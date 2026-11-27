Pitchamon chính thức nhận án phạt từ Liên đoàn Cầu lông thế giới - Ảnh: BAT

Chiều 27-11, báo Matichon (Thái Lan) đưa tin Liên đoàn Cầu lông thế giới (BWF) đã đưa ra án phạt đối với Pitchamon sau hơn 2 tháng xem xét hồ sơ vi phạm quy định phòng chống doping của nữ tay vợt 19 tuổi.

Thời hạn thi hành án được tính từ ngày Pitchamon bị đình chỉ thi đấu tạm thời (ngày 21-9). Như vậy, nhà vô địch cầu lông trẻ thế giới năm 2023 có thể trở lại tranh tài từ ngày 21-12.

Đây được xem là án phạt tương đối nhẹ đối với Pitchamon. Thời điểm vụ việc bị phanh phui, truyền thông Thái Lan từng đề cập nguy cơ nữ tay vợt này phải nghỉ thi đấu tới 2 năm.

Bê bối doping của Pitchamon bắt nguồn từ cuộc kiểm tra ngoài thi đấu hôm 17-9 tại Nhật Bản, khi cô cùng tuyển cầu lông Thái Lan chuẩn bị tranh tài tại Asiad 20.

Kết quả xét nghiệm cho thấy trong mẫu thử của Pitchamon có furosemide - chất nằm trong danh mục cấm của Cơ quan Phòng chống doping thế giới (WADA). Ngày 21-9, Cơ quan Kiểm tra quốc tế (ITA) công bố kết quả và đình chỉ thi đấu nữ tay vợt người Thái Lan.

Pitchamon sau đó yêu cầu kiểm tra mẫu B nhưng kết quả vẫn không thay đổi.

Furosemide là một loại thuốc lợi tiểu, thường được sử dụng trong điều trị phù nề, suy tim và cao huyết áp. Dù không trực tiếp giúp VĐV nâng cao sức mạnh hay sức bền, chất này bị cấm do có khả năng làm giảm trọng lượng cơ thể nhanh chóng và che giấu dấu vết của những chất cấm khác.

Vụ việc gây nhiều thắc mắc trong dư luận Thái Lan bởi cầu lông không phải môn thể thao phân chia hạng cân.

Theo Đài Thai PBS, Pitchamon từng giải trình rằng chất cấm có thể xuất phát từ một loại thuốc bôi chống viêm mà cô sử dụng.

Trong khi đó, Bộ trưởng Du lịch và Thể thao Thái Lan Surasak Phancharoenworakul cũng đề cập khả năng nữ tay vợt vô tình đưa chất cấm vào cơ thể thông qua thuốc điều trị hoặc sản phẩm làm đẹp không ghi đầy đủ thành phần trên nhãn.

Ngày 19-10, ITA thông báo Pitchamon đã chấp nhận kết luận vi phạm quy định phòng chống doping của Hội đồng Olympic châu Á (OCA). Hồ sơ vụ việc sau đó được chuyển cho BWF để xem xét hình thức kỷ luật bổ sung.

Pitchamon nổi tiếng với vẻ ngoài ưa nhìn - Ảnh: BAT

Hiện những tình tiết giúp Pitchamon chỉ phải nhận án cấm thi đấu 3 tháng vẫn chưa được công bố cụ thể.

Sinh năm 2007, Pitchamon được đánh giá là một trong những tài năng sáng giá nhất của cầu lông Thái Lan. Cô từng giành HCV đồng đội nữ tại SEA Games 31 ở Việt Nam khi mới 15 tuổi, trước khi đăng quang giải trẻ thế giới năm 2023.

Sở hữu gương mặt xinh đẹp cùng lối đánh ấn tượng, Pitchamon thu hút đông đảo người hâm mộ cầu lông châu Á.

Năm 2026 cũng chứng kiến sự thăng tiến mạnh mẽ của nữ tay vợt này khi cô liên tiếp gặt hái những kết quả khả quan ở đấu trường chuyên nghiệp, trong đó có 3 lần đánh bại tay vợt số 1 Việt Nam Nguyễn Thùy Linh.

Dù phải nghỉ thi đấu hơn 2 tháng, Pitchamon hiện vẫn đứng thứ 22 thế giới.