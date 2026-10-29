Hanoia giới thiệu sơn mài đương đại qua ngôn ngữ ánh sáng

Các thiết kế bình hoa Prism, Vita, Axis và Becoming khai thác hiệu ứng màu sắc và ánh sáng trên bề mặt sơn mài - Ảnh: DNCC

Tên gọi "Light in Lacquer" thể hiện cách tiếp cận sơn mài của Hanoia, không chỉ như một lớp hoàn thiện mà còn là chất liệu có khả năng tạo chiều sâu thị giác. Qua nhiều lớp sơn được bồi đắp, mài giũa và hoàn thiện thủ công, bề mặt sản phẩm thể hiện những sắc độ và hiệu ứng khác nhau tùy theo góc chiếu sáng.

"Light" vì thế vừa là ánh sáng hữu hình trong không gian trưng bày, vừa là ẩn dụ cho sức sống mới được khơi mở từ kỹ nghệ sơn mài truyền thống.

Bộ sản phẩm Aurify gây chú ý với tông vàng chủ đạo, gồm bát, đĩa trang trí, hộp trà, khay, bàn cờ vua và chặn sách. Các đường vân hình học trên bề mặt tạo hiệu ứng thị giác khi thay đổi góc nhìn và ánh sáng - Ảnh: DNCC

Dòng Exotic đưa khách mời vào thế giới của nền xanh lục lam và những chú chim vẹt, chim diệc trên hộp trà, khay tròn, hộp trang sức và bình hoa - Ảnh: DNCC

Mỗi góc sắp đặt mở ra một cách tiếp cận khác với sơn mài, từ tổng thể không gian đến những chi tiết nhỏ nhất - Ảnh: DNCC

Bộ bình Vịnh được trưng bày tại khu vực sân khấu chính gây ấn tượng mạnh với câu chuyện sáng tạo lấy cảm hứng từ vẻ đẹp của vịnh Hạ Long - Ảnh: DNCC

Jun Vũ tạo dáng bên bộ bàn & đèn của Hanoia với sự kết hợp của những mảng sơn mài tông xanh cổ vịt và ánh kim loại của bạc - Ảnh: DNCC

Hoa hậu Phương Khánh ngồi bên linh vật cho năm Đinh Mùi - Ảnh: DNCC

Adrian Anh Tuấn và Sơn Đoàn bên bộ cờ vua sơn mài tông vàng - Ảnh: DNCC

Diễn viên Hồ Thu Anh cũng dành tình cảm đặc biệt cho những thiết kế nội thất của Hanoia - Ảnh: DNCC

Nhà thiết kế Lý Quí Khánh tạo dáng bên bộ bình hoa Vịnh được lấy cảm hứng từ vẻ đẹp của vịnh Hạ Long - Ảnh: DNCC

Thông qua "Light in Lacquer", Hanoia giới thiệu cách ứng dụng sơn mài vào các sản phẩm trang trí và nội thất đương đại. Việc này góp phần đề cao vai trò của kỹ thuật thủ công trong việc tạo nên hiệu ứng màu sắc, chiều sâu và đặc điểm riêng của chất liệu sơn mài.

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