Khách Tây rơi nhẫn cưới ở Mỹ Khê được ân nhân bay từ Đà Nẵng vào Phú Quốc trao trả

Vợ chồng anh Rúben Ferreira cùng anh Phan Thanh Trinh chụp ảnh lưu niệm tại sân bay Phú Quốc - Ảnh: THANH TRINH

Ngày 22-10, anh Rúben Ferreira, du khách đến từ Bồ Đào Nha, đã đăng tải trên Facebook lời cảm ơn anh Phan Thanh Trinh, thành viên Đội Quản lý trật tự du lịch biển thuộc Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch TP Đà Nẵng.

Tình người vượt qua mọi khác biệt về văn hóa

Rúben cho biết anh và vợ là Mariana kết hôn được ba tuần, đang tận hưởng tuần trăng mật tại Việt Nam thì xảy ra sự cố mất nhẫn cưới ở bãi biển Mỹ Khê.

Hai vợ chồng đã tìm kiếm chiếc nhẫn dưới nước suốt hai giờ nhưng không có kết quả. Sóng lớn, mực nước sâu khoảng 1,3m khiến việc tìm kiếm càng khó khăn. Cuối cùng, họ đành nhờ những người xung quanh giúp đỡ.

Từ nhân viên làm việc trên bãi biển đến những người chơi lướt sóng, hai vợ chồng đều hỏi thăm. Qua lời giới thiệu, họ biết đến anh Trinh, người thường tình nguyện sử dụng thiết bị của mình để tìm lại tài sản thất lạc cho người dân và du khách.

Khi được nhờ giúp đỡ, anh Trinh đến bãi biển, hỏi vị trí đánh rơi chiếc nhẫn và hẹn quay lại tìm vào sáng hôm sau, khi thủy triều xuống. Hai vợ chồng hỏi chi phí nhưng anh cho biết việc tìm kiếm hoàn toàn miễn phí.

"Ông đã thắp lên trong chúng tôi một chút hy vọng rằng vẫn có thể tìm lại được chiếc nhẫn", Rúben viết.

Hôm sau, hai vợ chồng bay đến Phú Quốc, cách Đà Nẵng hơn 1.000km. Trong thời gian này, anh Trinh vẫn giữ liên lạc, thông báo tình hình tìm kiếm. Dù chưa có kết quả vì sóng lớn, anh vẫn quyết định quay lại biển tìm thêm lần nữa.

Đến ngày 21-10, sau nhiều giờ kiên trì rà tìm, anh Trinh tìm thấy chiếc nhẫn nằm sâu dưới lớp cát. Anh gọi video cho Rúben xác nhận món đồ có khắc tên người vợ và ngày cưới của hai người chính là chiếc nhẫn bị mất.

Trên chiếc nhẫn cưới của anh Rúben Ferreira có khắc tên vợ mình và ngày 2 người kết hôn hôm 3-10-2026 - Ảnh: THANH TRINH

Điều khiến du khách xúc động hơn cả là anh Trinh không nhận bất kỳ khoản thù lao nào. Khi biết hai vợ chồng sắp trở về châu Âu, anh còn quyết định bay đến Phú Quốc vào sáng 22-10 để trao trả tận tay.

Rúben và Mariana vui mừng đón anh tại sân bay. Hai vợ chồng thanh toán vé máy bay khứ hồi cho anh Trinh, cùng anh dùng bữa trưa và chia sẻ những câu chuyện về văn hóa hai nước.

Theo lời Rúben, anh Trinh tiếp tục từ chối những đề nghị tặng quà để cảm ơn. Với người đàn ông Việt Nam này, việc giúp đỡ người khác không phải để nhận lại điều gì.

"Chúng tôi không thường đăng những bài viết như thế này, nhưng người đàn ông này thực sự xứng đáng được tôn vinh", Rúben chia sẻ. Anh cho biết sự tận tâm và kiên trì của anh Trinh khiến hai vợ chồng khâm phục, bởi không phải ai cũng sẵn lòng làm những điều như vậy cho người xa lạ mà không mong nhận lại bất cứ điều gì.

"Tôi, Rúben, cũng thường không tin tưởng vào mặt tốt đẹp của con người nhiều như lẽ ra mình nên tin. Nhưng người đàn ông này đã khiến chúng tôi tin rằng tình người có thể vượt qua mọi khác biệt về văn hóa hay quốc gia", anh viết.

Từ chối nhận quà giá trị, chỉ mong khách ấn tượng quay lại Việt Nam

Vợ chồng anh Rúben Ferreira vui mừng khi tìm lại được chiếc nhẫn cưới bị rơi ở biển Mỹ Khê - Đà Nẵng - Ảnh: THANH TRINH

Tối 22-10, trao đổi với Tuổi Trẻ, anh Phan Thanh Trinh chia sẻ trưa 19-10, sau khi nhận thông tin từ lực lượng cứu hộ, anh đến biển Mỹ Khê tìm chiếc nhẫn nhưng sóng lớn nên không có kết quả. Hai ngày tiếp theo, anh tiếp tục rà tìm nhiều giờ, đến trưa 21-10 mới phát hiện chiếc nhẫn nằm dưới lớp cát, ở khu vực nước sâu ngang ngực.

Được lãnh đạo đơn vị đồng ý, sáng 22-10, anh bay vào Phú Quốc và trao tận tay kỷ vật cho đôi vợ chồng đang chờ ở sân bay.

"Biết hai vợ chồng mới cưới, chiếc nhẫn lại có ý nghĩa đặc biệt nên tôi nghĩ đã giúp ba ngày rồi thì cố gắng thêm một ngày nữa, mang vào tận Phú Quốc trả cho họ, để họ kịp thời gian trở về nước vào ngày 23-10", anh Trinh chia sẻ.

Anh cho biết hai du khách nhiều lần ngỏ ý tặng quà, thậm chí mời sang Bồ Đào Nha chơi, nhưng anh đều từ chối. Anh chỉ nhận món quà lưu niệm là một đôi đũa và mong niềm vui mình mang đến sẽ giúp họ có thêm những ấn tượng đẹp về con người Việt Nam.

"Tôi mong rằng vợ chồng anh Rúben Ferreira có kỷ niệm đẹp và sẽ quay trở lại Việt Nam du lịch" - anh Trinh chia sẻ.

Theo anh Trinh, trước khi chia tay, mọi người đã cùng nhau chụp hình lưu niệm. Anh Rúben Ferreira nói sẵn sàng chia sẻ hình ảnh của vợ chồng mình lên báo và còn dặn anh Trinh rằng nếu báo chí có đưa tin, hãy gửi cho anh xin đường link để anh khoe với bạn bè kỷ niệm về chuyến đi đáng nhớ của mình.

Anh Phan Thanh Trinh cùng vợ chồng du khách người Bồ Đào Nha tham quan Phú Quốc - Ảnh Rúben Ferreira

Mọi người dùng bữa trưa trước khi anh Trinh trở về Đà Nẵng - Ảnh: Rúben Ferreira