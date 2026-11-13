Haier tiếp quản Ferroli ASEAN, mở rộng lựa chọn máy nước nóng

Ferroli ASEAN chính thức gia nhập tập đoàn Haier - Ảnh: DNCC

Ngày 3-11-2026, Haier Smart Home (Trung Quốc) và Ferroli (Ý) thông báo hoàn tất giao dịch chuyển nhượng 100% cổ phần Công ty TNHH Ferroli ASEAN.

Đây là doanh nghiệp đại diện thương hiệu Ferroli tại Đông Nam Á, hoạt động trong lĩnh vực phát triển, sản xuất và kinh doanh thiết bị nước nóng, với nhà máy đặt tại Khu công nghiệp Thạch Thất - Quốc Oai (Hà Nội).

Thương vụ diễn ra trong bối cảnh thị trường thiết bị gia dụng Việt Nam tiếp tục thu hút các tập đoàn quốc tế. Với người tiêu dùng, sự thay đổi về chủ sở hữu đặt ra câu hỏi về định hướng sản phẩm, công nghệ, giá bán và dịch vụ sau bán hàng trong thời gian tới.

Sản phẩm máy nước nóng Ferroli, thương hiệu nằm trong nhóm ba doanh nghiệp dẫn đầu thị phần máy nước nóng điện tại Việt Nam - Ảnh: DNCC

Tập trung vào công nghệ an toàn

Theo doanh nghiệp, các công nghệ chống sốc, làm nóng nhanh và kiểm soát nhiệt độ là những yếu tố được Ferroli chú trọng phát triển cho dòng máy nước nóng. Thương hiệu này hiện nằm trong nhóm ba doanh nghiệp dẫn đầu thị phần máy nước nóng điện tại Việt Nam, theo thông tin do doanh nghiệp cung cấp.

Ông Zheng Wei, Tổng giám đốc ngành hàng Giải pháp nước của Haier, cho biết tập đoàn sẽ điều chỉnh công nghệ theo điều kiện sử dụng tại từng thị trường, thay vì áp dụng một mô hình sản phẩm chung. Các yếu tố được tính đến gồm thói quen sử dụng nước, điều kiện lắp đặt, khí hậu và chi phí điện của hộ gia đình Việt Nam.

Ban lãnh đạo tập đoàn Haier tham quan dây chuyền sản xuất tại nhà máy Ferroli Asean - Ảnh: DNCC

Một trong những công nghệ được đề cập là ShockProof, giải pháp chống giật do Haier đăng ký sáng chế. Theo đại diện tập đoàn, công nghệ này hướng đến việc tăng cường an toàn khi sử dụng máy nước nóng, nhất là tại những ngôi nhà có hệ thống điện đã qua thời gian dài sử dụng.

Bên cạnh máy nước nóng, Haier dự kiến đưa công nghệ lọc nước đầu nguồn cho vòi sen Skin Care Shower vào Việt Nam. Sản phẩm này đã được triển khai tại thị trường Trung Quốc.

Theo ông Zheng Wei, việc kết hợp năng lực nghiên cứu, sản xuất và vận hành của hai doanh nghiệp sẽ giúp mở rộng các giải pháp thiết bị nước, đồng thời tối ưu chi phí để tiếp cận nhiều nhóm khách hàng hơn.

Hiện danh mục sản phẩm của Ferroli ASEAN gồm máy nước nóng trực tiếp, gián tiếp và máy bơm nhiệt. Sau thương vụ, doanh nghiệp định hướng mở rộng sang các nhóm sản phẩm như máy lọc nước và điều hòa không khí. Danh mục đa dạng hơn cũng có thể tạo thêm lựa chọn về công năng và phân khúc giá cho người mua.

Nâng cao đầu tư vào chế độ hậu mãi

Một vấn đề khác được người tiêu dùng quan tâm là hoạt động bảo hành, sửa chữa và phân phối sau khi doanh nghiệp đổi chủ.

Ferroli đã có hệ thống sản xuất, bán hàng và dịch vụ trên toàn quốc. Theo cam kết của Haier, hệ thống phân phối và chính sách hợp tác đại lý hiện có được giữ ổn định trong giai đoạn chuyển tiếp. Hậu mãi là một trong mười năng lực cốt lõi mà Haier kết nối trong quá trình phát triển Ferroli ASEAN, bên cạnh nghiên cứu và phát triển, chuỗi cung ứng và mua sắm.

Đại diện doanh nghiệp cho biết hậu mãi là một trong những năng lực được ưu tiên trong quá trình tích hợp Ferroli ASEAN. Bên cạnh đó, Haier sẽ từng bước ứng dụng các công cụ quản lý kênh phân phối trên nền tảng số nhằm hỗ trợ hoạt động bán hàng và dịch vụ.

Việc kết hợp hai hệ thống được kỳ vọng giúp cải thiện khả năng tiếp cận dịch vụ lắp đặt, bảo hành và hỗ trợ kỹ thuật. Tuy nhiên, hiệu quả thực tế sẽ phụ thuộc vào quá trình triển khai tại từng địa phương và khả năng duy trì chất lượng phục vụ sau chuyển giao.

Ông Zheng Wei, Tổng Giám đốc Ngành hàng Giải pháp Nước tập đoàn Haier, chia sẻ về định hướng phát triển của Ferroli tại Việt Nam - Ảnh: DNCC

Ông Zheng Wei cho biết Haier và Ferroli ASEAN hướng đến việc phát triển lâu dài tại thị trường Việt Nam, không chỉ thông qua mở rộng doanh số mà còn bằng việc xây dựng hệ thống sản phẩm và dịch vụ phù hợp với nhu cầu địa phương. Định hướng này được doanh nghiệp khái quát trong thông điệp "Tại Việt Nam, vì Việt Nam".