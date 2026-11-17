Cảnh sát phát hiện cặp đôi đang mua bán dâm tại cơ sở massage Mỹ Nhân Ngư - Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 17-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết đã khởi tố 3 vụ án, khởi tố 8 bị can để điều tra về các tội "chứa mại dâm" và "môi giới mại dâm", liên quan đến hoạt động tại cơ sở massage Mỹ Nhân Ngư, cơ sở Regal và hộ kinh doanh Kati.

Trước đó, cuối tháng 10, Đội Phòng ngừa, điều tra tội phạm về tệ nạn xã hội và mua bán người (Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM) đồng loạt kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ, phát hiện 7 cặp nam, nữ đang mua bán dâm tại cơ sở massage Mỹ Nhân Ngư, cơ sở Regal và một khách sạn liên quan đến hoạt động môi giới mại dâm của hộ kinh doanh Kati.

Tại cơ sở massage Mỹ Nhân Ngư (số 52 - 54 đường 9A, khu dân cư Trung Sơn, xã Bình Hưng) cảnh sát phát hiện 3 cặp nam, nữ đang mua bán dâm.

Kết quả điều tra xác định Nguyễn Quốc Bảo là chủ cơ sở. Bảo giao Nguyễn Đức Khang quản lý, điều hành và tổ chức cho nhân viên nữ bán dâm ngay tại phòng massage với giá 2 triệu đồng/lượt.

Khang trực tiếp tư vấn, nhận tiền và điều nhân viên phục vụ khách. Cơ sở này hưởng lợi từ tiền vé massage.

Các cơ sở massage cho nhân viên nữ bán dâm để thu hút khách - Ảnh: Công an cung cấp

Tại cơ sở Regal (số 29 Lê Thánh Tôn, phường Sài Gòn) lực lượng công an phát hiện 3 cặp nam, nữ đang mua bán dâm.

Kết quả điều tra xác định Võ Thị Thanh Trang và Nguyễn Thị Mỹ Hạnh cùng quản lý, điều hành cơ sở, cho nhân viên nữ bán dâm tại phòng massage với giá từ 2 triệu đồng/lượt, ngoài tiền vé massage 1,7 triệu đồng/giờ nhằm tăng doanh thu. Võ Thị Thanh Trang và Nguyễn Thị Mỹ Hạnh bị khởi tố về tội "chứa mại dâm".

Đối với hộ kinh doanh Kati (số 15B/26 Lê Thánh Tôn, phường Sài Gòn), từ việc phát hiện một cặp nam, nữ mua bán dâm tại khách sạn trên đường Mạc Thị Bưởi, lực lượng công an làm rõ hoạt động môi giới mại dâm liên quan Nguyễn Thị Lệ Thu, Lư Bách Lương, Nguyễn Quỳnh Giang và Nguyễn Tôn Nhật Trung.

Trong đó, Thu trực tiếp điều hành cơ sở; Lương quản lý, môi giới tiếp viên cho khách; Giang thu tiền; Trung tìm kiếm, đưa tiếp viên đến để Lương giới thiệu.

Cơ sở này thu 3 triệu đồng/người dưới hình thức "tiền phạt" khi tiếp viên ra ngoài bán dâm trong giờ làm việc. Cả 4 bị can trên cùng bị khởi tố về tội "môi giới mại dâm".

Theo Phòng Cảnh sát hình sự, kết quả điều tra cho thấy các bị can lợi dụng hoạt động kinh doanh dịch vụ để tổ chức, môi giới mại dâm nhằm thu hút khách, tăng doanh thu và hưởng lợi. Cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra, làm rõ trách nhiệm của những người liên quan để xử lý theo quy định.

Công an TP.HCM phát hiện nhiều vi phạm khi kiểm tra Bar Miuli, Vela bar và Bar Golden trên địa bàn phường Sài Gòn - Ảnh: Công an cung cấp

Cũng trong đợt kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ đầu tháng 11-2026, Đội Phòng ngừa, điều tra tội phạm về tệ nạn xã hội và mua bán người phối hợp Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội kiểm tra Bar Miuli, Vela bar và Bar Golden trên địa bàn phường Sài Gòn, qua đó phát hiện nhiều vi phạm.

Đáng chú ý, kiểm tra nhanh ma túy đối với 53 người tại 3 cơ sở, lực lượng chức năng ghi nhận 3 trường hợp dương tính, gồm một khách tại Bar Miuli dương tính với cần sa và 2 nhân viên tại Vela bar, Bar Golden dương tính với ma túy.

Cơ quan công an đã lập hồ sơ để xử lý theo quy định.

Công an TP.HCM cho biết trong thời gian tới sẽ tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ, kiên quyết phát hiện, đấu tranh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, không để các đối tượng lợi dụng hoạt động kinh doanh dịch vụ để thực hiện hành vi phạm tội. Việc này nhằm ngăn chặn việc hình thành, tái diễn các điểm phức tạp về an ninh, trật tự, góp phần giữ vững môi trường kinh doanh an toàn, lành mạnh trên địa bàn.



