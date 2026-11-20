Chương trình "A Symphony of Lights" được Hong Kong lần đầu ra mắt vào tháng 1-2004 và đã chính thức khép lại chặng đường phục vụ công chúng sau 22 năm - Ảnh: LIFESTYLE ASIA

Sự kiện khép lại hoạt động biểu diễn hằng đêm từng thu hút người dân và du khách tại Hong Kong (Trung Quốc).

Hong Kong chia tay chương trình có lịch sử 22 năm

Tối 18-11, hàng trăm người dân địa phương và du khách tập trung dọc khu vực đường đi bộ ở Tiêm Sa Chủy (Tsim Sha Tsui) để theo dõi buổi trình diễn cuối cùng vào lúc 20h. Một số người đến trước khoảng một giờ để có vị trí quan sát thuận lợi.

Trong chương trình kéo dài 10 phút, các hệ thống ánh sáng được lắp đặt tại hơn 40 tòa nhà ở hai bên cảng Victoria đồng loạt chiếu sáng bầu trời.

Những công trình tham gia trình diễn gồm Central Plaza, Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Hong Kong, cùng các tòa nhà One ifc và Two ifc. Pháo hoa cũng được bắn từ một số tòa nhà cao tầng, tạo điểm nhấn cho màn trình diễn cuối cùng.

Một cư dân Hong Kong đưa những người bạn nước ngoài đến xem chương trình cho biết màn trình diễn đẹp và ngoạn mục, nhưng ông cũng bày tỏ nỗi buồn vì đây là ngày cuối cùng chương trình được tổ chức.

Một du khách lần đầu đến Hong Kong cho biết cô cảm thấy may mắn khi có cơ hội xem A Symphony of Lights vào lần cuối chương trình được trình diễn.

A Symphony of Lights lần đầu ra mắt vào tháng 1-2004. Năm 2005, chương trình được tổ chức Guinness World Records công nhận là chương trình trình diễn ánh sáng và âm thanh thường trực lớn nhất thế giới.

Đây là một trong những chương trình ánh sáng quy mô lớn đầu tiên trên thế giới được tổ chức hằng đêm, qua đó giới thiệu cảnh đêm của cảng Victoria đến đông đảo người dân và du khách trong nhiều năm.

Vẫn có các hoạt động trình diễn ánh sáng khác

A Symphony of Lights được tổ chức hằng đêm và sử dụng hệ thống ánh sáng trên các tòa nhà hai bên cảng Victoria.

Chương trình đã trở thành một phần của cảnh quan ban đêm tại khu vực này. Tuy nhiên, những năm gần đây, thị hiếu công chúng thay đổi đòi hỏi những ý tưởng sáng tạo và tinh tế hơn.

Dù chương trình đã dừng lại, Hong Kong vẫn tiếp tục có các hoạt động trình diễn ánh sáng trong khuôn khổ Hong Kong WinterFest 2026. Sự kiện kéo dài bảy tuần, qua mùa Giáng sinh và năm mới.

Trong khuôn khổ lễ hội, các màn trình diễn ánh sáng sẽ được chiếu lên mặt tiền những tòa nhà mang tính biểu tượng tại Central và Tiêm Sa Chủy. Các chương trình này diễn ra mỗi tối, trong khung giờ từ 19h đến 23h.

Buổi trình diễn cuối cùng của A Symphony of Lights vì vậy không đánh dấu việc các hoạt động ánh sáng tại Hong Kong chấm dứt hoàn toàn.

Thay vào đó, thành phố tiếp tục tổ chức các chương trình ánh sáng mới trong thời gian diễn ra Hong Kong WinterFest 2026, bắt đầu từ tối 18-11 và kéo dài qua dịp Giáng sinh, năm mới.