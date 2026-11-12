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Jaecoo J7 hybrid cắm sạc bản mới xuất hiện tại đại lý, giá thực tế từ 789 triệu đồng

tác giả
THANH LINH
THANH LINH
THANH LINH

Jaecoo J7 SHS-P phiên bản Premium vừa xuất hiện tại một đại lý ở Hà Nội với giá niêm yết 879 triệu đồng. Sau khi quy đổi ưu đãi tháng 11, giá xe còn từ 789 triệu đồng.

Jaecoo J7 hybrid cắm sạc bản mới bất ngờ xuất hiện tại đại lý, giá thực tế từ 789 triệu đồng - Ảnh 1.

Jaecoo J7 SHS-P Premium đã có mặt tại đại lý ở Hà Nội - Ảnh: Omoda & Jaecoo

Jaecoo J7 SHS-P Premium có mặt ở đại lý Hà Nội

Một đại lý Omoda & Jaecoo tại Hà Nội vừa giới thiệu Jaecoo J7 SHS-P Premium, bổ sung lựa chọn mới cho dòng SUV hybrid sạc ngoài (PHEV) tại Việt Nam.

Tương tự bản Flagship, Jaecoo J7 SHS-P Premium được nhập khẩu nguyên chiếc từ Malaysia. Phiên bản mới có giá niêm yết 879 triệu đồng, đi kèm chương trình ưu đãi dành cho xe sản xuất năm 2026 trong tháng 11.

Về thiết kế, Jaecoo J7 SHS-P Premium vẫn giữ kiểu dáng vuông vức đặc trưng của dòng xe này, với lưới tản nhiệt cỡ lớn và hệ thống đèn LED. Xe có chiều dài 4.500mm, rộng 1.865mm, cao 1.670mm và chiều dài cơ sở 2.672mm. Khoảng sáng gầm đạt 174mm.

Khách hàng có bốn lựa chọn màu ngoại thất, gồm xám Olive, đen Carbon, trắng Diamond và bạc Moonlight.

Jaecoo J7 hybrid cắm sạc bản mới bất ngờ xuất hiện tại đại lý, giá thực tế từ 789 triệu đồng - Ảnh 2.
Jaecoo J7 hybrid cắm sạc bản mới bất ngờ xuất hiện tại đại lý, giá thực tế từ 789 triệu đồng - Ảnh 3.
Jaecoo J7 hybrid cắm sạc bản mới bất ngờ xuất hiện tại đại lý, giá thực tế từ 789 triệu đồng - Ảnh 4.

Bản mới vẫn giữ thiết kế vuông vức đặc trưng - Ảnh: Omoda & Jaecoo

Bên trong, xe sử dụng màn hình giải trí trung tâm 13,2 inch, bảng đồng hồ kỹ thuật số 10,25 inch và hệ thống âm thanh 6 loa. Các tiện nghi đáng chú ý gồm kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây, điều khiển bằng giọng nói tiếng Việt, điều hòa tự động hai vùng độc lập tích hợp bộ lọc bụi PM0.3.

Đi 106km không dùng xăng

Điểm đáng chú ý trên Jaecoo J7 SHS-P Premium là hệ truyền động Super Hybrid System (SHS), tương tự phiên bản Flagship đang được phân phối tại Việt Nam.

Hệ thống này kết hợp động cơ xăng tăng áp 1.5L công suất 141 mã lực với mô-tơ điện công suất 201 mã lực, đi kèm hộp số hybrid chuyên dụng DHT.

Xe sử dụng pin CATL dung lượng 18,3 kWh, cho phép di chuyển thuần điện tối đa 106km theo chu trình thử nghiệm NEDC.

Với những người có nhu cầu đi lại khoảng 30 - 40 km/ngày, phạm vi này có thể đáp ứng phần lớn hành trình thường nhật mà không cần sử dụng động cơ xăng, với điều kiện pin được sạc đầy.

Jaecoo J7 hybrid cắm sạc bản mới bất ngờ xuất hiện tại đại lý, giá thực tế từ 789 triệu đồng - Ảnh 5.

Xe có thể đi được 1.300km khi đổ đầy bình và sạc đầy pin - Ảnh: Omoda & Jaecoo

Khi di chuyển đường dài, động cơ xăng và mô-tơ điện phối hợp để duy trì khả năng vận hành. Theo thông số được công bố, Jaecoo J7 SHS-P có tổng tầm hoạt động hơn 1.300km theo tiêu chuẩn NEDC. Xe cũng hỗ trợ sạc nhanh DC với công suất tối đa 40 kW.

Về khung gầm, phiên bản Premium sử dụng hệ thống treo trước MacPherson và treo sau đa liên kết.

Danh sách trang bị an toàn gồm 7 túi khí cùng gói hỗ trợ lái nâng cao ADAS. Trong đó có kiểm soát hành trình thích ứng ACC, cảnh báo va chạm phía trước, phanh khẩn cấp tự động, hỗ trợ giữ làn đường, hỗ trợ lái khi ùn tắc và hỗ trợ tránh va chạm.

Giá quy đổi sau ưu đãi từ 789 triệu đồng

Jaecoo J7 SHS-P Premium có giá niêm yết 879 triệu đồng. Trong tháng 11-2026, khách mua xe VIN 2026 đủ điều kiện được hỗ trợ lệ phí trước bạ với giá trị quy đổi 90 triệu đồng. Như vậy, giá xe sau khi quy đổi ưu đãi còn từ 789 triệu đồng.

Ngoài ra, hãng còn triển khai chương trình hỗ trợ lãi suất 8% trong 12 tháng đầu, với tỉ lệ vay tối đa 80% theo điều kiện áp dụng.

Khách hàng cũng được tặng gói quà trị giá 20 triệu đồng, gồm một năm bảo hiểm vật chất và phim cách nhiệt.

Jaecoo J7 hybrid cắm sạc bản mới bất ngờ xuất hiện tại đại lý, giá thực tế từ 789 triệu đồng - Ảnh 6.
Jaecoo J7 hybrid cắm sạc bản mới bất ngờ xuất hiện tại đại lý, giá thực tế từ 789 triệu đồng - Ảnh 7.
Jaecoo J7 hybrid cắm sạc bản mới bất ngờ xuất hiện tại đại lý, giá thực tế từ 789 triệu đồng - Ảnh 8.
Jaecoo J7 hybrid cắm sạc bản mới bất ngờ xuất hiện tại đại lý, giá thực tế từ 789 triệu đồng - Ảnh 9.

Nội thất được hoàn thiện với tông màu đen - Ảnh: Omoda & Jaecoo

Sự xuất hiện của phiên bản Premium tại Việt Nam diễn ra trong bối cảnh Omoda & Jaecoo đang mở rộng hoạt động tại nhiều thị trường quốc tế. Chẳng hạn, tại Anh, Omoda & Jaecoo đạt tổng cộng 9.226 xe đăng ký, chiếm 6,1% thị phần.

Tại Hội nghị khách hàng quốc tế 2026 tổ chức ở Vu Hồ (Trung Quốc), Omoda & Jaecoo đã giới thiệu định hướng phát triển công nghệ năng lượng mới, giải pháp di chuyển thông minh và hệ sinh thái dịch vụ dành cho người dùng.

Tại Việt Nam, hãng đang tiếp tục mở rộng danh mục sản phẩm, đồng thời đầu tư nhà máy tại Hưng Yên và phát triển hệ thống phân phối, dịch vụ hậu mãi.

Jaecoo J7 hybrid cắm sạc bản mới bất ngờ xuất hiện tại đại lý, giá thực tế từ 789 triệu đồng - Ảnh 10.Jaecoo J7 PHEV chỉ 1 bình xăng đi qua 3 nước

Jaecoo J7 PHEV đã đi hơn 1.400km từ Singapore đến Thái Lan chỉ với một bình xăng, vượt con số ước tính chính thức.

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THANH LINH
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    Chủ đề: giá xe Omoda & Jaecoo xe mới xe hybrid Jaecoo J7 Omoda & Jaecoo

    Dòng sự kiện: Xe điện

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