Nhiều người dân "mãn nhãn" với các màn đua tốc độ trên sông - Ảnh: THANH HUYỀN

Giải đấu thu hút 107 vận động viên thuộc hơn 20 đoàn đến từ TP Cần Thơ và các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Tây Ninh cùng các địa phương của tỉnh Cà Mau tham gia tranh tài.

Các tay đua thi đấu ở nội dung đối kháng loại trực tiếp trên cự ly 800m, sử dụng vỏ lãi composite gắn động cơ 20HP. Ngay từ những lượt đua đầu tiên, tiếng động cơ hòa cùng tiếng reo hò cổ vũ của hàng ngàn người dân và du khách đứng hai bên bờ sông Trẹm đã tạo nên không khí vô cùng sôi động.

Lần đầu tiên trực tiếp theo dõi một giải đua vỏ lãi, chị Phạm Thùy Linh (du khách đến từ TP Cần Thơ) vô cùng hào hứng trước những màn rượt đuổi tốc độ trên mặt nước. Chị Linh chia sẻ các tay lái điều khiển vỏ "chạy như bay", lướt sóng vèo vèo và chỉ trong chớp mắt đã cán đích, tạo nên không khí vui tươi, hấp dẫn.

Hàng ngàn người dân vây kín các khúc sông để xem đua vỏ lãi - Ảnh: THANH HUYỀN

Ông Từ Hoàng Ân - Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau - cho biết giải đấu không chỉ tạo sân chơi thể thao tốc độ hấp dẫn gắn liền với phương tiện sinh hoạt đặc trưng của cư dân vùng sông nước Nam Bộ, mà còn là dịp để các vận động viên trong khu vực giao lưu, trao đổi kinh nghiệm thi đấu.

Theo ông Ân, thông qua sự kiện này, địa phương kỳ vọng quảng bá vẻ đẹp hiền hòa, thơ mộng cùng các giá trị văn hóa, lịch sử của dòng sông Trẹm và giới thiệu những sản vật ẩm thực đặc trưng của vùng đất Thới Bình đến với du khách gần xa.