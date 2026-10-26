Kể câu chuyện di sản phở Việt tại Vietnam Food Festival 2026

Hình ảnh gian hàng Phở Việt Nam tại sự kiện Vietnam Food Festival 2026 - Ảnh: DNCC

Tại sự kiện Vietnam Food Festival 2026 diễn ra giữa lòng Nhật Bản, hương vị quen thuộc ấy một lần nữa hiện diện, trở thành cầu nối kéo những trái tim đồng điệu xích lại gần nhau giữa không khí lễ hội nhộn nhịp nơi xứ người.

Bát phở - Bản sắc văn hóa trong tâm thức người Việt

Phở từ lâu đã vượt qua ranh giới của một định nghĩa ẩm thực thông thường. Món ăn này không đơn thuần là sự kết hợp hài hòa giữa bánh phở dai mềm, miếng thịt bò tươi ngon hay thứ nước dùng thơm ngào ngạt gia vị truyền thống mà còn chứa đựng cả một không gian ký ức của người Việt.

Đó là tiếng lách cách góc phố cũ lúc tờ mờ sáng, là gánh phở gập ghềnh gánh cả tuổi thơ của bao thế hệ, là nếp sinh hoạt mộc mạc nhưng chan chứa tình thân được gìn giữ vẹn nguyên qua bao biến động thời cuộc.

Phở Đệ Nhất đồng hành trên hành trình đưa tinh hoa phở Việt đi xa hơn - Ảnh: DNCC

Bát phở cũng cực kỳ "linh hoạt", thích ứng với từng vùng miền, hòa nhập vào đời sống muôn màu nhưng chưa từng mất đi hương vị đậm đà vốn có.

Chính vì cái "hồn" sống động và sức sống bền bỉ ấy, phở Việt không nằm yên trong những cuốn sách lịch sử hay tủ kính bảo tàng. Món ăn này sống trọn vẹn trong lòng đời thực và ngày càng được biết đến rộng rãi trên toàn cầu.

Nhằm tiếp tục giới thiệu chiều sâu di sản ấy đến bạn bè quốc tế, tại Vietnam Food Festival 2026, khu trưng bày "Di sản Phở Việt" do Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội chủ trì đã mang đến một không gian triển lãm giàu tính nghệ thuật.

Thông qua những thước phim tư liệu sống động, hình ảnh giàu chiều sâu văn hóa và những câu chuyện kể về nguồn cội, triển lãm không chỉ tái hiện chặng đường lịch sử của món ăn "quốc hồn quốc túy", mà còn lan tỏa niềm tự hào bản sắc Việt Nam đến đông đảo bạn bè quốc tế.

Đồng hành đưa tinh hoa phở Việt đi xa hơn

Từ danh hiệu Di sản Văn hóa Phi vật thể Quốc gia cho đến mục tiêu hiện diện kiêu hãnh trên bản đồ di sản thế giới cùng UNESCO, đó là một hành trình vươn xa cần sự chung tay của cả cộng đồng.

Với tư cách là đơn vị đồng hành, Acecook Việt Nam cùng nhãn hàng Phở Đệ Nhất mang đến sự kiện lời giải cho bài toán: làm sao để gìn giữ phong vị mộc mạc của phở truyền thống trong một sản phẩm tiện lợi, giúp tinh hoa ẩm thực dân tộc có thể đi xa hơn?

Câu trả lời nằm ở chính chất lượng cốt lõi. Bằng sự tỉ mỉ trong quy trình chế biến với công nghệ hầm thịt thật và xương thật suốt nhiều giờ, Phở Đệ Nhất giữ trọn vị nước dùng đậm đà cùng sợi phở dai mềm đặc trưng.

Nền tảng chất lượng ấy đã giúp Phở Đệ Nhất tự tin đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe và chiếm trọn thiện cảm của thực khách tại một thị trường khó tính như Nhật Bản

Bên cạnh không gian trưng bày "Di sản Phở Việt", gian hàng trải nghiệm của Phở Đệ Nhất với các hoạt động tương tác, minigame sôi nổi cùng những phần quà mang đậm nét văn hóa Việt đã trở thành điểm "check-in" đầy gần gũi.

Bạn trẻ Nhật Bản và du khách quốc tế không chỉ biết đến một sản phẩm phở tiện lợi chuẩn vị Việt, mà còn cảm nhận tinh thần "Cook Happiness with Innovation" - đổi mới để nâng tầm hạnh phúc mà Acecook Việt Nam luôn kiên trì theo đuổi.

Khách tham quan hào hứng trải nghiệm hoạt động tương tác tại gian hàng Phở Đệ Nhất từ Acecook Việt Nam - Ảnh: DNCC

Đưa tinh hoa ẩm thực dân tộc vươn ra toàn cầu không phải bằng những điều xa xỉ, mà bắt đầu từ chính những giá trị văn hóa chân thật và gần gũi nhất.

Mỗi gói phở mang hương vị quê nhà được trao tay nơi xứ người hôm nay không chỉ xoa dịu nỗi nhớ thương của những đứa con xa xứ, mà còn gieo vào lòng bạn bè quốc tế một tình yêu dịu dàng, sự trân trọng sâu sắc dành cho văn hóa Việt Nam. Hành trình tôn vinh và lan tỏa di sản phở Việt vẫn đang tiếp diễn, vững vàng và tràn đầy cảm hứng.