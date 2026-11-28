Cuộc thi cuộc thi Robocon ORC thu hút các đội thi từ tiểu học, THCS, THPT, cao đẳng, đại học khu vực ĐBSCL tham gia - Ảnh: T. LŨY

Sáng 28-11, hơn 300 đội thi đến từ các trường tiểu học, THCS, THPT, trung cấp, cao đẳng và đại học khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tham gia vòng loại Robocon ORC toàn quốc năm học 2026-2027, diễn ra tại Trường đại học Tây Đô (TP Cần Thơ).

Theo Ban tổ chức, cuộc thi có 148 đội đăng ký ở bảng Explorer (THCS và THPT), 86 đội ở bảng Master (THCS, THPT và sinh viên) và 74 đội ở bảng Junior (tiểu học). Vòng loại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long diễn ra trong hai ngày 28 và 29-11.

Với chủ đề "Kỷ nguyên dữ liệu - Kiến tạo tương lai", các đội thi thực hiện nhiệm vụ thu thập, phân loại dữ liệu thô và kích hoạt lõi xử lý trí tuệ nhân tạo (AI) trên sa bàn.

Các phần thi được thiết kế từ robot tự hành đến điều khiển trực tiếp, đòi hỏi thí sinh vận dụng tư duy sáng tạo, kỹ năng điều khiển và phối hợp nhịp nhàng giữa con người với robot.

Thể thức thi đấu liên minh còn khuyến khích tinh thần đồng đội, hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ giữa các đội. Qua đó, thí sinh có cơ hội thể hiện khả năng làm chủ công nghệ, tư duy sáng tạo và sự linh hoạt trong xử lý tình huống.

Các đội thi cùng thầy cô tham gia điều khiển thử trên sa bàn trước khi cuộc thi bắt đầu - Ảnh: T. LŨY

Phát biểu tại lễ khai mạc, PGS.TS Lại Xuân Thủy, Phó hiệu trưởng Trường đại học Tây Đô, cho rằng với sự hướng dẫn của thầy cô và huấn luyện viên, các học sinh, sinh viên tham gia cuộc thi hôm nay chính là những kỹ sư robot trong tương lai.

Theo ông Thủy, cuộc thi không chỉ tạo sân chơi STEM, khơi dậy niềm đam mê nghiên cứu khoa học và sáng tạo công nghệ mà còn góp phần phát triển nguồn nhân lực công nghệ chất lượng cao.

Sau hai ngày tranh tài, ban giám khảo sẽ chọn những đội xuất sắc tham dự vòng chung kết toàn quốc.