạo Phòng Kinh tế cử cán bộ xuống hiện trường để kiểm tra, ghi nhận thực tế, tổng hợp thông tin và báo cáo lãnh đạo xã.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, chính quyền địa phương sẽ xem xét, giải quyết vụ việc trong thời gian sớm nhất.

Trong khi chờ kết quả kiểm tra, người dân thôn Trung An mong các cơ quan chức năng sớm có biện pháp phù hợp để hạn chế tiếng ồn, mùi khó chịu, bảo đảm môi trường sống và sinh hoạt bình thường.

Khốn khổ vì xưởng cơ khí gõ đập ầm ầm giữa khu dân cư - Ảnh 5.Người dân bức xúc máy trộn bê tông ồn ào, ô nhiễm, chính quyền đang xác minh

Nhiều hộ dân sống ở khu dân cư Seaside House Cống Kênh Cụt Phú Cường (phường Rạch Giá, tỉnh An Giang) bức xúc vì nhà máy trộn bê tông gây tiếng ồn, ô nhiễm môi trường.

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NGUYỄN YÊN
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    Chủ đề: tiếng ồn xưởng cơ khí xã Bình Sơn quảng ngãi ô nhiễm tiếng ồn

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