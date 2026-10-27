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Khan hiếm chỗ ở khiến chi phí học đại học tại Mỹ tăng cao kỷ lục

tác giả
TTXVN
TTXVN
TTXVN

Chi phí đại học tại Mỹ leo thang kỷ lục khi vượt ngưỡng 50.000 USD, nguyên nhân chính từ cuộc khủng hoảng thiếu hụt nhà ở sinh viên và sự tăng giá thuê bất động sản của các chủ đất tư nhân.

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Sinh viên Đại học California, Mỹ - Ảnh: reuters.com

Hệ thống Đại học California tại Mỹ ghi nhận tổng chi phí học tập hàng năm của sinh viên công lập đã vượt ngưỡng 50.000 USD. Đây là mức leo thang kỷ lục xuất phát từ cuộc khủng hoảng thiếu hụt nhà ở sinh viên và sự độc quyền tăng giá thuê bất động sản của các chủ đất tư nhân lân cận.

Theo số liệu niêm yết cho năm học 2025-2026 công bố ngày 25-10, Đại học California cơ sở tại Berkeley công bố mức chi phí trọn gói 54.674 USD mỗi năm cho sinh viên ở ký túc xá.

Tại cơ sở Santa Barbara, mức giá đạt 50.946 USD, trong khi cơ sở Irvine ghi nhận 50.130 USD đối với sinh viên ở ngoại trú. Tính chung 4 năm học, sinh viên trong bang California phải chi trả khoảng 200.000 USD và sinh viên ngoài bang phải bỏ ra hơn 300.000 USD.

Theo Hiệp hội Đại học Mỹ, học phí và các khoản phí trung bình tại đại học công lập Mỹ chỉ ở mức 11.950 USD nhưng chi phí nhà ở đắt đỏ là nguyên nhân chính đẩy tổng chi phí học tập tăng vọt.

Tại cơ sở Santa Barbara, tình trạng thiếu chỗ ở trong khuôn viên trường buộc sinh viên phải tự tìm kiếm căn hộ tại khu vực Isla Vista lân cận. Tại chung cư Breakpointe Coronado, giá thuê chung phòng khởi điểm từ 1.336 USD mỗi tháng cho một người.

Các sinh viên chia sẻ phải gánh chịu áp lực tìm nhà và chi trả 2.988 USD mỗi tháng cho một căn hộ một phòng ngủ rộng khoảng 41,8 m2 chia đều ba người. Việc tìm nhà ở đã trở thành cuộc đua giành chỗ ở để được tiếp tục đi học chứ không còn là sự lựa chọn.

Để giải quyết cuộc khủng hoảng chỗ ở cho sinh viên và giành lại quyền điều tiết thị trường, các trường thuộc hệ thống Đại học California đang đa dạng hóa các phương thức huy động vốn để mở rộng quỹ nhà ở, bao gồm việc kêu gọi quyên góp, xin tài trợ từ chính quyền bang, vay vốn và hợp tác với các nhà phát triển tư nhân.

Đại học California cơ sở tại Berkeley đã quyết định xây dựng ký túc xá mới ngay trên quỹ đất thuộc sở hữu của trường. Việc gia tăng nguồn cung này đã tạo ra áp lực cạnh tranh hiệu quả, khiến giá thuê tại các khu căn hộ tư nhân lâu đời xung quanh trường bắt đầu giảm xuống trong những năm gần đây.

Đại học California cơ sở tại Santa Barbara đã hoàn tất các dự án nhà ở mới trong khuôn viên, cho phép nhà trường nâng thời gian cam kết đảm bảo chỗ ở cho tân sinh viên từ 1 năm lên 2 năm. Mức giá của các khu ký túc xá mới được ấn định thấp hơn nhiều so với mức giá đắt đỏ tại khu vực tư nhân Isla Vista lân cận.

Giáo sư Gaye Theresa Johnson, Giám đốc Trung tâm Blum - một đơn vị nghiên cứu thuộc Đại học California tại Santa Barbara, nhấn mạnh chỗ ở ổn định là yếu tố nền tảng để sinh viên duy trì kết quả học tập và nhà trường cần nâng cao trách nhiệm trong việc bảo đảm giải pháp nhà ở cho sinh viên.

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    Chủ đề: đại học

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