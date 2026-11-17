Đoạn đê bị vỡ đã được gia cố - Ảnh: XUÂN TIÊN

Đến chiều tối 17-11, tại khu vực ảnh hưởng do sự cố sạt lở đê bao hồ chứa nước khu xử lý rác, ấp Phú Long, xã Tân Dương, tỉnh Đồng Tháp, nhiều máy bơm đang hoạt động để bơm rút nước ra ngoài.

Nhà của dân không còn chìm trong nước bẩn, nhưng vật dụng gia đình vẫn còn ngổn ngang và mùi hôi thối của nước bẩn. Những ao nuôi cá bị nước tràn vào, màu nước đen kịt, đàn cá nổi đầu trên mặt nước và một số con đã chết.

Trước đó rạng sáng 15-11, một đoạn đê bao hồ chứa nước tại khu xử lý rác thuộc ấp Phú Long bất ngờ bị sạt lở.

Sự cố khiến lượng lớn nước thải đen kịt, bốc mùi hôi thối nồng nặc tràn vào khu dân cư và ao nuôi thủy sản lân cận, làm đảo lộn sinh hoạt và gây thiệt hại về tài sản, vật nuôi của hàng chục hộ dân.

Gia đình bà Nguyễn Thị Liên bị thiệt hại tài sản do nước ngập hư hỏng, cá chết - Ảnh: XUÂN TIÊN

Theo người dân địa phương, thời điểm sự cố xảy ra không có mưa lớn, nhưng nước từ khu xử lý rác bất ngờ chảy ào ạt sang khu dân cư khiến nhiều gia đình đang ngủ không kịp trở tay.

Bà Nguyễn Thị Liên, ngụ ấp Phú Long, xã Tân Dương, cho biết thời điểm rạng sáng, khi gia đình còn đang ngủ thì bất ngờ nghe tiếng nước chảy ào ào, cả nhà vội vàng thức dậy di dời đồ đạc, vật dụng nhưng nhiều tài sản vẫn bị ngập, hư hỏng.

"Nghiêm trọng hơn, toàn bộ ao nuôi cá (cá tra, cá rô phi) của gia đình bà bị nước bẩn tràn vào làm cá chết, gia đình phải vớt bỏ hoặc cho người quen", bà Liên nói.

Nước đen ngòm tràn vào ao nuôi cá của người dân - Ảnh: XUÂN TIÊN

Qua rà soát của Phòng Kinh tế xã Tân Dương, có 18 hộ dân bị ảnh hưởng trực tiếp, chủ yếu là ngập nhà ở, hư hỏng thiết bị, vật dụng sinh hoạt và ô nhiễm ao nuôi thủy sản gây chết cá. Hiện trạng và mức độ thiệt hại cụ thể của từng hộ đang tiếp tục được ghi nhận, tổng hợp để làm căn cứ giải quyết quyền lợi theo quy định.

Theo lãnh đạo UBND xã Tân Dương, đoạn đê bao hồ chứa nước khu xử lý rác bị sạt lở đã được gia cố, khắc phục xong, nước không tràn ra ngoài. Lượng nước ngập cơ bản được bơm rút ra, giúp người dân từng bước ổn định sinh hoạt. Địa phương đã mời các đơn vị liên quan họp để xử lý vụ việc.

Xã Tân Dương đã phối hợp các đơn vị liên quan nhanh chóng bơm rút nước khắc phục sự cố và thống kê thiệt hại tài sản của người dân, để giải quyết quyền lợi theo quy định - Ảnh: XUÂN TIÊN