Biên đạo, nghệ sĩ múa quốc tế Nguyễn Ngọc Anh tại sân khấu IKI Gallery - Ảnh: BTC

Living Heritage kỳ 4-2026 có chủ đề Hồ đôi vọng nguyệt vừa diễn ra tại IKI Gallery, quy tụ các nghệ sĩ, chuyên gia đến từ Mỹ, Đan Mạch, Nhật Bản và Hong Kong (Trung Quốc).

Vở ballet kể chuyện vòng tuần hoàn sự sống

Nghệ sĩ dương cầm Sir Niels Lan Doky, biên đạo múa Nguyễn Ngọc Anh cùng các cộng sự đưa khán giả trải nghiệm hành trình nghệ thuật kết hợp giữa âm nhạc, chuyển động và trải nghiệm cơ thể.

Theo ban tổ chức, điểm đặc biệt của đêm diễn là khán giả không chỉ thưởng thức âm nhạc bằng thính giác mà còn cảm nhận những rung động qua cơ thể.

Đây là đêm nhạc thứ tư, khép lại chuỗi chương trình Living Heritage năm 2026 do Living Heritage Foundation tổ chức; GG Corporation và An Khải Hưng khởi xướng.

Chương trình gồm ba phần. Mở màn là vở ballet The Five - Mùa thịnh vượng, do Nguyễn Ngọc Anh - Trưởng bộ môn biên đạo, khoa múa, Học viện Nghệ thuật biểu diễn Hong Kong - làm đạo diễn và biên đạo.

Nguyễn Ngọc Anh, Renjie Ma, Ngô Thụy Tố Như, Chika Tatsumi và Trần Văn Thịnh tham gia biểu diễn. Đây là những nghệ sĩ có kinh nghiệm biểu diễn ballet chuyên nghiệp, từng đảm nhận các vai chính trong những vở diễn kinh điển và tham gia nhiều chương trình nghệ thuật quốc tế.

Năm nghệ sĩ qua vở múa ballet “The Five - Mùa thịnh vượng” - Ảnh: BTC

Vở ballet này đưa khán giả đi qua vòng tuần hoàn của đời sống: Sinh, lão, bệnh, tử rồi trở lại sinh; Xuân, hạ, thu, đông rồi lại xuân; cùng năm nguyên tố trong ngũ hành.

Biên đạo Nguyễn Ngọc Anh cho biết ballet không chỉ là nghệ thuật biểu diễn, mà còn có thể nuôi dưỡng sức khỏe thể chất và tinh thần.

Ở chương The Radius of Now - Thực tại vô biên, khán giả thưởng thức phần trình diễn dương cầm của nghệ sĩ Sir Niels Lan Doky. Ông là người Đan Mạch có cha là người Việt, từng biểu diễn tại nhiều sân khấu nổi tiếng.

Sir Niels Lan Doky biểu diễn bảy sáng tác của mình gồm: Hope, Tender Lies, Reminiscence, Contemplation From A Mountain Top, Greasy Sauce, Misty Dawn và The Journey of a Legend.

Nghệ sĩ Sir Niels Lan Doky tại “Hồ đôi vọng nguyệt" - Ảnh: BTC

Khán giả cảm nhận âm nhạc bằng cơ thể

Chương cuối mang tên Piano Sanctuary - Nơi an trú của tiếng dương cầm, có sự tham gia của nghệ sĩ Sir Niels Lan Doky cùng hai cộng sự người Đan Mạch là bác sĩ Peter Michael Nielsen và kỹ sư âm thanh Frank Goldberg.

Bộ ba trình diễn hai tác phẩm From the Deep to the Dawn và From the Earth to the Sky, do Sir Niels Lan Doky và Peter Michael Nielsen cùng sáng tác, với piano, keyboard và guitar.

Bác sĩ Peter Michael Nielsen có 40 năm kinh nghiệm lâm sàng trong lĩnh vực khoa học não bộ, phát triển phương pháp HALF-MIS từ quan sát con người tiếp nhận âm nhạc qua cả thính giác và cảm giác rung động trong cơ thể. Phương pháp này kết hợp âm nhạc ứng tác nhẹ nhàng với rung động tần số thấp, hướng đến trạng thái thư giãn.

Ban tổ chức tri ân các nghệ sĩ sau buổi diễn - Ảnh: BTC

Dự án Living Heritage ra đời từ tháng 10-2025, do GG Corporation và An Khải Hưng khởi xướng, hướng đến tôn vinh những giá trị văn hóa, tinh thần và tri thức được trao truyền qua các thế hệ. Living Heritage Foundation được thành lập nhằm hỗ trợ các lĩnh vực văn hóa, giáo dục và y tế. Quỹ phối hợp cùng Báo Thanh Niên trao học bổng Nguyễn Thái Bình cho học sinh vùng lũ miền Trung với tổng trị giá 500 triệu đồng, đồng thời đồng hành với một số cuộc thi piano và biểu diễn nghệ thuật.