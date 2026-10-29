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Khai trương TTC Lotus Hotel, khách sạn đầu tiên của TTC tại Phú Quốc

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THẢO MY
THẢO MY
THẢO MY

Ngày 28-10, Công ty cổ phần du lịch Thành Thành Công (TTC Hospitality, MCK: VNG, thành viên Tập đoàn TTC) chính thức khai trương TTC Lotus Hotel sau thời gian vận hành giai đoạn 1 từ tháng 8-2026.

Khai trương TTC Lotus Hotel, khách sạn đầu tiên của TTC tại Phú Quốc - Ảnh 1.

TTC Lotus Hotel khai trương, góp thêm điểm đến cho du lịch Phú Quốc - Ảnh: DNCC

Đây là khách sạn đầu tiên của TTC Hospitality tại Phú Quốc, đánh dấu bước phát triển mới trong chiến lược mở rộng mạng lưới lưu trú, đồng thời khẳng định định hướng đồng hành cùng tiềm năng tăng trưởng ngành du lịch tại những điểm đến giàu triển vọng.

Không gian lưu trú thoải mái, dịch vụ chuẩn mực

Lấy cảm hứng từ những yếu tố tự nhiên như cát, nước, nắng và gió, TTC Lotus Hotel theo đuổi ngôn ngữ thiết kế hiện đại, hài hòa với cảnh quan biển đảo.

Từ sảnh đón tiếp đến các khu vực lưu trú, không gian được chăm chút theo hướng tiện nghi, tạo cảm giác thoải mái cho du khách ngay từ khi đặt chân đến.

Khách sạn sở hữu 107 phòng nghỉ được thiết kế hiện đại với 5 hạng phòng đa dạng, mở ra tầm nhìn hướng biển và thành phố, đáp ứng nhu cầu lưu trú, nghỉ dưỡng của nhiều đối tượng du khách.

Ngoài ra, khách sạn mang đến trải nghiệm trọn vẹn với hồ bơi thư giãn, buffet sáng phong phú, dịch vụ phòng 24/7 cùng các tiện ích hỗ trợ đặt tour, tư vấn điểm đến.

Khai trương TTC Lotus Hotel, khách sạn đầu tiên của TTC tại Phú Quốc - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Vũ Khắc Huy - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch An Giang kỳ vọng khách sạn sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển du lịch tại Nam đảo Phú Quốc - Ảnh: DNCC

Du khách còn có thể thong dong khám phá cảnh quan xung quanh bằng xe đạp miễn phí, tận hưởng không gian biển khoáng đạt tại bãi biển riêng trải dài hơn 2km, xứng tầm kỳ nghỉ thư thái và đáng nhớ tại đảo ngọc Phú Quốc.

Khai trương TTC Lotus Hotel, khách sạn đầu tiên của TTC tại Phú Quốc - Ảnh 4.

Sảnh chờ lấy cảm hứng màu sắc từ cát và nắng, tạo cảm giác ấm cúng và gần gũi - Ảnh: DNCC

Khai trương TTC Lotus Hotel, khách sạn đầu tiên của TTC tại Phú Quốc - Ảnh 5.

TTC Lotus Hotel sở hữu 5 loại phòng với tầm nhìn biển và thành phố - Ảnh: DNCC

Sau hai tháng vận hành giai đoạn 1, khách sạn đã từng bước ghi dấu trên thị trường khi đón tiếp nhiều lượt khách đến nghỉ dưỡng và công tác, đồng thời nhận được những phản hồi tích cực về vị trí, hệ thống tiện ích và chất lượng phục vụ.

Đây là nền tảng để khách sạn tiếp tục hoàn thiện và nâng cao trải nghiệm khách hàng, phát huy thế mạnh từ kinh nghiệm quản lý, vận hành chuyên nghiệp cùng tinh thần phục vụ tận tâm của đơn vị, hướng đến đáp ứng đa dạng nhu cầu lưu trú và trở thành điểm dừng chân được yêu thích tại Phú Quốc.

Khai trương TTC Lotus Hotel, khách sạn đầu tiên của TTC tại Phú Quốc - Ảnh 6.

Khách lưu trú tại TTC Lotus Hotel có thể sử dụng dịch vụ xe đạp miễn phí - Ảnh: DNCC

Tọa lạc tại khu vực Nam đảo, TTC Lotus Hotel sở hữu vị trí thuận tiện kết nối các đầu mối giao thông và điểm tham quan.

Từ khách sạn, du khách di chuyển đến cảng hàng không quốc tế Phú Quốc khoảng 20 phút và khoảng 15 phút đến cảng An Thới, thuận lợi cho loại hình du lịch nghỉ dưỡng, công tác, khách đoàn.

TIN LIÊN QUAN

Khách sạn là một trong những công trình thuộc Selavia - Thành phố Bản sắc Việt, dự án được hình thành từ tâm huyết của hai nhà sáng lập Tập đoàn TTC.

Diện tích gần 300ha và hơn 2km mặt tiền biển, Selavia hướng đến việc tổ chức không gian sống và trải nghiệm theo chiều sâu văn hóa, nơi yếu tố bản sắc không chỉ dừng lại ở hình thức, mà trở thành trục xuyên suốt trong quy hoạch, kiến trúc và hệ sinh thái vận hành.

Trong tổng thể đó, khách sạn góp phần hoàn thiện hệ thống dịch vụ lưu trú, tạo thêm lựa chọn cho du khách khi khám phá Nam Phú Quốc.

Dịp này, TTC Lotus Hotel đã ký kết hợp tác với các doanh nghiệp lữ hành nhằm mở rộng mạng lưới đối tác chiến lược, tăng cường liên kết khai thác thị trường và đa dạng hóa nguồn khách trong nước, quốc tế.

Khai trương TTC Lotus Hotel, khách sạn đầu tiên của TTC tại Phú Quốc - Ảnh 7.

Nhà hàng phục vụ buffet sáng và ẩm thực Á - Âu tại TTC Lotus Hotel - Ảnh: DNCC

Mở rộng hoạt động tại đảo ngọc

Sau 20 năm thành lập và phát triển, TTC Hospitality sở hữu hệ sinh thái du lịch đa dạng, bao gồm khách sạn và khu nghỉ dưỡng, khu vui chơi giải trí, trung tâm hội nghị và nhà hàng.

Tiếp nhận quản lý, vận hành TTC Lotus Hotel giúp mở rộng phạm vi hoạt động của doanh nghiệp, đồng thời đánh dấu sự hiện diện của thương hiệu tại thị trường du lịch Phú Quốc năng động, một trong những điểm đến nổi bật của Việt Nam.

Vị trí chiến lược tại Vịnh Đầm, khu vực có cảnh quan tự nhiên còn giữ nét nguyên sơ, TTC Lotus Hotel nói riêng và Selavia - Thành phố Bản sắc Việt nói chung được kỳ vọng góp phần tạo thêm động lực phát triển dịch vụ du lịch địa phương.

Sự kết hợp giữa cơ sở lưu trú, không gian nghỉ dưỡng và các tiện ích giúp mở rộng lựa chọn cho du khách, đồng thời tạo điều kiện tăng cường kết nối với những điểm tham quan, vui chơi và dịch vụ khác.

Việc ra mắt khách sạn chính thức đánh dấu cột mốc đầu tiên của TTC Hospitality tại Phú Quốc và thể hiện định hướng phát triển gắn với tiềm năng của từng điểm đến. TTC kỳ vọng cùng các đối tác và cộng đồng doanh nghiệp địa phương góp phần đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ và gia tăng sức hấp dẫn của du lịch địa phương trong thời gian tới.

Khai trương TTC Lotus Hotel, khách sạn đầu tiên của TTC tại Phú Quốc - Ảnh 8.

Hợp tác giữa TTC Lotus Hotel và các đối tác góp phần mang đến những nguồn khách mới cho đảo ngọc - Ảnh: DNCC

TTC Lotus Hotel

Địa chỉ: Tổ 11 Khu phố Suối Lớn Dương Tơ, Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang

Điện thoại: 02977.302.468 | Email: info.lotus@ttchotels.com

Website: https://ttchospitality.vn/ttc-hotel/TTC-LOTUS-HOTEL

Facebook: https://www.facebook.com/TTCLotusHotel

Khai trương TTC Lotus Hotel, khách sạn đầu tiên của TTC tại Phú Quốc - Ảnh 11.TTC Phú Quốc đưa không gian trải nghiệm Selavia đến khách hàng tại TP.HCM

Ngày 17-10, TTC Phú Quốc đã khai trương Văn phòng bán hàng và nhà mẫu tại số 253 Hoàng Văn Thụ, phường Tân Sơn Hòa, TP.HCM.

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THẢO MY
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    Chủ đề: Phú Quốc lưu trú khách sạn du lịch TTC

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