Bản độ Honda BeAT của Elders Garage cho thấy khả năng tận dụng xe máy xăng để phát triển thành xe điện - Ảnh: detikOto

Tại triển lãm Indonesia Motorcycle Show (IMOS) 2026, một chiếc Honda BeAT (có thể xem là Honda Vision "bản thể thao" ở Việt Nam) chạy điện thu hút sự chú ý khi xuất hiện ở khu vực lái thử. Tuy nhiên, đây không phải sản phẩm do Honda phát triển mà là bản độ của xưởng Elders Garage tại Indonesia.

Theo trang detikOto, chiếc xe được chuyển đổi từ Honda BeAT chạy xăng, mẫu xe tay ga phổ thông quen thuộc tại thị trường Indonesia. Quá trình cải tạo tập trung vào hệ thống truyền động, trong khi kiểu dáng tổng thể và tư thế ngồi lái vẫn được giữ gần như nguyên bản.

Tháo động cơ xăng, thay bằng mô tơ điện

Để chuyển đổi chiếc Honda BeAT sang sử dụng điện, Elders Garage đã tháo bỏ động cơ đốt trong, bộ truyền động vô cấp CVT và hệ thống ống xả. Càng sau của xe cũng được thay thế nhằm phù hợp với hệ thống truyền động mới.

Xe sử dụng mô tơ điện không chổi than (BLDC). Nguồn điện đến từ bộ pin có điện áp 72V, dung lượng 27Ah, tương đương khoảng 1,94kWh.

Theo thông số công bố, mô tơ điện có công suất 9,5 mã lực và mô-men xoắn cực đại 11Nm. Ở chế độ Sport, xe có thể đạt tốc độ tối đa 90km/h.

Những thông số này cho thấy bản độ vẫn hướng đến nhu cầu đi lại hằng ngày, thay vì chỉ là một sản phẩm trưng bày.

Ngoài thay đổi về hệ truyền động, Elders Garage cũng điều chỉnh kết cấu càng sau để duy trì sự cân bằng và khả năng điều khiển của xe sau khi chuyển đổi.

Êm hơn, tăng tốc mượt mà

Trong buổi lái thử tại IMOS 2026, phóng viên detikOto nhận xét cảm giác ngồi và tư thế điều khiển chiếc Honda BeAT điện không khác biệt đáng kể so với phiên bản chạy xăng.

Theo đánh giá của người lái thử, chiếc Honda BeAT điện có khả năng vận hành phù hợp với nhu cầu di chuyển trong đô thị - Ảnh: GridOto

Điểm thay đổi dễ nhận thấy nhất là âm thanh khi vận hành. Do không còn động cơ đốt trong, bộ truyền động CVT hay ống xả, chiếc xe hoạt động yên tĩnh hơn rõ rệt.

Người lái chỉ cần bật khóa điện và nhấn nút khởi động để xe sẵn sàng di chuyển. Khác với phiên bản chạy xăng, xe không cần khởi động động cơ theo cách truyền thống.

Khả năng tăng tốc ban đầu được đánh giá mượt mà, không xuất hiện hiện tượng giật mạnh khi vặn ga. Đây là đặc điểm đáng chú ý bởi mô tơ điện có khả năng cung cấp mô-men xoắn ngay từ khi bắt đầu vận hành.

Mặc dù hệ thống truyền động và kết cấu phía sau đã thay đổi, cảm giác điều khiển của bản độ vẫn tương đối cân bằng, gần với một chiếc xe tay ga thông thường.

Chi phí chuyển đổi hơn 30 triệu đồng

Ông Ivan Baridiansyah, đại diện Musashi, cho biết chi phí để chuyển đổi chiếc Honda BeAT từ động cơ xăng sang hệ truyền động điện vào khoảng 19 - 20 triệu rupiah, tương đương khoảng 27 - 28,3 triệu đồng.

Đây không phải lần đầu có xưởng độ chuyển đổi Honda BeAT thành xe máy điện - Ảnh: MotorOnline

Tuy nhiên, việc chuyển đổi cũng đòi hỏi thay đổi nhiều chi tiết kỹ thuật quan trọng, từ hệ thống truyền động, nguồn điện đến kết cấu phía sau. Chất lượng linh kiện và quá trình lắp đặt có ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng vận hành, độ bền và an toàn của xe.

Honda BeAT không được phân phối chính thức ở Việt Nam, song xét theo tầm giá tương đương Honda Vision, nhưng có phong cách thể thao gần với Vario hơn (Vario cũng được bán ở Indonesia). Việc có thể chuyển đổi BeAT thành xe máy điện có thể mở rộng cơ hội cho những người đang lái Honda Vision hay Vario mà không muốn mua xe mới.

Tuy nhiên, chi phí chuyển đổi gần 30 triệu đồng cũng là một vấn đề cần cân nhắc, bởi tầm giá này cũng đã có nhiều lựa chọn mua xe máy điện nguyên bản khác trên thị trường.