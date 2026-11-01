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Nhịp sống trẻ

Hé lộ cuộc sống xa hoa 'hoàng thượng, công chúa' mèo: ăn ngon, ở phòng máy lạnh riêng, chăm như người thân

tác giả
LÊ HUY
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LÊ HUY
LÊ HUY
VỈNH DỲ
VỈNH DỲ

Từ những giống mèo ngoại đắt đỏ, thú chơi mèo cảnh ngày càng thu hút người yêu thú cưng bởi sự đa dạng và những câu chuyện đặc biệt phía sau mỗi 'boss'.

Hé lộ cuộc sống xa hoa 'hoàng thượng, công chúa' mèo: ăn ngon, ở phòng máy lạnh riêng chăm, như người thân - Ảnh 1.

Chú mèo Ba Tư hot trên mạng với tên gọi Cupido đi thi "hoa hậu mèo" - Ảnh: LÊ HUY

Không chỉ gây ấn tượng bởi ngoại hình, nhiều chú mèo còn có giá trị cao, được đầu tư chăm sóc kỹ lưỡng từ dinh dưỡng, sức khỏe đến không gian sinh hoạt.

"Con sen" chi trăm triệu nuôi "boss", sắm cả phòng máy lạnh riêng

Hé lộ cuộc sống xa hoa 'hoàng thượng, công chúa' mèo: ăn ngon, ở phòng máy lạnh riêng chăm, như người thân - Ảnh 2.

Giống Maine Coon - dòng mèo nổi tiếng bởi ngoại hình to lớn, bộ lông dày và giá cao - Ảnh: LÊ HUY

Chị Phạm Thị Trang (ngụ phường Phú Mỹ Hưng) thu hút sự chú ý tại cuộc thi với hai chú mèo thuộc giống Maine Coon - dòng mèo nổi tiếng bởi ngoại hình to lớn, bộ lông dày và giá cao.

Chị Trang kể giống mèo này có giá từ vài chục triệu đến vài trăm triệu đồng. Chú mèo giá cao nhất khoảng 150 triệu đồng.

Chị cho biết đây là giống mèo khá tốn công nuôi đặc biệt ở khâu chăm sóc bộ lông và phát triển hệ cơ, khung xương. Mỗi ngày, mèo được chia thành nhiều cữ ăn với pate tươi, thức ăn hạt, đồ sấy hoặc thịt.

“Hai chú mèo được cưng chiều như những thành viên đặc biệt trong gia đình. Mỗi bé có phòng máy lạnh riêng, được ăn các loại pate tươi, thức ăn hạt và thực phẩm chất lượng cao”, chị Trang nói.

Để chuẩn bị cho cuộc thi, chị Trang đã tắm, chải chuốt kỹ lưỡng cho các bé, đồng thời giữ tinh thần thoải mái trước khi bước vào phần thi. Chị cho biết gia đình hiện nuôi khá nhiều mèo và mới mở trại nhân giống vì yêu thích dòng mèo này.

Hé lộ cuộc sống xa hoa 'hoàng thượng, công chúa' mèo: ăn ngon, ở phòng máy lạnh riêng chăm, như người thân - Ảnh 3.

Mèo Maine Coon được chị Trang cho nằm phòng máy lạnh riêng - Ảnh: LÊ HUY

Còn anh Dương Râu (chủ trại mèo Bengal Miền Tây, Đồng Tháp) mang đến cuộc thi những chú mèo Bengal có ngoại hình nổi bật, trong đó có cá thể trị giá 50-60 triệu đồng. Đặc biệt, một chú mèo của anh hiện đang dẫn đầu bảng xếp hạng điểm của WCF.

Anh Dương cho biết mèo Bengal khá dễ nuôi nhờ bộ lông ngắn, ít rụng và không đòi hỏi quá nhiều công chăm sóc. Chế độ ăn của các bé chủ yếu gồm thịt gà, chim cút, thịt bò và một số thực phẩm phù hợp khác. Bên cạnh đó, anh định kỳ đưa mèo đi spa, vệ sinh tổng thể, tẩy giun và tiêm vaccine để bảo đảm sức khỏe.

Không chỉ chú trọng dinh dưỡng, anh Dương còn dành không gian riêng rộng rãi cho từng bé vui chơi, vận động. Bengal là giống mèo có nguồn năng lượng cao, thích chạy nhảy và leo trèo nên cần được bố trí chuồng hoặc phòng đủ rộng, có cây leo và đồ chơi. Mỗi bé thường có không gian khoảng 1m2, cao khoảng 2m để thoải mái vận động.

Hé lộ cuộc sống xa hoa 'hoàng thượng, công chúa' mèo: ăn ngon, ở phòng máy lạnh riêng chăm, như người thân - Ảnh 4.
Hé lộ cuộc sống xa hoa 'hoàng thượng, công chúa' mèo: ăn ngon, ở phòng máy lạnh riêng chăm, như người thân - Ảnh 5.

Chủ trại mèo miền Tây mang boss Bengal đi thi, ăn thịt tươi, đi spa định kỳ - Ảnh: LÊ HUY

Mèo được cứu hộ, 16 lần đi thi quốc tế, sở hữu chiếc đuôi xoay 360 độ

Hé lộ cuộc sống xa hoa 'hoàng thượng, công chúa' mèo: ăn ngon, ở phòng máy lạnh riêng chăm, như người thân - Ảnh 6.

Anh Leo Lim mang theo chú mèo Ragdoll đực 8 tháng tuổi PL Maskotek Yoda II of Ragdoll Hatchery có nguồn gốc từ Ba Lan - Ảnh: LÊ HUY

Anh Leo Lim (31 tuổi, Philippines), mang theo chú mèo Ragdoll đực 8 tháng tuổi PL Maskotek Yoda II of Ragdoll Hatchery có nguồn gốc từ Ba Lan với giá trị khoảng 40 triệu.

Đây là lần thứ hai chú mèo tham gia một cuộc thi, sau lần đầu tại Philippines. Leo và chú mèo Ragdoll giành được nhiều giải thưởng dựa trên các tiêu chuẩn về giống, cách trình diễn, chăm sóc và xử lý mèo.

Theo Leo, việc chuẩn bị cho một chú mèo thi đấu bắt đầu từ sức khỏe và chế độ dinh dưỡng.

“Chúng tôi phải chuẩn bị chế độ ăn để mèo có thể trạng tốt, cơ thể săn chắc nhưng không quá béo. Tôi cho mèo ăn kết hợp thức ăn ướt và thức ăn khô để đảm bảo sức khỏe”, anh nói.

Leo cho biết anh bén duyên với các cuộc thi mèo sau một lần tình cờ xem tại trung tâm thương mại. Sau khi chú mèo đầu tiên đạt giải và được giám khảo khuyến khích nhân giống, anh quyết định theo đuổi công việc này nghiêm túc hơn. Anh nhấn mạnh người nhân giống cần tuân thủ tiêu chuẩn giống và chăm sóc mèo như thành viên trong gia đình.

Hé lộ cuộc sống xa hoa 'hoàng thượng, công chúa' mèo: ăn ngon, ở phòng máy lạnh riêng chăm, như người thân - Ảnh 7.

Giống mèo Ragdoll từ Philipine tiền triệu được chuẩn bị thể trạng như vận động viên - Ảnh: LÊ HUY

Tại cuộc thi, Lord Kaeleb of Junior Household là chú mèo nhà lông ngắn 4 tuổi đến từ Malaysia, từng được cứu hộ và nhận nuôi. Hiện chú đã tham gia 16 cuộc thi thuộc hệ thống WCF.

Theo Caitlern (21 tuổi, Malaysia) , người nuôi chú mèo, Lord Kaeleb khá dễ chăm sóc, có thể ăn từ thức ăn sống, thức ăn ướt đến thức ăn khô. Chú mèo cũng có sở thích ngủ trong phòng máy lạnh. Điểm đặc biệt nhất của Lord Kaeleb là chiếc đuôi có thể xoay 360 độ.

“Điều khó khăn nhất là khi mèo bước vào mùa thay lông. Khi đó việc chăm sóc và chải chuốt phải được thực hiện kỹ hơn”, Caitlern chia sẻ.

Theo cô, chăm sóc ngoại hình là một trong những yếu tố quan trọng khi đưa mèo đến các cuộc thi. Bên cạnh đó, người nuôi cần chú ý duy trì thể trạng tốt cho mèo. Từ mùa giải bắt đầu vào tháng 4, Lord Kaeleb đã giành được giải thưởng đầu tiên tại Việt Nam.

Hé lộ cuộc sống xa hoa 'hoàng thượng, công chúa' mèo: ăn ngon, ở phòng máy lạnh riêng chăm, như người thân - Ảnh 8.

Chú mèo được cứu hộ ở Malaysia, có chiếc đuôi xoay 360 độ, 16 lần đi thi quốc tế - Ảnh: LÊ HUY

Hé lộ cuộc sống xa hoa 'hoàng thượng, công chúa' mèo: ăn ngon, ở phòng máy lạnh riêng chăm, như người thân - Ảnh 9.

Những chú mèo được "con sen" chăm sóc như ông hoàng, bà chúa - Ảnh: LÊ HUY

Hé lộ cuộc sống xa hoa 'hoàng thượng, công chúa' mèo: ăn ngon, ở phòng máy lạnh riêng chăm, như người thân - Ảnh 10.

Mèo Ragdoll là một giống mèo có thân hình to lớn và nặng cân, với bộ lông dài vừa phải và mềm mượt - Ảnh: LÊ HUY

Hé lộ cuộc sống xa hoa 'hoàng thượng, công chúa' mèo: ăn ngon, ở phòng máy lạnh riêng chăm, như người thân - Ảnh 12.

Mèo lông dài Anh (British Longhair) có giá khoảng 7.000 đô la (khoảng 180 triệu đồng) - Ảnh: LÊ HUY

Giải vô địch mèo toàn cầu (WCF World Cat Show 2026) diễn ra từ ngày 30-10 đến 1-11 tại SC VivoCity (TP.HCM), quy tụ hơn 150 giống mèo đến từ Nga, Philippines, Việt Nam, Trung Quốc...

Sự kiện do Liên Chi hội Mèo Việt Nam (VCA) phối hợp Hội Bảo vệ Động vật Việt Nam (VAWA) tổ chức, thuộc hệ thống World Cat Federation (WCF). Đây là một trong 12 giải WCF World Show được tổ chức trên toàn cầu năm 2026 và là một trong những sân chơi chuyên nghiệp có quy mô lớn dành cho mèo tại Việt Nam.

Sự kiện quy tụ các nhà nhân giống, người nuôi mèo, bác sĩ thú y, chuyên gia, doanh nghiệp ngành thú cưng và cộng đồng yêu mèo.

Bên cạnh hoạt động thi đấu, chương trình còn triển khai chiến dịch “5R For A Better World For Cats”, tập trung vào tái sử dụng, tái chế, cứu hộ và nâng cao trách nhiệm của người nuôi thú cưng.

Hé lộ cuộc sống xa hoa 'hoàng thượng, công chúa' mèo: ăn ngon, ở phòng máy lạnh riêng chăm, như người thân - Ảnh 14.Chó mèo hóa trang Halloween, ai là quán quân?

Top 13 chó, mèo cùng chủ nhân mang những bộ trang phục hóa trang Halloween độc đáo lên sân khấu 'Pet Super Star - Boss đúng chất', tạo nên màn tranh tài sôi động tại Ngày hội Super Pet Fest 2026.

LÊ HUY - VỈNH DỲ
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    Chủ đề: mèo Giải vô địch mèo toàn cầu Hội Bảo vệ động vật Việt Nam WCF

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