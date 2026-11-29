Kỵ binh Công an nhân dân dũng mãnh phi trên đường phố ở Quảng Trị - Ảnh: HOÀNG TÁO

Tối 28-11, đoàn Cảnh sát cơ động kỵ binh và đoàn nhạc lễ Công an nhân dân biểu diễn trên các tuyến phố ở phường Nam Đông Hà. Đây là một hoạt động của Tuần văn hóa du lịch Quảng Trị năm 2026 và là lần đầu tiên đoàn kỵ binh về Quảng Trị giao lưu biểu diễn.

Buổi diễn kéo dài từ 19h30 - 22h. Đoàn đã thực hiện nhiều bài biểu diễn ở khuôn viên Trung tâm văn hóa điện ảnh tỉnh Quảng Trị trước khi diễu hành qua các đường Hùng Vương, Lý Thường Kiệt, Lê Lợi, quốc lộ 9 rồi quay về điểm xuất phát.

Ngựa nghiệp vụ chạy theo hiệu lệnh với những bước dũng mãnh, nhịp nhàng. Cán bộ, chiến sĩ trong sắc phục chỉnh tề thực hiện từng động tác dứt khoát. Người và ngựa vẫn phải phối hợp ăn ý. Mỗi động tác điều khiển, mỗi bước di chuyển đều đòi hỏi sự tập trung cao độ để bảo đảm an toàn tuyệt đối và chất lượng cho đêm diễn.

Nơi đoàn đi qua, người dân đứng sát lề đường thành những hàng dài. Trẻ em được nhường chỗ ở hàng đầu. Có người bố bế con nhỏ trên vai, còn một cậu bé đứng lên chỗ cao phía sau để nhìn cho rõ.

Kỵ binh Công an nhân dân biểu diễn màn phi qua vòng lửa - Ảnh: HOÀNG TÁO

Người và ngựa kết hợp thuần thục - Ảnh: HOÀNG TÁO

Phía sau các em, người lớn và thanh niên, người lớn tuổi đều nhìn về phía đoàn kỵ binh. Rất nhiều người giơ điện thoại lên quay, chụp. Ánh đèn flash lóe lên liên tục giữa đám đông.

Giữa hai hàng người, một cán bộ kỵ binh phi nước đại trên lưng con ngựa nghiệp vụ lông khoang nâu trắng. Con ngựa lao nhanh trên đường trong khi hai bên, hàng trăm chiếc điện thoại cùng hướng theo.

"Khi được biết đoàn kỵ binh chuẩn bị về Quảng Trị em cảm thấy rất hào hứng", một bạn trẻ chia sẻ. Một người xem khác nói lần đầu được thấy đoàn kỵ binh tận mắt nên cảm nhận được "sự hoành tráng và chuyên nghiệp".

Hàng người chen kín xem kỵ binh biểu diễn - Ảnh: HOÀNG TÁO

Đây là lần đầu người dân Quảng Trị được chứng kiến kỵ binh Công an nhân dân - Ảnh: HOÀNG TÁO

Trước buổi diễn nhiều ngày, đoàn đã có mặt ở Quảng Trị để chuẩn bị. Ngay từ những buổi hợp luyện đầu tiên, đội hình kỵ binh đã kéo rất đông người dân Quảng Trị đến xem. Nhiều người, nhất là các em nhỏ, tới từ sớm và đứng quanh thao trường. Nhiều người lần đầu được thấy ngựa nghiệp vụ ở gần như vậy, nên liên tục vỗ tay cổ vũ và lấy điện thoại ra ghi lại.

Một động tác xuống và lên ngựa thuần thục của một sỹ quan kỵ binh - Ảnh: HOÀNG TÁO

Chân dung một chú ngựa trong đoàn kỵ binh - Ảnh: HOÀNG TÁO

Việc đưa đoàn Cảnh sát cơ động kỵ binh và đoàn nhạc lễ Công an nhân dân đến với Tuần văn hóa du lịch Quảng Trị "có ý nghĩa rất thiết thực và đặc biệt". Hoạt động này tạo điểm nhấn mới mẻ cho chương trình và mang đến cho người dân, du khách những trải nghiệm văn hóa, nghệ thuật đặc biệt. Các màn điều khiển ngựa cũng giúp người dân hiểu rõ hơn về lực lượng đặc thù này của Công an nhân dân.

Tối 29-11, từ 19h30 - 22h, đoàn kỵ binh sẽ biểu diễn tại phường Đồng Hới. Lộ trình xuất phát từ Quảng trường Hồ Chí Minh, đi qua các đường Lê Duẩn, Hùng Vương, Lý Thường Kiệt, Lê Thành Đồng, Đồng Hải, Nguyễn Du, Trần Hưng Đạo, Hùng Vương và kết thúc trên đường Nguyễn Thị Minh Khai.

Đoàn kỵ binh diễu hành qua nhiều tuyến phố ở phường Nam Đông Hà - Ảnh: HOÀNG TÁO

Tối 29-11, đoàn tiếp tục biểu diễn ở phường Đồng Hới - Ảnh: HOÀNG TÁO