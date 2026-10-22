Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng

Khách Tây rơi nhẫn cưới ở Mỹ Khê được ân nhân bay từ Đà Nẵng vào Phú Quốc trao trả

tác giả
TRẦN THƯỜNG
TRẦN THƯỜNG
TRẦN THƯỜNG

Một du khách Bồ Đào Nha xúc động kể lại hành trình tìm chiếc nhẫn cưới thất lạc ở biển Mỹ Khê (Đà Nẵng), cảm ơn người đàn ông kiên trì tìm kiếm rồi vượt hơn 1.000km để trao trả tận tay.

Khách Bồ Đào Nha cảm phục người tìm nhẫn dưới biển Đà Nẵng - Ảnh 1.

Vợ chồng anh Rúben Ferreira cùng anh Phan Thanh Trinh chụp ảnh lưu niệm tại sân bay Phú Quốc - Ảnh: THANH TRINH

Ngày 22-10, anh Rúben Ferreira, du khách đến từ Bồ Đào Nha, đã đăng tải trên Facebook lời cảm ơn anh Phan Thanh Trinh, thành viên Đội Quản lý trật tự du lịch biển thuộc Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch TP Đà Nẵng.

Tình người vượt qua mọi khác biệt về văn hóa

Rúben cho biết anh và vợ là Mariana kết hôn được ba tuần, đang tận hưởng tuần trăng mật tại Việt Nam thì xảy ra sự cố mất nhẫn cưới ở bãi biển Mỹ Khê.

Hai vợ chồng đã tìm kiếm chiếc nhẫn dưới nước suốt hai giờ nhưng không có kết quả. Sóng lớn, mực nước sâu khoảng 1,3m khiến việc tìm kiếm càng khó khăn. Cuối cùng, họ đành nhờ những người xung quanh giúp đỡ.

Từ nhân viên làm việc trên bãi biển đến những người chơi lướt sóng, hai vợ chồng đều hỏi thăm. Qua lời giới thiệu, họ biết đến anh Trinh, người thường tình nguyện sử dụng thiết bị của mình để tìm lại tài sản thất lạc cho người dân và du khách.

Khi được nhờ giúp đỡ, anh Trinh đến bãi biển, hỏi vị trí đánh rơi chiếc nhẫn và hẹn quay lại tìm vào sáng hôm sau, khi thủy triều xuống. Hai vợ chồng hỏi chi phí nhưng anh cho biết việc tìm kiếm hoàn toàn miễn phí.

"Ông đã thắp lên trong chúng tôi một chút hy vọng rằng vẫn có thể tìm lại được chiếc nhẫn", Rúben viết.

Hôm sau, hai vợ chồng bay đến Phú Quốc, cách Đà Nẵng hơn 1.000km. Trong thời gian này, anh Trinh vẫn giữ liên lạc, thông báo tình hình tìm kiếm. Dù chưa có kết quả vì sóng lớn, anh vẫn quyết định quay lại biển tìm thêm lần nữa.

Đến ngày 21-10, sau nhiều giờ kiên trì rà tìm, anh Trinh tìm thấy chiếc nhẫn nằm sâu dưới lớp cát. Anh gọi video cho Rúben xác nhận món đồ có khắc tên người vợ và ngày cưới của hai người chính là chiếc nhẫn bị mất.

Khách Bồ Đào Nha cảm phục người tìm nhẫn dưới biển Đà Nẵng - Ảnh 2.

Trên chiếc nhẫn cưới của anh Rúben Ferreira có khắc tên vợ mình và ngày 2 người kết hôn hôm 3-10-2026 - Ảnh: THANH TRINH

Điều khiến du khách xúc động hơn cả là anh Trinh không nhận bất kỳ khoản thù lao nào. Khi biết hai vợ chồng sắp trở về châu Âu, anh còn quyết định bay đến Phú Quốc vào sáng 22-10 để trao trả tận tay.

Rúben và Mariana vui mừng đón anh tại sân bay. Hai vợ chồng thanh toán vé máy bay khứ hồi cho anh Trinh, cùng anh dùng bữa trưa và chia sẻ những câu chuyện về văn hóa hai nước.

Theo lời Rúben, anh Trinh tiếp tục từ chối những đề nghị tặng quà để cảm ơn. Với người đàn ông Việt Nam này, việc giúp đỡ người khác không phải để nhận lại điều gì.

"Chúng tôi không thường đăng những bài viết như thế này, nhưng người đàn ông này thực sự xứng đáng được tôn vinh", Rúben chia sẻ. Anh cho biết sự tận tâm và kiên trì của anh Trinh khiến hai vợ chồng khâm phục, bởi không phải ai cũng sẵn lòng làm những điều như vậy cho người xa lạ mà không mong nhận lại bất cứ điều gì.

"Tôi, Rúben, cũng thường không tin tưởng vào mặt tốt đẹp của con người nhiều như lẽ ra mình nên tin. Nhưng người đàn ông này đã khiến chúng tôi tin rằng tình người có thể vượt qua mọi khác biệt về văn hóa hay quốc gia", anh viết.

Từ chối nhận quà giá trị, chỉ mong khách ấn tượng quay lại Việt Nam

Khách Bồ Đào Nha cảm phục người tìm nhẫn dưới biển Đà Nẵng - Ảnh 3.

Vợ chồng anh Rúben Ferreira vui mừng khi tìm lại được chiếc nhẫn cưới bị rơi ở biển Mỹ Khê - Đà Nẵng - Ảnh: THANH TRINH

Tối 22-10, trao đổi với Tuổi Trẻ, anh Phan Thanh Trinh chia sẻ trưa 19-10, sau khi nhận thông tin từ lực lượng cứu hộ, anh đến biển Mỹ Khê tìm chiếc nhẫn nhưng sóng lớn nên không có kết quả. Hai ngày tiếp theo, anh tiếp tục rà tìm nhiều giờ, đến trưa 21-10 mới phát hiện chiếc nhẫn nằm dưới lớp cát, ở khu vực nước sâu ngang ngực.

Được lãnh đạo đơn vị đồng ý, sáng 22-10, anh bay vào Phú Quốc và trao tận tay kỷ vật cho đôi vợ chồng đang chờ ở sân bay.

"Biết hai vợ chồng mới cưới, chiếc nhẫn lại có ý nghĩa đặc biệt nên tôi nghĩ đã giúp ba ngày rồi thì cố gắng thêm một ngày nữa, mang vào tận Phú Quốc trả cho họ, để họ kịp thời gian trở về nước vào ngày 23-10", anh Trinh chia sẻ. 

Anh cho biết hai du khách nhiều lần ngỏ ý tặng quà, thậm chí mời sang Bồ Đào Nha chơi, nhưng anh đều từ chối. Anh chỉ nhận món quà lưu niệm là một đôi đũa và mong niềm vui mình mang đến sẽ giúp họ có thêm những ấn tượng đẹp về con người Việt Nam.

"Tôi mong rằng vợ chồng anh Rúben Ferreira có kỷ niệm đẹp và sẽ quay trở lại Việt Nam du lịch" - anh Trinh chia sẻ.

Theo anh Trinh, trước khi chia tay, mọi người đã cùng nhau chụp hình lưu niệm. Anh Rúben Ferreira nói sẵn sàng chia sẻ hình ảnh của vợ chồng mình lên báo và còn dặn anh Trinh rằng nếu báo chí có đưa tin, hãy gửi cho anh xin đường link để anh khoe với bạn bè kỷ niệm về chuyến đi đáng nhớ của mình.

Khách Bồ Đào Nha cảm phục người tìm nhẫn dưới biển Đà Nẵng - Ảnh 4.

Anh Phan Thanh Trinh cùng vợ chồng du khách người Bồ Đào Nha tham quan Phú Quốc - Ảnh Rúben Ferreira

Khách Bồ Đào Nha cảm phục người tìm nhẫn dưới biển Đà Nẵng - Ảnh 5.

Mọi người dùng bữa trưa trước khi anh Trinh trở về Đà Nẵng - Ảnh: Rúben Ferreira

Khách Bồ Đào Nha rơi nhẫn ở Đà Nẵng: "Tôi đã ít tin vào tình người cho đến khi..." - Ảnh 4.Khen thưởng đột xuất người chạy 30km tìm nhẫn kim cương cho du khách ở Đà Nẵng

Anh Phan Thanh Trinh và anh Phạm Nhữ Đông chạy 30km đi tìm nhẫn kim cương cho du khách đánh rơi tại bãi biển Đà Nẵng được khen thưởng.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
TRẦN THƯỜNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Đà Nẵng phú quốc Phan Thanh Trinh rơi nhẫn Bồ Đào Nha Đà Nẵng

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất