Hiroyuki Sanada được đồn đoán đảm nhận vai Hokage đệ tam trong phim live-action Naruto - Ảnh: X

Dự án Naruto live-action đang trở thành chủ đề được người hâm mộ bàn luận sôi nổi, khi quá trình tuyển chọn diễn viên dần có thêm thông tin. Sức hút của bộ manga nổi tiếng cùng sự quan tâm dành cho phiên bản điện ảnh khiến những đồn đoán về dàn cast liên tục xuất hiện.

Theo Deadline, Hiroyuki Sanada đang trong quá trình đàm phán để đảm nhận vai Hiruzen Sarutobi, Hokage đệ tam của làng Lá, trong phim live-action Naruto. Nếu đạt được thỏa thuận, đây sẽ là một trong những cái tên đáng chú ý góp mặt trong dự án chuyển thể này.

Vì sao Hiroyuki Sanada được gọi tên cho vai Hokage đệ tam?

Trong nguyên tác của tác giả Masashi Kishimoto, Hiruzen Sarutobi là Hokage đệ tam, người đứng đầu làng Lá và từng đào tạo bộ ba ninja huyền thoại Jiraiya, Tsunade và Orochimaru.

Ông nổi tiếng với kiến thức sâu rộng về nhẫn thuật, nhưng cũng là nhân vật gây nhiều tranh cãi. Hiruzen nhiều lần bị độc giả chỉ trích vì không bảo vệ Naruto tốt hơn sau cái chết của cha mẹ cậu, cũng như cách xử lý thiếu quyết đoán trước những mâu thuẫn nội bộ của làng Lá, đặc biệt là bi kịch gia tộc Uchiha.

Nếu thông tin trên được xác nhận, Hiroyuki Sanada là lựa chọn đáng chú ý cho nhân vật này. Nam diễn viên Nhật Bản có nhiều kinh nghiệm với các vai diễn chiến binh, võ sĩ và nhân vật quyền lực trên màn ảnh.

Hiruzen Sarutobi là Hokage đệ tam, một trong những nhân vật quan trọng của Naruto - Ảnh: Studio Pierrot

Sinh năm 1960 tại Tokyo (Nhật Bản), Hiroyuki Sanada bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ khi còn nhỏ. Ông từng theo học võ thuật và tham gia Japan Action Club, tổ chức đào tạo diễn viên hành động do diễn viên, võ sĩ Sonny Chiba thành lập.

Trong hơn 50 năm hoạt động nghệ thuật, Hiroyuki Sanada góp mặt trong nhiều bộ phim Nhật Bản và quốc tế. Ông được khán giả quốc tế biết đến qua The Last Samurai (2003), đóng cùng Tom Cruise, trước khi tiếp tục xuất hiện trong Rush Hour 3, The Wolverine, 47 Ronin và Avengers: Endgame.

Hiroyuki Sanada có nhiều kinh nghiệm với các vai diễn võ sĩ, chiến binh trên màn ảnh - Ảnh: VanityFair

Những năm gần đây, nam diễn viên tiếp tục gây chú ý với vai Shimazu Koji trong John Wick: Chapter 4 và đặc biệt là lãnh chúa Yoshii Toranaga trong series Shogun (2024).

Với Shogun, Hiroyuki Sanada không chỉ đảm nhận vai chính mà còn tham gia sản xuất. Vai diễn mang về cho ông giải Emmy 2024 ở hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc trong series chính kịch. Ông cũng giành Quả cầu vàng 2025 cho vai diễn này.

Kinh nghiệm diễn xuất trong các tác phẩm lấy bối cảnh Nhật Bản, đặc biệt là những câu chuyện về võ sĩ và giới lãnh đạo, khiến Hiroyuki Sanada được chú ý khi xuất hiện thông tin liên quan đến vai Hokage đệ tam.

Phim Naruto dự kiến khởi quay vào mùa xuân 2027

Phim Naruto live-action do Destin Daniel Cretton, đạo diễn Spider-Man: Brand New Day, cầm trịch. Anh đồng thời tham gia viết kịch bản cùng Tasha Huo.

Dự án do Lionsgate sản xuất, phụ trách phát hành tại thị trường Bắc Mỹ. Sony Pictures tham gia đồng tài trợ và đảm nhận phân phối quốc tế. Phim dự kiến bắt đầu ghi hình vào mùa xuân năm 2027, nhưng hiện chưa có lịch phát hành chính thức.

Trước đó, ê kíp đã tiến hành tìm kiếm diễn viên trên phạm vi toàn cầu cho ba nhân vật trung tâm gồm Naruto Uzumaki, Sasuke Uchiha và Sakura Haruno. Tuy nhiên, danh tính những diễn viên đảm nhận các vai này vẫn chưa được công bố.

Naruto live-action dự kiến khởi quay vào mùa xuân năm 2027 - Ảnh: Studio Pierrot



Bên cạnh Hiroyuki Sanada, Charles Melton cũng được cho là đang được nhắm đến vai Kakashi Hatake.

Về nội dung, một số báo cáo trước đó cho rằng bộ phim có thể chuyển thể arc Land of Waves, một trong những nhiệm vụ đầu tiên của Đội 7 gồm Naruto, Sasuke và Sakura dưới sự dẫn dắt của Kakashi.

Đây là phần truyện đánh dấu những bước đầu tiên của Naruto trên hành trình trở thành ninja, đồng thời giới thiệu nhiều nhân vật quan trọng trong thế giới nhẫn giả. Tuy nhiên, nội dung chính thức của phim vẫn chưa được tiết lộ.