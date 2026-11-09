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Khi nào vết loét trong miệng là dấu hiệu cảnh báo ung thư?

tác giả
DƯƠNG LIỄU
DƯƠNG LIỄU
DƯƠNG LIỄU

Mang một nốt nhỏ dưới lưỡi hơn một năm, từng có kết quả sinh thiết lành tính, người đàn ông chủ quan không tái khám. Đến khi vết loét lan rộng, gây đau đớn và khó ăn uống, ông mới phát hiện mắc ung thư sàn miệng.

Khi nào vết loét trong miệng là dấu hiệu cảnh báo ung thư? - Ảnh 2.

Vị trí khối u của bệnh nhân - Ảnh: BVCC

Vết loét dưới lưỡi kéo dài hơn một năm

Bệnh viện Ung bướu Hà Nội vừa tiếp nhận điều trị một bệnh nhân nam 55 tuổi bị đau nhiều vùng khoang miệng do vết loét lớn dưới lưỡi, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc ăn uống.

Theo bệnh sử, bệnh nhân có thói quen sử dụng rượu bia, chất kích thích kéo dài và đang điều trị đái tháo đường. Hơn một năm trước, ông phát hiện một nốt nhỏ dưới lưỡi, từng đi sinh thiết tại cơ sở y tế khác và nhận kết quả lành tính. Nghĩ tổn thương không đáng lo ngại, bệnh nhân không tiếp tục theo dõi.

Khoảng một tháng gần đây, vết loét tăng nhanh kích thước, lan rộng và gây đau dữ dội. Khi đến Bệnh viện Ung bướu Hà Nội thăm khám, bệnh nhân được xét nghiệm, sinh thiết và xác định mắc ung thư tế bào vảy sàn miệng, giai đoạn T2N1M0.

Sau hội chẩn, Hội đồng chuyên môn bệnh viện quyết định phẫu thuật triệt căn, bao gồm cắt rộng khối u và vét hạch cổ hai bên.

TS.BS Đàm Trọng Nghĩa, Trưởng khoa ngoại đầu cổ, Bệnh viện Ung bướu Hà Nội, cho biết khó khăn của ca mổ nằm ở vị trí khối u dưới lưỡi và sàn miệng. Việc cắt rộng để bảo đảm yêu cầu điều trị sẽ tạo ra khuyết hổng lớn, gây khó khăn cho quá trình phục hồi và có thể ảnh hưởng đến chức năng ăn uống, vận động lưỡi của người bệnh.

Để tái tạo vùng tổn khuyết, ê kíp lựa chọn sử dụng vạt rãnh mũi má. Theo bác sĩ Nghĩa, vạt này có kích thước phù hợp với khuyết hổng, được cấp máu từ động mạch mặt nên có khả năng nuôi dưỡng tốt, giúp che phủ vùng phẫu thuật và hạn chế nguy cơ biến chứng sau mổ.

Ca phẫu thuật cắt u, vét hạch và chuyển vạt được thực hiện thành công. Đến ngày thứ 7 sau mổ, vết mổ khô, chỉ còn phù nề nhẹ; phần vạt chuyển sống tốt, các chỉ số sinh tồn và xét nghiệm ổn định.

Bệnh nhân sẽ tiếp tục được hướng dẫn tập vận động lưỡi nhằm phục hồi khả năng ăn uống và sinh hoạt.

Khi nào vết loét trong miệng là dấu hiệu cảnh báo ung thư? - Ảnh 3.

Bác sĩ Bệnh viện Ung bướu Hà Nội thăm khám cho bệnh nhân - Ảnh: BVCC

Cảnh giác với vết loét miệng kéo dài

Theo các bác sĩ, ung thư khoang miệng, trong đó có ung thư sàn miệng, có thể khởi phát với những biểu hiện dễ nhầm lẫn với nhiệt miệng hoặc viêm loét thông thường.

Những yếu tố làm tăng nguy cơ mắc bệnh gồm hút thuốc lá, sử dụng rượu bia kéo dài, nhai trầu, vệ sinh răng miệng kém và nhiễm vi rút HPV.

Bác sĩ khuyến cáo người dân không nên chủ quan khi xuất hiện vết loét trong khoang miệng kéo dài trên hai tuần không khỏi, có dấu hiệu lan rộng hoặc gây đau. Đây là những biểu hiện cần được thăm khám để xác định nguyên nhân, thay vì tự mua thuốc điều trị.

Việc phát hiện và điều trị sớm có ý nghĩa quan trọng trong kiểm soát ung thư khoang miệng, hạn chế tổn thương lan rộng và bảo tồn chức năng ăn uống, nói của người bệnh.

Khi nào vết loét trong miệng là dấu hiệu cảnh báo ung thư? - Ảnh 3.Nguy cơ ung thư miệng và phòng ngừa bệnh

Ung thư miệng là sự tăng trưởng không kiểm soát được của các tế bào bất thường ở miệng và ảnh hưởng đến những cấu trúc giải phẫu trong và xung quanh miệng.

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DƯƠNG LIỄU
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    Chủ đề: bệnh viện Ung bướu Hà Nội loét miệng ung thư miệng ung thư

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