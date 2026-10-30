Hyundai Thành Công: Hành trình sản xuất, xuất khẩu và vươn tầm toàn cầu

Từ nền tảng sản xuất trong nước, Hyundai Thành Công từng bước mở rộng năng lực công nghiệp, phát triển chuỗi cung ứng và tăng tốc xuất khẩu, hướng tới trở thành trung tâm xuất khẩu toàn cầu của Hyundai. Cùng nhìn lại hành trình sản xuất, xuất khẩu và vươn tầm toàn cầu của Hyundai Thành Công.