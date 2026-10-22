Home Credit nối dài hành trình đầu tư cộng đồng với những phòng học mới ở cao nguyên Lâm Đồng

Ông Kevin McQuillan – Giám đốc Marketing Home Credit Việt Nam (thứ 3 từ phải qua) cùng các đại diện Quỹ Hy Vọng, chính quyền địa phương và các đơn vị đồng hành khác tại lễ khánh thành công trình - Ảnh: Home Credit

Cải thiện điều kiện học tập, trợ lực vững bước đến trường tại Lâm Đồng

Điểm Trường tiểu học Liêng Srônh (xã Đam Rông 2, tỉnh Lâm Đồng) cách trường chính đến 58km và trước đây chỉ có 5 lớp học tạm dựng bằng gỗ, lợp tôn. Nơi đây không có nhà vệ sinh, nước sạch hay điện lưới.

Điều kiện thời tiết càng khiến việc dạy và học thêm nhiều trở ngại, đặc biệt khi mùa mưa đến, đường vào điểm trường lầy lội, trơn trượt. Cũng vì vậy, việc duy trì sĩ số và thu hút giáo viên gắn bó lâu dài trở thành bài toán khó.

Thấu hiểu những thiếu thốn này, trong hành trình Home Love 2026, Home Credit Việt Nam đã đồng hành cùng Quỹ Hy Vọng và địa phương triển khai dự án cải thiện cơ sở vật chất tại điểm trường Liêng Srônh.

Qua chương trình, Home Credit Việt Nam đã đóng góp 600 triệu đồng để xây mới hai trong số những phòng học có nhà vệ sinh khép kín, thay thế hoàn toàn các lớp học tạm tại điểm trường Liêng Srônh.

Chuyến xe Home Love còn mang đến 174 phần quà học tập gồm ba lô, vở, bút bi và hộp màu, cùng một thư viện sách mới từ sự chung tay đóng góp của nhân viên Home Credit.

Công trình mới không chỉ thay đổi diện mạo của điểm trường mà còn góp phần tạo nên một môi trường học tập ổn định, nơi các em có thể học tập, vui chơi và phát triển trong điều kiện tốt hơn.

Không gian trường học mới khang trang hơn góp phần mang đến môi trường học tập, vui chơi an toàn và ổn định hơn cho các em học sinh - Ảnh: Home Credit

Cô Kim Thị Thảo (phụ trách lớp 5A5) cho biết trước đây các lớp học chủ yếu được dựng bằng ván, nền đất, mái tôn nên nóng bức, trong khi đường vào điểm trường xa và khó đi. Học sinh còn thiếu sách vở, đồ dùng học tập, nhiều em người Mông cũng gặp trở ngại khi tiếp cận tiếng phổ thông.

"Với ngôi trường mới khang trang hơn, chắc chắn các em sẽ có điều kiện học tập tốt hơn, thầy cô cũng thuận lợi hơn trong giảng dạy. Cô trò chúng tôi đều rất vui", cô Thảo chia sẻ.

Bày tỏ sự trân trọng với những đóng góp của các mạnh thường quân, ông Ndu Ha Biên - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đam Rông 2 - nói đây là niềm ao ước của bao thế hệ phụ huynh và học sinh tại cụm dân cư 179 suốt gần 20 năm qua.

"Công trình này là nỗ lực quý báu, đầy tâm huyết, trách nhiệm và tình cảm đáng trân quý của các mạnh thường quân. Tôi tin rằng đây sẽ là động lực để các em đến lớp đông đủ hơn, phát huy tinh thần hiếu học và ý chí vươn lên, trong tương lai trở thành những người có ích, đóng góp cho quê hương ngày càng phát triển.

Thay mặt địa phương, giáo viên, phụ huynh và các em học sinh, tôi bày tỏ sự trân trọng và biết ơn quý vị vì đã mang đến công trình trường học khang trang, sạch đẹp này", ông Ndu Ha Biên chia sẻ.

Home Credit nối dài hành trình đầu tư cộng đồng bền vững

Chuyến xe Home Love 2026 còn mang đến những kệ sách và sách mới, góp phần bổ sung thêm nguồn học liệu cho các em học sinh tại điểm trường Liêng Srônh - Ảnh: Home Credit

Điểm trường Liêng Srônh là một phần trong hành trình Home Love, sáng kiến đầu tư cộng đồng của Home Credit Việt Nam tập trung vào giáo dục và hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Với thông điệp "Trợ lực cho em vững bước đến trường", doanh nghiệp kỳ vọng có thể trở thành người bạn sát cánh, tiếp sức cho các em trên hành trình tri thức.

Ông Pham Ngoc Khang, Giám đốc Chiến lược kinh doanh kiêm Trưởng Ban chỉ đạo ESG Home Credit Việt Nam, cho biết doanh nghiệp hướng đến cách tiếp cận có hệ thống và dài hạn trong đầu tư cộng đồng, tập trung vào những nhu cầu thiết thực như giáo dục và cải thiện điều kiện học tập.

Trong 3 năm qua, các hoạt động xây dựng và nâng cấp cơ sở vật chất trường học là một phần trong nỗ lực đó, nhằm tạo ra những giá trị thiết thực và bền vững hơn cho cộng đồng.

Doanh nghiệp đã đồng hành cùng chương trình Ánh sáng học đường của Quỹ Hy Vọng, góp phần cải thiện điều kiện giáo dục tại nhiều địa phương như Điện Biên, Nghệ An, Thanh Hóa, Gia Lai và khu vực Bạc Liêu trước đây, nay thuộc tỉnh Cà Mau.

Hành trình Home Love tiếp tục mang những hỗ trợ thiết thực đến trẻ em tại các địa phương còn nhiều khó khăn, góp phần cải thiện điều kiện học tập và phát triển - Ảnh: Home Credit

Những nỗ lực này được ghi nhận trong Báo cáo Phát triển Bền vững 2025 của Home Credit Việt Nam với chiến lược phát triển bền vững được tái cấu trúc theo mô hình 4C gồm Corporate (Doanh nghiệp), Customers (Khách hàng), Colleagues (Nhân viên) và Community (Cộng đồng).

Qua đó, định hướng này nhằm cụ thể hóa định vị "Tài chính số tận tâm" bằng cách đặt con người ở trọng tâm trong hoạt động kinh doanh, vận hành và đóng góp xã hội.

"Với chúng tôi, định vị 'Tài chính số tận tâm' không chỉ được thể hiện trong cách Home Credit đồng hành cùng khách hàng, mà còn mở rộng đến cộng đồng - nơi những sự hỗ trợ đúng lúc có thể tạo nền tảng để các em nhỏ có thêm cơ hội học tập và phát triển.

Đây cũng là cách Home Credit hiện thực hóa vai trò của một doanh nghiệp có trách nhiệm Không chỉ tạo ra giá trị kinh doanh, mà còn chủ động tạo ra tác động tích cực và lâu dài đối với xã hội và cộng đồng", ông Pham Ngoc Khang chia sẻ.

Trong trụ cột Cộng đồng, Home Love là một trong những sáng kiến đầu tư dài hạn của Home Credit. Riêng năm 2025, chuyến xe Home Love đã góp phần xây mới và cải tạo 5 trường học, hỗ trợ hơn 1.300 trẻ em và nâng tổng số người thụ hưởng của toàn bộ các hoạt động Home Love lên hơn 5.200 người, tăng 194% so với năm trước, tiếp tục tạo ra những giá trị thiết thực và bền vững trong giáo dục, an sinh và hỗ trợ sinh kế. Năm 2026, hành trình của chuyến xe Home Love tiếp tục mở rộng đến Lâm Đồng và Lào Cai. Từ cải thiện cơ sở vật chất trường học đến đáp ứng các nhu cầu học tập thiết yếu tại từng địa phương, chương trình hướng đến tạo điều kiện để thế hệ tương lai được học tập trong môi trường mới khang trang và ổn định.