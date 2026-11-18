Cua đỏ trong mùa di cư 2026 tại công viên quốc gia đảo Christmas, Úc - Ảnh: CHRISTMAS ISLAND NATIONAL PARK

Hình ảnh được Cơ quan Công viên quốc gia Úc ghi lại cho thấy những dòng cua đỏ vượt qua nhiều chướng ngại vật để tiến về phía bờ biển.

Những đàn cua di chuyển dày đặc, phủ kín nhiều khu vực trên đảo, tạo ra âm thanh lạo xạo và tiếng động rì rầm giống tiếng mưa rơi, theo báo USA Today ngày 18-11.

Đảo Christmas nằm giữa Ấn Độ Dương, cách đảo Java của Indonesia hơn 320km, là nơi sinh sống của loài cua đỏ đặc hữu.

Theo Công viên quốc gia đảo Christmas, cuộc di cư thường bắt đầu khi những cơn mưa đầu mùa xuất hiện, phổ biến vào tháng 10 hoặc 11, đôi khi muộn đến tháng 12 hoặc tháng 1 hằng năm.

Năm nay, đàn cua bắt đầu hành trình từ ngày 14-11. Chuyến đi có thể kéo dài khoảng 9 ngày. Những con đực thường xuất phát trước, sau đó con cái nhập đàn trên đường di chuyển.

Thời điểm di cư không chỉ phụ thuộc vào lượng mưa mà còn chịu ảnh hưởng của chu kỳ Mặt trăng và thủy triều. Cua đỏ thường sinh sản trước bình minh, khi thủy triều đang rút trong giai đoạn cuối của kỳ trăng.

Mưa đầu mùa đóng vai trò đặc biệt quan trọng vì giúp cua duy trì độ ẩm cơ thể trong hành trình dài. Nếu mưa đến quá muộn, một số con có thể tiếp tục nằm trong hang và chờ đến tháng sau.

Hàng triệu con cua đỏ tham gia cuộc di cư thường niên nổi tiếng của chúng qua đảo Christmas, Úc - Nguồn: ISLAND NEWS/YOUTUBE

Nghiên cứu của Đại học Princeton công bố năm 2013 trên tạp chí Global Change Biology cho thấy thiếu mưa có thể khiến cuộc di cư bị trì hoãn, thậm chí không diễn ra.

Trong mùa khô đặc biệt năm 1997, dưới tác động của hiện tượng El Nino mạnh, cua đỏ trên đảo đã không di cư và sinh sản.

Khi đến bờ biển, cua đực thường đào hang trước để chuẩn bị nơi giao phối. Cua cái mang trứng trong túi ấp và có thể đẻ tới 100.000 trứng.

Khoảng hai tuần sau khi giao phối, chúng tiến ra mép nước và thả trứng xuống biển. Trứng nở gần như ngay lập tức khi tiếp xúc với nước.

Phần lớn ấu trùng cua không sống sót, trở thành thức ăn cho cá, cá đuối manta và cá mập voi. Tuy nhiên, khoảng một hoặc hai lần mỗi thập kỷ, số lượng ấu trùng sống sót đủ lớn để quay trở lại đảo, góp phần duy trì quần thể cua đỏ.

Cuộc di cư thường niên vì thế không chỉ là một trong những cảnh tượng thiên nhiên ấn tượng nhất đảo Christmas mà còn là mắt xích quan trọng trong vòng đời của loài cua này.