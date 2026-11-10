Hàng loạt SUV cỡ nhỏ giảm giá mạnh, có mẫu giảm hơn 300 triệu đồng

Subaru Crosstrek là mẫu SUV cỡ B có mức giảm giá mạnh nhất - Ảnh: Đại lý

Tháng 11-2026, hàng loạt mẫu SUV cỡ nhỏ tiếp tục được các hãng và đại lý áp dụng chương trình ưu đãi, giảm giá nhằm kích cầu mua sắm cuối năm. Mức hỗ trợ phổ biến từ vài chục triệu đồng, một số mẫu xe có mức giảm vượt 100 triệu đồng, thậm chí hơn 300 triệu đồng đối với xe tồn kho.

Các chương trình được triển khai dưới nhiều hình thức như giảm trực tiếp giá bán, hỗ trợ lệ phí trước bạ, tặng phụ kiện, bảo dưỡng hoặc ưu đãi lãi suất vay mua xe. Vì vậy, giá trị ưu đãi quy đổi không phải lúc nào cũng là số tiền khách hàng được giảm trực tiếp khi thanh toán.

Subaru Crosstrek giảm giá cao nhất 329 triệu đồng

Subaru Crosstrek là một trong những mẫu SUV đô thị có mức giảm mạnh nhất thị trường trong tháng 11. Tuy nhiên, ưu đãi lớn tập trung vào những chiếc xe sản xuất năm 2024 (VIN 2024) còn tồn kho tại đại lý.

Cụ thể, Crosstrek 2.0 i-S EyeSight bản xăng được giảm 289 triệu đồng, từ 1,098 tỉ đồng xuống còn 809 triệu đồng. Phiên bản 2.0 i-S EyeSight e-Boxer Hybrid giảm 329 triệu đồng, từ 1,268 tỉ đồng xuống còn 939 triệu đồng.

Đối với xe VIN 2025, mức ưu đãi thấp hơn. Bản xăng được giảm 209 triệu đồng, còn 889 triệu đồng, trong khi bản hybrid giảm 269 triệu đồng, xuống 999 triệu đồng.

Số lượng xe VIN 2024 còn lại không nhiều và phụ thuộc vào tồn kho từng đại lý. Dù giảm mạnh, giá Crosstrek vẫn cao hơn phần lớn mẫu SUV cỡ B khác trên thị trường.

Honda HR-V và Skoda Kushaq giảm hơn 100 triệu đồng

Honda HR-V cũng được áp dụng chương trình ưu đãi trong tháng 11, với mức hỗ trợ lớn nhất dành cho phiên bản G.

Tháng 11, Honda tung ưu đãi cho HR-V và BR-V - Ảnh: Đại lý

Bản HR-V G có giá niêm yết 669 triệu đồng, nhận gói ưu đãi tổng giá trị 113 triệu đồng, bao gồm hỗ trợ lệ phí trước bạ, giảm tiền mặt và quà tặng. Nếu quy đổi toàn bộ ưu đãi, giá xe còn khoảng 556 triệu đồng.

Hai phiên bản còn lại có mức hỗ trợ thấp hơn. HR-V L giảm tương đương 59 triệu đồng, đưa giá quy đổi còn 691 triệu đồng. Trong khi đó, HR-V e:HEV RS được ưu đãi 42 triệu đồng, còn khoảng 793 triệu đồng.

Mẫu SUV châu Âu đang có giá khá "mềm" tại đại lý - Ảnh: Đại lý

Ở nhóm xe châu Âu, Skoda Kushaq có tổng giá trị ưu đãi có thể lên tới 115 triệu đồng, tùy điều kiện áp dụng.

Mẫu xe này được hỗ trợ lệ phí trước bạ tương đương 60 - 65 triệu đồng. Một số đại lý còn giảm thêm tiền mặt, tặng phiếu nhiên liệu hoặc gói bảo dưỡng có thể quy đổi thành tiền.

Ngoài ra, chính sách dành riêng cho nhóm khách đặc biệt có thể giúp tăng tổng mức ưu đãi. Nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện, giá quy đổi của Kushaq Ambition và Style lần lượt còn khoảng 489 triệu đồng và 534 triệu đồng.

SUV Trung Quốc có mẫu giảm xuống dưới 460 triệu đồng

Ở nhóm xe Trung Quốc, Omoda C5 Luxury đang có giá niêm yết 539 triệu đồng. Sau khi quy đổi ưu đãi, giá xe còn từ 459,1 triệu đồng, thuộc nhóm có giá khởi điểm thấp trong danh sách SUV được giảm giá tháng này.

Ngoài ra, khách mua xe còn có thể lựa chọn chương trình vay mua xe lãi suất 0% trong 12 tháng đầu, với tỉ lệ vay tối đa 90%, theo điều kiện của hãng.

Omoda & Jaecoo đều có ưu đãi riêng cho từng dòng xe của mình - Ảnh: Đại lý

Đối với Omoda C5 SHS-H hybrid, mức hỗ trợ lệ phí trước bạ dao động 50 - 80 triệu đồng tùy phiên bản. Giá niêm yết từ 669 - 749 triệu đồng được đưa về mức quy đổi khoảng 614-664 triệu đồng.

Jaecoo J5 Premium chạy xăng được hỗ trợ 76 triệu đồng lệ phí trước bạ, giảm giá quy đổi từ 599 triệu xuống còn khoảng 523 triệu đồng.

Hai phiên bản J5 SHS-H hybrid có mức hỗ trợ 40 - 50 triệu đồng, đưa giá quy đổi còn lần lượt 629 triệu và 699 triệu đồng.

Riêng J5 EV Flagship thuần điện được áp dụng chính sách khác, gồm lựa chọn sạc miễn phí trong 20 năm hoặc hỗ trợ lãi suất vay 0% trong 12 tháng đầu, tùy điều kiện chương trình.

Toyota Yaris Cross, Mitsubishi Xforce, Mazda CX-30 đồng loạt giảm giá

Toyota Yaris Cross tiếp tục được hỗ trợ trong tháng 11, với mức ưu đãi cao nhất 74 triệu đồng dành cho phiên bản hybrid HEV. Mẫu xe có giá niêm yết 733 triệu đồng, đưa giá quy đổi sau ưu đãi xuống khoảng 659 triệu đồng.

Yaris Cross là mẫu xe bán chạy của Toyota - Ảnh: Đại lý

Phiên bản chạy xăng có giá niêm yết 650 triệu đồng, nhận hỗ trợ tương đương 50 triệu đồng, đưa giá quy đổi còn khoảng 600 triệu đồng. Nhờ đó, khoảng cách giá giữa hai phiên bản sau ưu đãi thu hẹp còn khoảng 59 triệu đồng.

Mitsubishi Xforce cũng tham gia cuộc đua giảm giá với chương trình hỗ trợ tương đương 100% lệ phí trước bạ cho cả ba phiên bản.

Cụ thể, Xforce GLX được hỗ trợ khoảng 60 triệu đồng, đưa giá quy đổi từ 605 triệu xuống còn 545 triệu đồng. Bản Luxury giảm tương đương 66 triệu đồng, còn 599 triệu đồng, trong khi bản Ultimate giảm khoảng 72 triệu đồng, xuống 648 triệu đồng.

Không nằm ngoài xu hướng, Mazda CX-30 nhập khẩu từ Thái Lan cũng được các đại lý giảm giá từ 40 - 60 triệu đồng, tùy nơi bán và phiên bản.

Theo ghi nhận tại một số đại lý, CX-30 Luxury có giá thực tế thấp nhất khoảng 639 triệu đồng. Những nơi khác đưa ra mức 649 - 659 triệu đồng cho cùng phiên bản. Trong khi đó, bản Premium có nơi chào bán khoảng 689 triệu đồng.

Nhìn chung, các chương trình ưu đãi trong tháng 11 đang kéo giá nhiều mẫu SUV đô thị xuống mức thấp hơn đáng kể so với niêm yết. Tuy nhiên, mức giảm lớn nhất thường gắn với xe tồn kho, phiên bản cụ thể hoặc những điều kiện riêng của chương trình.

Người mua cần phân biệt giữa giảm trực tiếp bằng tiền mặt và tổng giá trị ưu đãi quy đổi, đồng thời kiểm tra năm sản xuất, số lượng xe còn lại và điều kiện áp dụng trước khi quyết định.